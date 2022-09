Afacerea care nu necesită multă creativitate. „Refuzăm oameni care au 100.000 de euro, pentru că nu au profil de franciză”. Mituri despre francize

Raluca Voicu a demontat câteva mituri care circulă în domeniul francizelor, dar a și confirmat parțial unul dintre ele:

Mitul 1: Franciza îți limitează creativitatea

Acest mit „este pe jumătate adevărat” - potrivit Ralucăi Voicu. „Da, o franciză te limitează în zona aceasta de branding, identitate vizuală, servicii, produse, în propritie de 80%. Și ai libertatea în proprție de 20% să localizezi. Dar ingeniozitatea ta sau creativitatea ta nu poate fi pusă în practică decât în îmbunătățirea fluxurilor, ce se întâmplă în interior și ce se întâmplă în activitatea ta să obții cea mai bună performanță și dezvoltare de produs sau serviciu nou”.

Există antreprenori foarte creativi, care nu își găsesc locul în francize și poate ar trebui să-și dezvolte propriul concept de afacere.

„Astăzi refuzăm oameni care au 100.000 de euro, pentru că nu au profil de franciză, nu sunt oameni care să stea într-un sistem. Poate business-ul ăla nu li se potrivește, sunt mult prea creativi și nu ai loc în franciză să fii atât de creativ și atunci ne strângem mâna, le spunem asta, dar ne mulțumesc mai târziu. (...) Interacționăm cu 1500 de antreprenori pe an și punem pe piață cam 50 de proiecte” - a mai explicat Raluca Voicu.

Sunt și exemple de succes în care creativitatea unui antreprenor francizat care avea o mică afacere a influențat decisiv întregul sistem al francizorului.

„Știti că BicMac a fost inventat de un francizat? Ați văzut campania cu McMici românești? Acelea sunt invențiile partenerilor locali. Unde nu te lasă brandul să faci invenții este zona de caracter unitar: identitate vizuală, logo, culorile brandului, toată zona asta trebuie să fie la fel. Este o disciplină necesară pentru că, atunci când luăm o franciză, când intră clientul în magazinul nostru, să nu facă diferența că eu sunt francizatul X sau francizatul Y”.

Mitul 2: Franciza este ușoară

O greșeală este să nu facem diferența între ușor și simplu.

„O altă convingere limitativă este că franciza este ușoară. Nu este ușoară, este simplă. Simplitatea vine din faptul că primiți acces la o rețetă de business care este deja testată: A+B mă duc la C. Nu e simplu de operat pentru că nu e suficient să primești rețeta. De fapt, tu ai primit rețeta dar modul în care tu o pui în practică și obții rezultate din ea e strict contribuția ta ca francizat” - a arătat experta Franchwise.

Antreprenorii care vor să preia o franciză trebuie să se pregătească pentru muncă multă.

„Dacă tu visezi că îți iei o franciză și stai acasă, din roulul de investitor nu poți să obții performanță. Poți să-ți pui un manager, dar o să ai șapte mii de probleme. Noi le spunem oamenilor că în general în primele 12 luni e bine ca tu să faci toate lucrurule care trebuie făcute în acel business și abia apoi să delegi cuiva, pentru că atunci știi să-i spui acelui om ce să facă” - a avertizat consultantul.

Mitul 3: E scump să investesc într-o franciză

O companie francizoare, care oferă concepte de business, are și ea o grămadă de costuri, care se regăsesc în redevențe, taxe de franciză, bugete de marketing, pe care le plătesc antreprenorii francizați.

„Când deschizi o locație a ta, nu ai costuri? Nu ai niște oameni care fac niște lucruri? Nu cred în francizele cu zero taxe de intrare, zero redevențe. Dacă în momentul în care, când semnezi un contract, ai taxă de franciză zero, trebuie să te întrebi care este echipa francizorului și cum te asistă omul acela să-ți facă transferul de know-how. Și dacă insistă că nu-ți ia niciun procent din cifra ta de afaceri și redevența este zero, trebuie să te întrebi unde face marjă francizorul tău. Pentru că nu există o relație comercială între părți în care ambele părți să nu facă bani” - spune Raluca Voicu.

În orice caz, și dacă începi o afacere în franciză trebuie să fii pregătit să faci investiții. „Trebuie să investești niște milioane ca să faci milioane” - concluzionează ea.