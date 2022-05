VIDEO INTERVIU Odoamne face bani din joacă. Românul care a făcut un super job din League of Legends

Românul Andrei Pascu (27 de ani) sau Odoamne, așa cum este cunoscut în lumea gamerilor, a avut rezultate foarte bune în natație, dar a renunțat la o carieră în sportul „clasic” pentru eSports, unde face acum performanță din poziția de top laner la echipa Rogue, de League of Legends.

Andrei Pascu locuiește la Berlin și din 2021 face parte din echipa Rogue, care anul acesta a ajuns în finala campionatului european de League of Legends (LOL), LEC 2022.

StartupCafe.ro a stat de vorbă cu Andrei Pascu, care ne-a vorbit despre cum eSports, o activitate pe care poate mulți părinți nu o consideră „de viitor”, se poate transforma într-un super job.

„Andrei Pascu este un tânăr de 27 de ani, gamer profesionist, sună foarte dubios când zic gamer, dar gamer profesionist și sunt în industria de eSports din 2015. De la 19 ani am întrat în industria de eSports, imediat după ce am terminat liceul. Și mă regăsesc aici, mereu echipe de top, de cele mai multe ori. Pasionat de gaming, sport, mișcare, toate lucrurile care constau în performanță și competiție, am crescut într-un mediu foarte, foarte competitiv, am făcut înot de la vârsta de 5 - 6 ani, dacă îmi aduc bine aminte. Oarecum am crescut într-o „cultură” de competitivitate și performanță de la o vârstă fragedă și tot ce fac e într-un stadiu-proces de a deveni mai bun și de a fi într-o competiție cu ceilalți. E un blestem, dar e și o chestie pozitivă în același timp”, spune Odoamne.

Odoamne ne-a mai povestit despre parcursul lui ca gamer, despre cum competiția poate fi un „blestem” dar și un lucru pozitiv, despre câștiguri în eSports și, printre altele, despre cum faci trecerea de la statutul de gamer amator la unul profesionist.

Teme de discuție abordate în interviu, pe scurt:

Cine este Andrei Pascu sau Odoamne;

De ce a renunțat la cariera sa de înotător pentru Esports;

De ce „Odoamne”;

La ce echipe din Esports a mai jucat;

Rutina unui gamer profesionist;

Sfaturi pentru gamerii amatori care vor să fie gameri profesioniști;

Rolul său în echipa Rogue;

Câștiguri în Esports: cât de bine se câștigă în funcție de continent și tipul de joc.

Iată câteva dintre cele mai interesante declarații făcute de Andrei Pascu pentru StartupCafe.ro.

Câștigurile din eSports variază de la joc la joc

Cât se câștigă în eSports?

Andrei Pascu: „Cred că asta cu câștigurile din eSports variază de la joc la joc. Depinde și de structură. De exemplu, dacă ne uităm la Counter-Strike sau Dota sunt mai multe turnee și foarte, foarte mult din veniturile lor vin din prize pool-urile de la turnee. De exemplu avem Campionatul Mondial de Dota 2, în fiecare an, mi se pare că prize pool-ul de la campionatul respectiv urcă undeva la 20 – 25 de milioane de euro. 40 de milioane anul acesta. Și nu e ca și cum câștigătorul câștigă tot. 40 de milioane nu se duc la echipa de pe locul 1.

Oarecum se distribuie un procentaj și până și echipele care ajung în top 16 ajung să câștige un milion de euro. Bine, se împarte la 5 sau la 6 sau la 8 sau la 10, la câți oameni sunt în organizația respectivă, la antrenori, depinde și de natura contractului. Că de exemplu, dacă ajungi să câștigi un turneu de 40 de milioane de euro, dar în contractul tău scrie că organizația ia 80% din aceștia, tu rămâi oarecum cu 20%.

Ăia 20% sunt împrăștiați la toți colegii. De fapt rămâi cu 4% și mai sunt și taxele, de fapt rămâi cu 2%. Și din ăia 40 de milioane tu de fapt ai luat 800.000 euro”.

