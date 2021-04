Daniel Dines și Ion Țiriac, singurii români din topul miliardarilor Forbes

Daniel Dines și Ion Țiriac sunt singurii români care figurează în topul Forbes în timp real al miliardarilor lumii.

Daniel Dines (49 de ani) este în top 500 mondial, ajungând pe locul al 464-lea. Fondatorul și CEO-ul companiei IT UiPath are o avere estimată la 6 miliarde de dolari. Reamintim că UiPath a început de miercuri să se tranzacționeze la Bursa de la New York, fiind prima companie fondată în România care ajunge pe New York Stock Exchange.

În prima sa zi de tranzacționare, UiPath a încheiat cu o valoare de 69 de dolari pe acțiune, ceea ce înseamnă o capitalizare bursieră totală de 37,7 miliarde de dolari a companiei, conform MarketWatch. Deși deține un pachet minoritar de acțiuni, Daniel Dines controlează compania în continuare, prin acțiunile sale de clasă B care îi conferă 88% din voturi.

Daniel Dines este originar din Onești, județul Bacău și a terminat Facultatea de Matematică, în București (1994-1997). Prima sa firmă se numea Work Prod Expres SRL, deschisă în 1994 și radiată în 2002, potrivit datelor de pe Termene.ro. Era o afacere de listare de joburi.

Sursa foto: captură Forbes.com

Nici UiPath nu a fost de la bun început o companie de mare anvergură. În 2005, când se numea DeskOver și funcționa într-un apartament din București, firma era o mică afacere de consultanță IT și outsourcing. Abia în 2012, un client le-a dat ideea să facă RPA - automatizări software. În 2013 au scos primul produs RPA, iar în 2015 au lansat platforma de robot process automation pentru companii și au adoptat numele de UiPath. În acel an, a fost accept în acceleratorul de startup-uri Seedcamp de la Londra, de unde a început practic drumul marilor investiții.

Ion Țiriac (81 de ani) figurează pe locul 1913 în topul Forbes în timp real, la data de 22 aprilie 2021. El are o avere cotată la 1,7 miliarde de dolari. Fondator al Tiriac Group, miliardarul român are afaceri în sport, imobiliare, auto, servicii financiare.

Țiriac deține o colecție de automobile și motociclete de 400 de piese, printre care mașini care au aparținut înainte gangsterului Al Capone sau muzicianului Elton John, mai scrie Forbes.