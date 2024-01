Fondul Morphosis II face prima sa investiție: Școala privată „Mark Twain” din Pipera

Noul fond de investiții Morphosis Capital Fund II, împreună cu Vybros Capital Partners, un fond de capital finanțat de o familie belgiană, preia un pachet majoritar de acțiuni în școala privată „Mark Twain” din Pipera, aceasta fiind tranzacția de debut a noului fond lansat de românii de la Morphosis.

Suma tranzacției nu a fost dezvăluită, dar se cunoaște că este cuprinsă în intervalul de 7-15 milioane de euro urmărit de către Morphosis Capital în cadrul celui de-al doilea fond de private equity al său. În cadrul acestei achiziții, belgienii de la Vybros Capital Partners au calitatea de coinvestitor.

Infuzia de capital va contribui la expansiunea școlii internaționale Mark Twain în București și în alte orașe importante din România, atât organic, prin deschiderea de noi instituții de învățământ, cât și prin potențiale preluări de centre de învățământ private existente, a precizat Morphosis, într-un comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Mark Twain International School este o școală privată situată pe bulevardul Erou Iancu Nicolae din orașul Voluntari, în zona Pipera-Băneasa din partea de nord a Bucureștiului. Școala a fost deschisă în 1995 de către antreprenorii români Anca și Dan Macovei Vlăsceanu.

În cei peste 28 de ani de activitate, Mark Twain IS a evoluat de la nivelul preșcolar, în 1999 fiind deschisă apoi școala primară, între 2002-2005, gimnaziul și liceul, iar între 2006 și 2008, a devenit prima școală autohtonă privată din România, complet acreditată International Baccalaureate (IB) World. Mark Twain IS își desfășoară activitatea în două campusuri, în apropierea Pădurii Băneasa: Junior Campus, dedicat copiilor de grădiniță şi școală primară, precum şi Secondary Campus, unde studiază elevii de gimnaziu şi liceu.

Între anii 1995-2023, peste 5.000 de elevi din România și din alte 55 de țări au urmat programe în cadrul Mark Twain IS, iar în prezent, 60% dintre elevii care studiază în cadrul școlii provin din familii române sau mixte, iar restul de 40% reprezintă peste 45 de naționalități.

„Suntem încântați să anunțăm prima tranzacție realizată de cel de-al doilea fond Morphosis Capital într-un sector strategic important pentru orice țară – educația. Mark Twain IS este astăzi unul dintre cele mai puternice nume din sectorul educației private din România, un reper construit de-a lungul a peste 28 de ani de doi antreprenori remarcabili, Anca și Dan Macovei Vlăsceanu. Mark Twain IS este, de asemenea, un pionier în sistemul de învățământ privat, fiind prima școală care a introdus curriculum-ul dual în România. Ne bucurăm că Anca și Dan au decis să continue dezvoltarea Mark Twain IS la nivel național cu Morphosis Capital și suntem încrezători că împreună vom aduce un suflu nou în sistemul educațional privat din România. Obiectivul nostru este clar: să transformăm Mark Twain International School în liderul incontestabil al educației private din România. Viziunea noastră comună este de a extinde renumele școlii la nivel național, prin promovarea realizărilor remarcabile ale elevilor din cadrul Mark Twain IS și redefinirea standardelor de excelență în educație în toate orașele importante ale țării”, a declarat Andrei Gemeneanu, Managing Partner, Morphosis Capital.