Antreprenorul care a plecat din corporație pentru a lansa un startup în plină pandemie. De la Fitbit la Hyperhuman

Startup-ul românesc Hyperhuman a primit recent o investiție de 500.000 de euro cu scopul de a crea o platformă digitală pentru publicarea și monetizarea de conținut pentru industria de fitness. Unul dintre fondatori ne-a povestit de ce a renunțat la un job în Fitbit într-o perioadă bună pentru companie, la scurtă vreme după ce a fost achiziționată de Google, pentru a lansa un nou proiect, de la zero.

Ce este Hyperhuman și cum a apărut ideea startup-ului?

Bogdan Predușcă, fondator Hyperhuman:

Hyperhuman este un concept nou pe care l-am descoperit în timpul pandemiei, dar nu neapărat datorită pandemiei și încearcă să rezolve o problemă importantă din zona de fitness – crearea de conținut diversificat, personalizat, atât adaptat nevoilor de a te antrena de acasă ci și pentru că au crescut toate produsele din domeniu, atât pe partea de sofware cât și de hardware. Vedem o explozie a vânzărilor la produsele din zona de fitness, care să-i ajute pe oameni să se antreneze și să se mențină sănătoși, precum biciclete smart, oglinzile smart care își adaptează un conținut care te ajută să te antrenezi, cunoscutele wearables – ceasuri și brățări inteligente.

Un element comun în această zonă este conținutul, acesta este cu adevărat motivul pentru care consumatorii rămân fideli unui produs. Produsul în sine își pierde din strălucire și din emoția pe care o provoacă în momentul în care este achiziționat. Cum poate fi menținut? Prin conținut, printr-un plan și asta a fost provocarea pentru noi, să ne dăm seama cum putem crea pentru noi și pentru alte afaceri, conținut video și de înaltă calitate, personalizat și care să se adapteze nevoilor audienței.

Creatorii conținutului cu care lucrăm sunt profesioniștii din domeniul de fitness, antrenori, oameni cu experiență care știu ce vor să prezinte clienților dar nu au avut instrumentele și tehnologia să creeze acest conținut. Vorbim de conținut video în acest caz. Conținutul video de o calitate înaltă este greu de produs, este complicat să deții tehnologia necesara și tot ce e nevoie pentru a-l adapta la audiența celor din fața camerei, să ai decorul și tot ce este necesar pentru ca antrenorul să își poată face meseria dar în același timp să vină și cu un conținut de calitate din punct de vedere tehnic.

Sunt foarte multe video-uri pe YouTube unde antrenorii se filmează, explică, sunt antrenamente chiar și de o oră. Dar stând acasă la început de pandemie, în martie, aprilie, mi-am dat seama, împreună cu ceilalți doi fondatori ai startup-ului cu David și cu Dan că există o problemă în această zono, soluții pe care le-am analizat. Am vurt să creăm mai mult content, la o scară mare, nu să-i scoatem din ecuație pe cei carea creează astfel de conținut, ci să-i ajutăm la un nivel exponențial. Adică să le reducem la maximum timpul consumat în crearea de videouri, iar valoarea să fie mult mai mare.

Care este modelul de business?

Noi suntem un fel de AppStoare pentru dezovltatori, ce care scriu aplicații și le pun în AppStore și le vând. Același proces îl oferim noi antrenorilor. Ei înregistrează conținutul, noi le dăm instrumentele și îi ajutăm să aducă conținutul la un nivel foarte bun pentru ca acesta să poată fi distribuit, apoi le dăm și platforma de monetizare. În prima faza aducem o valoare adăugată antrenorilor prin monetizarea timpului și prin creșterea nivelului de calitate a produselor lor, iar apoi le creștem audiența, mai mulți clienți, mai multe oportunități de afaceri.

Cum veți folosi investiția de jumătate de milion de euro?

Pare o suma mare și este pentru un startup. Investiția este un rezultat a cel puțin șase luni de pregătiri, de a studia piața, de a itera peste ideile adunate, apropo de soluții versus probleme. Nu a fost neapărat un obiectiv această investiție, ci mai degrabă o consecință a tot ceea ce am făcut împreună cu ceilalți fondatori. Am învățat foarte mult în toată perioada asta, am vrut să înțelegem se se întâmplă în industrie atât prin intermediul experienței acumulate la Fitbit cât și în startup-urile pe care le-am dezvoltat înainte. Vom investi în dezvoltarea platformei.

Ce ai renunțat la corporație, într-un moment bun pentru Fitbit, pentru un startup?

Mi-am pus această întrebare de multe ori la finele anului trecut. M-a motivat meru un singur lucru, să fac cât mai multe, să aduc din ceea ce gândesc se pun în practică, ideile să se concretizeze. Atâta timp cât am doar această motivație, nu și un titlu, un post bun, un venit stabil și alte lucruri, restul sunt doar consecințe.

