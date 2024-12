Investitorul Marius Ghenea: Anularea alegerilor este „bună pentru România și pentru antreprenorii și investitorii din țara noastră și pentru toți cetățenii”

Investitorul și antreprenorul Marius Ghenea, șeful fondului Catalyst România, care finanțează companii de tehnologie inovatoare, consideră că decizia Curții Constituționale a României (CCR) de a anula alegerile prezidențiale este „bună pentru România și pentru antreprenorii și investitorii din țara noastră și pentru toți cetățenii, chiar dacă unii, nu puțini, vor fi antagonizați suplimentar de anularea alegerilor prezidențiale”.

Într-un scurt interviu acordat StartupCafe.ro, investitorul român a comentat decizia CCR de anulare a alegerilor, din perspectiva mediului de afaceri:

StartupCafe.ro: Ca investitor, cum percepeți situația creată de decizia CCR de anulare a alegerilor?

Marius Ghenea: Cred că această decizie a CCR este una bună pentru România și pentru antreprenorii și investitorii din țara noastră și pentru toți cetățenii, chiar dacă unii, nu puțini, vor fi antagonizați suplimentar de anularea alegerilor prezidențiale. Pare însă că, în lumina faptelor recente, anularea era totuși decizia corectă, astfel încât măcar să îndepărtăm pericolul unei intervenții străine în alegerile din România. Ca o glumă sinistră, e paradoxal că această intervenție străină a fost făcută în favoarea candidatului suveranist, ceea ce arată o dată în plus adevărata față a acestui candidat care părea picat, în mod providențial, din cer.

Într-adevăr, nu vorbim despre vreo mare victorie împotriva extremismului sau anti-atlantismului, ci mai curând de o amânare a acestei lupte, cu speranța că asta va da timpul necesar pentru înțelegerea exactă a situației de către mulți români care au votat și ar fi votat în continuare, duminica aceasta, pe baza unei propagande false din social media, plătită și orchestrată, iată, din afara țării și, cu siguranță, împotriva intereselor României și românilor. Cred că de fapt mulți dintre acești votanți au înțeles deja, de fapt, pe cine erau gata să îl promoveze în cea mai înaltă funcție a țării!

StartupCafe.ro: Cum percep investitorii internaționali România acum?

Marius Ghenea: Am avut chiar azi mai multe discuții cu investitori din afara țării și am constatat îngrijorare la toți acești investitori și parteneri, mai ales că mulți dintre ei au văzut, chiar zilele acestea, luările de poziție ale guvernelor și șefilor de state din Uniunea Europeană, ca și declarația tranșantă a Departamentului de Stat al Statelor Unite. Nu am vorbit cu ei din nou după-amiaza, după anunțarea deciziei CCR, dar câțiva dintre ei mi-au transmis deja felicitări pentru că se reiau alegerile, spunându-mi că, deși este o decizie extremă, este și ea parte dintr-un proces democratic, respectiv atunci când se constată că au fost flagrant încălcate regulile electorale de către un candidat, alegerile nu pot continua, ele trebuie reluate pe baze corecte, legale.

StartupCafe.ro: Bursa de Valori București a avut creștere imediat după decizia Curții de anulare a alegerilor, cum se poate interpreta?

Marius Ghenea: Răspunsul investitorilor de la Bursa de Valori București nu mai are nevoie de nicio traducere, creșterea rapidă a titlurilor bursiere imediat după anunțarea deciziei CCR arată clar că investitorii aveau nevoie de un semnal care să le dea încredere că România continuă un parcurs democratic, european și euro-atlantic. Iar răspunsul investitorilor pe burse este un semnal care este transmis și recepționat în timp real, nu are nevoie de timp lung de propagare, deci eu cred că azi, cel mai bun verdict pentru decizia de azi este creșterea încrederii investitorilor în Bursa de la București.

StartupCafe.ro: Care sunt efectele pe termen lung în urma acestui proces electoral fără precedent în România?

Marius Ghenea: Pe termen scurt și mediu, este foarte important cum vor fi explicate deciziile de azi, cum va fi reorganizat procesul electoral, aceste lucruri vor demonstra, sper eu, că în România funcționează statul de drept și regulile democratice. Probabil că efectul cel mai important va apărea abia după parcurgerea din nou a acestui proces electoral pentru alegerea Președintelui României, ceea ce ar putea dura luni bune.

Dar în măsura în care evoluția din aceste luni și rezultatul final va reconfirma că suntem o țară europeană, democratică și atașată valorilor europene și nord-atlantice, cred că efectul de termen lung va fi de fapt unul foarte bun. Să nu uităm că în multe țări de pe toate continentele, inclusiv în Europa, extremismul, populismul, izolaționismul ca doctrine anti-sistem au prins un teren foarte prielnic și deja în multe țări, inclusiv din Uniunea Europeană, aceste mișcări nedemocratice iau foarte multe voturi, atât de multe încât pot efectiv să intre la guvernare sau să impună electoratului șefi de stat extremiști.

Dacă România rezistă și de această dată asaltului anti-democratic evident în aceste alegeri, cred că vom avea o poziție bună, solidă, în rândul statelor Uniunii Europene, ceea ce ar putea valoriza suplimentar poziția țării noastre în ceea ce privește atragerea de investiții străine și de cooperări de business de succes cu economiile mari ale Europei și ale lumii.

StartupCafe.ro: Cum percep piețele această situație într-o țară membră UE și NATO?

Marius Ghenea: Din nou, răspunsul cel mai clar este în reacția pozitivă, chiar entuziastă, a investitorilor de pe BVB astăzi, după anunțarea deciziei de anulare a primului tur al alegerilor prezidențiale. Așa că, în opinia mea, direcția corectă este aceea în care România, prin instituțiile sale, reia procesul electoral cât mai rapid și în condiții cât mai bune, iar noi toți românii, sau în orice caz o mare majoritate, să demonstrăm că vrem într-adevăr să fim în continuare parte din Europa și din NATO, nu un stat marionetă la cheremul unei puteri străine din est.

NATO și UE au nevoie de România la fel cum România are nevoie de a face parte din aceste organizații, numai o orbire colectivă, care era cât pe ce să se întâmple, ar putea să ne deturneze de la acest parcurs de peste 20 de ani, după ezitările rușinoase din anii '90, la care nu vrem să ne întoarcem în niciun fel. Un drum al României care echivalează cu cea mai mare creștere economică și socială a acestei țări din întreaga sa istorie milenară, nu a fost niciodată în istoria acestei țări o perioadă mai mare și mai lungă de creștere, ca din momentul în care România a intrat în NATO acum mai bine de 20 de ani și în UE acum aproape 18 ani. Să nu mergem în continuare pe același drum, nu găsesc nicio explicație pentru un astfel de derapaj!