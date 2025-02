Un antreprenor din Ungaria a venit în România și vede „ambiția în ochii oamenilor”, într-o „țară în creștere accelerată”. Interviu cu Kirill Perepelica, cofondator Munch, aplicație de reducere a risipei alimentare care fuzionează cu Bonapp

Aplicația ungurească de reducere a risipei de alimente, Munch, fuzionează cu aplicația românească similară, Bonapp, noua companie devenind liderul acestei piețe în România, Ungaria, Cehia și Slovacia. Kirill Perepelica, cofondator Munch, a acordat, marți, la București, un interviu pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro, în care a dezvăluit ce comision percepe compania de la restaurantele, brutăriile și magazinele înrolate, precum și modelul său de business și alte aspecte ale afacerii.

Pe scurt, consumatorii identifică magazinele, restaurantele, cafenelele și alte astfel de afaceri care au disponibile pachete de alimente bune de consum, dar care au rămas nevândute și „riscă” să fie aruncate. Oamenii le cumpără la preț redus cu 50-80% și fac economii, iar afacerile respective obțin și ele un venit, reducându-și pierderea. La final, aplicația ia comision de la business-urile înrolate.

Munch își unește acum forțele cu aplicația românească similară, Bonapp, pentru a domina piața din România, în domeniul reducerii risipei alimentare. Echipa unită numără astfel 100 de oameni. De la 1 martie 2025, business-ul va opera în România prin aplicația rebranduită ușor ca Bonapp by Munch, iar în Ungaria, Slovacia și Cehia va rămâne sub brandul Munch.

Împreună, fondatorii plănuiesc să se extindă în noi piețe în 2025, inclusiv în Bulgaria, Croația, Grecia, Serbia și Slovenia. Bonapp a fost lansată în România, în anul 2021, de Diego Roy de Lachaise, Grégoire Vigroux și Luka Zivkovic. Munch a fost lansată în 2020, la Budapesta, de Kirill Perepelica, Albert Wettstein, Bence Zwecker și Botond Zsoldos.

StartupCafe.ro: Kirill, ce face platforma Munch?

Kirill Perepelica, Munch: Am fondat Munch cu misiunea de a reduce risipa alimentară. Bineînțeles, ne-am dorit să fim antreprenori, să îndrăznim să facem ceva cu adevărat mare și unic. Pe de altă parte, focusul nostru a fost pe 3 lucruri: să facem ceva bun pentru oameni, să facem ceva bun pentru planetă și să facem ceva bun pentru profitul nostru. Asta stă la baza companiei noastre, că nu facem doar o afacere, ci creăm o situație win-win. Am creat o aplicație care ajută supermarketurile, brutăriile, micile afaceri de familie, cărora le rămâne un surplus de mâncare la finalul zilei, pe care îl aruncă la gunoi. În loc să facă asta, noi îi ajutăm să vândă aceste alimente la preț redus.

StartupCafe.ro: Deci, ce beneficii au consumatorii și restaurantele?

Kirill Perepelica: Consumatorii pot face ceva benefic, pot accesa o soluție sustenabilă, cu un preț mic, și pot economisi bani. Consumatorii primesc pachete, deci ei nu știu exact ce vor primi, dar la fiecare astfel de pachet au cel puțin 50% reducere de preț. Este benefic, pentru că fac ceva motivat de sustenabilitate și pot economisi bani și reduce risipa de hrană în același timp.

De asemenea, mulți utilizatori ne-au spus că folosind Munch este ca la PokemonGo. Faci turul orașului și descoperi noi locuri. Asta pentru că, atunci când deschizi aplicația, vezi dacă sunt pachete (de alimente) în apropierea ta, listate de firme, și te duci și le iei personal. Deci, readucem și această latură personală în domeniul ospitalității, fără livrări la domiciliu, te duci tu la fața locului. Noi am lansat Munch în mijlocul pandemiei COVID, iar atunci nimeni nu mai experimenta această apropiere umană din cauza restricțiilor de circulație, dar am readus această apropiere între oameni înapoi în domeniul ospitalității. Astfel, afacerile din domeniu simt din nou această legătură cu consumatorii și cu cei care vor să reducă risipa alimentară.

StartupCafe.ro: Deci beneficiul principal al antreprenorilor HoReCa este că pot obține potențiali clienți prin intermediul Munch, nu?