Cât se câștigă din League of Legends în SUA versus Europa

Andrei Pascu: „La noi la League of Legends, majoritatea venitului vine din salariu, pentru că ai un sistem de franciză sau mă rog, structura sezonului nostru este oarecum cum e la noi la fotbal. E un turneu lung care ține mai tot anul și nu sunt turnee multe să se adune prize pool-ul. Deși avem 2 turnee lungi de câte 3 luni de zile, aș zice. Și în afara lor avem campionatele mondiale.

Avem un mini campionat acum, în primăvară, și unul în vară, după campionatul nostru european de vară. Din moment ce nu sunt foarte multe turnee trebuie oarecum să compenseze și majoritatea venitului nostru din LoL este din salariu. Și acum depinde și de regiuni. De exemplu, dacă ești un jucător de top, la asta mă refer, top 3 sau top 4 pe poziția ta în SUA, salariul tău e undeva de la 700 - 800 de mii de dolari la 1.300.000 – 1.400.000 de dolari pe an. Deci cât ar veni? 50 - 110.000 de dolari pe lună, înainte de taxe.

Pe când în Europa sunt mai mici, pentru că la noi nu se practică aruncatul cu banii cum se practică la ei. Și da, la noi dacă ești un jucător foarte bun, un jucător top 3, top 4 în poziția ta, depinde și de organizație. În America sunt 4 - 5 organizații care sunt foarte bine organizate, pe când în Europa sunt 2 sau 3”.

El a mai spus că „să zicem că dacă ești un jucător de top, ai undeva la 350.000 – 500.000 de euro, pe acolo. Deci undeva la 30 – 40 - 45.000 de euro pe lună, înainte de taxe. Și oarecum media ligii este undeva la 140 - 160.000 de euro pe an. Deci undeva la 11 – 12 – 13 - 14 mii pe an, înainte de taxe”.

Din experiența lui Odoamne. Câștigurile la campionatele mondiale explicate pe scurt

Andrei Pascu: „Fusesem la campionate mondiale din 2016. Am ajuns în semifinale. Și la 19 ani ziceam „mamă, am ieșit pe locul 3 - 4 și partea mea e undeva la 120.000 de euro. Și din ăia 120.000 de euro, după procentajul pe care l-a luat compania, după taxele și toate chestiile ce au fost acolo, lumea zicea că eu am câștigat 120.000, dar de fapt eu am câștigat undeva la vreo 15.000. Deci toate numerele astea pe care le vedeți mari de la turneu nu sunt de fapt așa mari, din păcate pentru noi. Dar asta cu turneele. Foarte mulți bani se iau din turnee de genul acesta. Mai ales dacă se adună”.

De la natație la LoL. Cine este Andrei Pascu sau Odoamne, românul care și-a făcut carieră în eSports

Andrei Pascu: „Aveam deodată vreo 6 - 7 ore libere în plus pe zi în care pur și simplu nu știam ce să fac. M-am trezit că am atâta timp liber, că nu mai fac sport. Și nu aveam în ce să-mi investesc timpul și energia. Și deja eu mă jucam League of Legends din perioada cu înotul, dar nu aveam timp liber. Cred că aveam vreo 30 de minute la calculator în fiecare zi, că pur și simplu aveam alte obligații. Studiază pentru liceu, du-te și la antrenament și atunci programul meu în timpul înotului era: mă trezeam la 5 jumătate dimineața și ajungeam la 9 jumătate seara.

Și a fost programul acesta timp de 8 ani de zile. Deodată mă trezesc eu că ajung acasă la 4 după-amiaza. Și eram acolo, ce să fac cu atâta timp liber? Și hobby-ul meu era doar League of Legends și prin League of Legends am găsit nișa asta sau locul acesta în care e un mediu virtual, online, digital, și nu e nimic fizic, dar era un mediu care avea toate caracteristicile sau toate trăsăturile pe care le-a avut înotul pentru mine toată copilăria mea”.

Ce au spus părinții lui Odoamne despre cariera în eSports

Andrei Pascu: „Oarecum ca un început, după ce m-am lăsat de înot și aveam tot timpul acesta liber, tatăl meu venea de la muncă seara și de fiecare dată mă vedea la calculator. Și era perioada cu Bacul și cum era la toată lumea, în loc să zică „ce faci?”, te vede și primul lucru îți zice „nu înveți și tu pentru Bac?” Și era perioada asta că atunci când venea, mă vedea la calculator și mă jucam League of Legends. [...] A fost foarte, foarte interesant când a început să li se schimbe percepția (n.r. părinților), când am început să joc turnee online.