Am plecat din Fitbit pentru că am lansat 6 ceasuri, două la final de an care au devenit cele mai de succes ceasuri ale Fitbit, peste așteptări ca vânzări. Simțeam că s-a terminat un capitol în viață, am încheiat o călătorie și îmi place să ies dintr-o poveste și să intru în altă poveste atunci când lucrurile sunt încheiate și au ieșit așa cum trebuie. Au fost multe opțiuni, chiar și în Google, având în vedere că tranzacția s-a încheiat recent (achiziția Fitbit de către Google). Știu, se spune că nu se refuză o ofertă de la Google, dar cu Google te poți întâlni și în alte moduri și în alte povești.

Am simțit că avem o nouă oportunitate astfel. Sunt trei ingrediente pentru o nouă poveste: oportunitatea pe care o simți și o poți înțelege, să existe o echipă care să poate să execute sau să se infiltreze în acea oportunitate și să existe capitalul necesar.

Cu David am lucrat multă vreme în Fitbit, iar cu David am mai construit în 2013 alt startup tot din zona de tehnologii de fitness și aveam experiența lucrului împreună, pe zona de creștere de firme. Dar atunci piața era total diferită, acum există mult mai multă tehnologie pe această zonă.

Ce ai învățat din experiența câștigată în startup-urile pe care le-ai mai avut?

În afară de lucrurile concrete pe care le înveți și din piață, cum să gestionezi anumite probleme, cred că am învățat să gândesc mai structural. Să plecăm de la problemă, să ne gândim care este valoarea pe crea vrem să o creăm, să avem o poveste pe care vrem să o spunem de fiecare dată când cineva ne întreabă ce face acel produs, acea companie, iar apoi lucrurile să se dezvolte natural. Să știm de ce avem nevoie ca lucrurile să meargă din punctul A în punctul B. Apropo de gândirea structurală, este foarte la modă abordarea OKR - objectives and key results (rezultate bazate pe obiectivele cheie), pe care le folosește și Google și YouTube, care este obiectivul la care vrei să ajungi și care sunt rezultatele care te ajută să vezi dacă mergi într-o direcție bună sau nu. Odată ce le formalizezi și le creionezi în cap și le poți prezenta celorlalți, lucrurile devin mult mai simple.

Îmi aduc aminte că în primele startup-uri noi încercam să suplinim diferitele idei nestructurate și încă necristalizate, prin timp, prin muncă de multe ore. Focusul și gândirea orientată către piață și către nevoile clientului și capacitatea de a înțelege anumite corelații, sunt principalele câștiguri. Corelațiile sunt cele mai importante instrumente pe care le poți avea ca antreprenor. Să înțelegi că dacă faci A se întâmplă B, că dacă nu faci A nu se întâmplă B. Dacă doar doar faci lucruri și la un moment dat se întâmplă să iasă bine, dar nu mai înțelegi ce ai făcut corect nu mai știi care sunt mecanismele afacerii și atunci totul rămâne la noroc.

Cât de greu e pentru un startup să-și facă echipa? Ce înseamă să lupți pentru aceeași angajați cu marile companii IT?

Noi nu luptăm cu corporații, noi luptăm cu mindseturile oamenilor, dacă vrei să faci ceva sau nu. Dacă ești ok cu stabilitatea, predictibilitatea și securitatea pe care ți le dă un job sau dacă vrei să ieși din zona de confort și să înveți lucruri noi, să aplici lucrurile pe care le știi deja și să le vezi imediat într-un produs sau într-o companie. Acestea sunt cele două lucruri pe care le pun pe masă când mă întâlnesc cu cineva pe care vrem să îl aducem în echipă.

Mă bazez pe oamenii cu care lucrez că ne vor ajuta să ajungem la obiectivele setate. Suntem 9 în echipă, în prezent.

Startup-ul este lansat de câteva săptămâni, a fost înființat în decembrie, iar acum este la stadiul de private beta. Lucrăm îndeaproape cu câțiva viitori clienți. Vom lansa oficial final de trimestru. Avem cerere și multe semnale din piață că este un produs așteptat. Nu ne adresăm neapărat pieței locale, deși aici avem o înțelegere a pieței destul de bună, dar mergem spre piețele puțin mai mature. Nu cea mai matură, adică SUA, începem în Noua Zeelanda, apoi ne întoarcem spre Europa.

Ce se va întâmpla când lucrurile vor reveni la normal și cei mai mulți se vor întoarce în sălile de fitness?

Sunt câteva rapoarte care arată că oamenii s-au obișnuit cu această paradigmă. Noi nu avem o problemă cu faptul că ei se întorc la sală, dimpotrivă, un sistem hibrid de a lucra este ceea ce se va întâmpla probabil în viitor. Nu înseamnă că această soluție este doar pentru a face antrenamente și de a consuma conținut acasă. Noi lucrăm cu creatori de conținut, antrenorii care știu foarte bine care este trendul pieței, care este nevoia clienților și atunci platforma se va adapta la nevoile de conținut care vor evolua din această pandemie.