Kirill Perepelica: Da, sigur, dar, de asemenea, pot să își transforme pierderile într-un venit. Altfel, ar fi aruncat alimentele și ar fi suferit și ei o pierdere, și nu doar ei, pentru că este un întreg lanț de aprovizionare. Cineva a produs acele alimente, cineva le-a livrat la magazin, deci sunt mai multe puncte în acest lanț unde cineva a adăugat valoare și s-au consumat energie și timp pentru realizarea acelor produse. De ce să le aruncăm? Cred că este unul dintre cele mai stupide lucruri să aruncăm hrana făcută de atâția oameni, cu atâta efort.

Comision de 30% din valoarea pachetului de alimente

StartupCafe.ro: Cum faceți voi bani? Care este modelul de business al Munch?

Kirill Perepelica: Pentru a crea un business model, ne-am aliniat la valorile noastre. Deci, cum putem face o afacere care creează și un impact în societate, pentru că nu am urmărit doar banii. Practic, modelul nostru de business funcționează așa: după fiecare pachet de alimente care este „salvat” prin platforma noastră, noi primim un comision de la acea afacere.

StartupCafe.ro: Care este valoarea comisionului perceput de Munch de la restaurante și alte astfel de afaceri?

Kirill Perepelica: Este 30% din prețul plătit de consumator pentru acel pachet de alimente.

StartupCafe.ro: Cum se diferențiază Munch de aplicația românească Bonapp, care operează deja de câțiva ani pe piața de aici?

Kirill Perepelica: Bonapp a început în 2021, Munch s-a lansat în 2020. Până în 2024, Munch s-a concentrat pe prezența sa în Ungaria, Slovacia și Cehia. Apoi, în 2024, ne-am dorit să ne extindem în România, pentru că am aflat că este una dintre cele mai mari piețe și una dintre cele mai expansive din Europa. Noi și Greg (Gregoire Vigroux - fondatorul Bonapp) am început să vorbim încă din 2021, pe LinkedIn. Atunci eram foarte mici, eram prezenți doar în Budapesta și eram foarte ocupați. În 2024, a sosit și momentul acesta, pentru că am înțeles că Bonapp are deja o prezență semnificativă în România și am discutat din nou, în București, pentru că avem aceleași valori, aceeași cultură și vrem să oprim risipa alimentară și, atunci, de ce să concurăm unul cu celălalt când putem să cooperăm. De aceea, astăzi, anunțăm că cele două companii fuzionează și devin o singură firmă.

Cifra de afaceri a celor două companii, luate împreună, a fost 7,5 milioane de euro, în anul 2024. Bonapp operează acum doar în România, deci echipa Bonapp își va uni forțele cu noi pe piața românească. Astfel, vom fi prezenți în 4 țări și vom fi lideri de piață pe acest segment în toate cele 4 țări.

Pentru utilizatorii actuali ai Bonapp, doar se va actualiza aplicația

StartupCafe.ro: Cum veți funcționa mai departe, ca brand?

Kirill Perepelica: Noi știm că Bonapp este deja un brand în România și nu vrem să schimbăm acest brand. De aceea, aplicația se va numi Bonapp by Munch și vom opera ca aplicație operată de Munch, dar cu denumirea de Bonapp.

StartupCafe.ro: La ce să se aștepte utilizatorii Bonapp mai departe?

Kirill Perepelica: Din 1 martie 2025, vom avea o aplicație comună. Utilizatorii actuali ai Bonapp nu vor migra, pentru că noi doar vom actualiza exact aceeași aplicație pe care ei au descărcat-o deja. Doar vom schimba brandingul și culorile, va trece pe verde, ca Munch, dar vom păstra denumirea Bonapp, pentru a ne asigura că vom construi pe baza aceleași moșteniri existente aici, în România.

StartupCafe.ro: Ce ați remarcat la piața din România, comparativ cu celelalte piețe în care operați, mai ales cea din Ungaria?

Kirill Perepelica: Eu cunosc piața românească doar din 2024, am experiență limitată. Dar eu, personal, văd o țară în creștere accelerată (boom), economia crește repede, este mult talent în această țară și sunt oameni dornici să construiască ceva. Văd ambiția în ochii oamenilor. De asemenea, am fost surprins să văd creșterea accelerată a comerțului online. Comparativ cu alte țări, business-ul bazat pe platformele online este foarte puternic în România și devine din ce în ce mai puternic. Aceasta este o valoare strategică pentru noi, în România nu ai doar un singur oraș mare, sunt mai multe.

În curând vom avea acoperire națională în România, pentru că Bonapp este deja prezentă în multe orașe, și datorită parteneriatului pe care ei l-au făcut cu rețeaua de supermarketuri Penny. Noi inițial am venit în România în 2021, în timpul pandemiei COVID, dar numai ca lansare-test, în Cluj și Târgu Mureș, cu un partener local. Dar nu am avut resurse atunci pentru a investi mai mulți bani și am decis atunci că, deși România era o piață strategică pentru noi, mai bine ne concentram pe piețele în care eram prezenți. Am închis apoi acea perioadă de probă și în 2024 am lansat Munch în București și apoi în Iași, dar acum, cu Bonapp, o să avem o acoperire mult mai mare în România. De aceea am vrut să facem această fuziune, pentru a avea acoperire națională în România.

StartupCafe.ro: Câți oameni folosesc platforma voastră?

Kirill Perepelica: Prin această fuziune strategică, avem în total 3,4 milioane de descărcări ale aplicației, deci utilizatori, practic. Avem peste 6.000 de firme înrolate în cele 4 țări, care reduc risipa alimentară alături de noi, și avem peste 3 milioane de pachete de alimente care au fost „salvate” de la a fi aruncate. În România, vom avea peste 1.200 de afaceri înrolate, prin această fuziune, pentru că Bonapp avea deja peste 1.000, iar noi aveam aproape 200, la București și Iași.

Marile fonduri de investiții care au finanțat Munch

StartupCafe.ro: Cum v-a venit ideea de a lansa Munch? Care e povestea voastră ca fondatori?

Kirill Perepelica: Eu lucram la un proiect de facultate cu unul dintre cofondatorii mei, în 2020, și aveam rezultate bune. Cofondatorul meu, Botond Zsoldos, era preocupat de subiectul rispei alimentare încă din liceu. Atunci, era o mică brutărie lângă liceu și în fiecare zi vedea că se aruncau multe produse care erau bune. Și a discutat cu patronul, iar el i-a spus că este greu de prezis mereu ce cantități de produse vor rămâne nevândute la finalul zilei și uneori trebuia să le arunce. Și așa ne-a venit ideea acestei soluții. Dar noi am lansat Munch, la Budapesta, împreună cu încă doi cofonatori, Albert Wettstein și Bence Zwecker, care și ei se confruntau cu aceeași problemă. Albert făcea un studiu la sediul Google de la Mountain View, California, și el a văzut aceeași problemă acolo. Și ne-am întâlnit cu el, total la întâmplare, la o conferință și lpam auzit că vorbea cu alții despre aceeași idee. Și l-am abordat și am decis să facem împreună această platformă.

StartupCafe.ro: Înaintea voastră, erau deja pe piață platforme de reducere a risipei alimentare, din 2015 erau Too Good To Go în Danemarca sau Olio în Marea Britanie. V-ați inspirat de la ei?

Kirill Perepelica: Când am abordat ideea inițială, am făcut ceva cercetare, să vedem care sunt jucătorii din piață, dacă era cineva pe piața ungară. Și, da, erau soluții peste tot în lume. Mai era Phoenix, cred că au fost pionieri în această industrie. Am văzut că risipa alimentară era o problemă globală, dar era nevoie ca noi să dezvoltăm o soluție locală. Am văzut cum operau ei, am decis să o facem și noi și am început să discutăm cu afacerile locale, să ne asigurăm că realizăm un produs care se potrivește unei nevoi locale.

StartupCafe.ro: Ce runde de investiții ați strâns pentru Munch?

Kirill Perepelica: Am început cu o mică investiție de la un angel investor, iar în 2022 am obținut o investiție Seed de la Fiedler Capital. În 2023, am obținut o rundă de serie A de la investitori foarte prestigioși. Nu putem dezvălui sume, dar investitorul care a condus runda a fost Piton Capital, un fond de investiții activ în Olanda și Marea Britanie. Printre co-investitori s-au numărat FJ Labs, un fond de la New York, axat pe marketplace-uri. Ambele fonduri au investit în mulți „unicorni”.