Le zisesem părinților mei că am nevoie de un card sau de cont bancar. Aveam 16 ani. Și au zis „păi ce să faci tu cu un cont bancar”. Și zic, păi trebuie să-mi intre niște bani. Și zic „de unde?”. De la joc. „Păi tu câștigi de la joc?”. Da. „Cât?” Și erau turnee din astea românești mici și dacă de exemplu câștigai, îți intrau 20 de euro o dată la 2 săptămâni. Povestea e că eu dacă jucam un turneu și îl câștigam, în 6 luni îmi veneau ăia 20 de euro. Faza e că dacă jucai multe din timp, începeau să-ți intre săptămânal câte 20 de euro când treceau alea 6 luni”.

Povestea numelui Odoamne

Andrei Pascu: „Ca toate nickname-urile care nu au sens și sunt stupide, a apărut când aveam 11 ani, cred, 11 – 12 ani. Cred că în perioada aceea eu foloseam oarecum „O, Doamne, O, Doamne!” ca o interjecție. Adică fiecare a a avut interjecții din acestea stupide pe care le zicea când era mic crezând că e interesant sau amuzant sau mă rog. Și faza era că toate numele pe care voiam eu să le iau erau luate. Acum mă bucur că am rămas cu numele de Odoamne, când versiunea mea inițială era mult mai stupidă. Pentru că numele pe care voiam eu să îl iau la început, normal, în mintea mea de 11 ani, nu ma judecați, era Frosty, ok. Era Frosty. Și nu, nu era de la Frosty, omul de zăpadă, era de la altceva. Și na, era luat Frosty, era luat Frosy1, era luat Frosy!, era luat Frosty123, era luat Frosty911, toate Frosty-urile erau luate. Îți dai seama că nu eram singurul care avea o imaginație foarte stupidă la vârsta aia. Erau alții care aveau aceleași idei ca mine. Și mintea mea de copil de 12 ani era frustrată rău și ziceam „vreau pur și simplu să mă joc jocul acesta să văd ce naiba e”.

Și am zis „hai să-mi pun Odoamne”, dar nu Odoamne o dată, Odoamne de două ori. Am zis „Odoamne Odoamne”, că sigur, sigur nu e nimeni nebun ca mine să-și pună numele acesta stupid pentru că nu are sens. De ce și-ar pune cineva numele acesta ca nume? Și am pus „Odoamne Odoamne”, m-am jucat un meci de League of Legends, am zis că e cel mai nașpa joc și l-am șters. Și după aceea, după vreo un an și ceva, doi ani, când am zis să-l încerc din nou, am ajuns la problema pe care foarte foarte mulți oameni o au atunci când își fac un cont.

Pui adresa de e-mail și există deja un cont cu adresa respectivă de e-mail. Și trebuie să-ți schimbi parola, ți-ai pierdut parola, recuperează parola, și deja mă întorc eu pe la vreo 14 – 15 ani și intru în League of Legends și văd că deja am numele „Odoamne Odoamne” și eram eu „aoleu, na, oricum, hai că sigur nu o să ajung jucător profesionist, sigur nu contează numele acesta. Sigur te joci acolo cum te-ai jucat data trecută un meci sau două și te plictisești de el și nu te mai joci. Dar, și nu s-a întâmplat asta.

Am fost oarecum obsedat de League of Legends și am început să mă joc acolo și na, persoanele cu care jucam erau de altă naționalitate, nu era nimeni român. Adică nu trebuia să explic eu nimănui ce înseamnă numele meu. Așa că nu prea mai conta deloc. Și cumva am ajuns în postura să fiu jucător profesionist și să rămân cu numele acesta”.

Cum treci de la statutul de gamer amator la cel de gamer profesionist. Ce spune Odoamne

Andrei Pascu: „Mi se pare că jocul este foarte, foarte complex și e foarte greu pur și simplu să ajungi la profesioniști și îți trebuie oarecum un gram de noroc, așa că pentru mine ce a funcționat cel mai bine a fost că a rămas mereu la stadiul de pasiune și hobby. Și pur și simplu eu făceam asta din dorința de a deveni din ce în ce mai bun pentru că mai primesc mesaje de la unele persoane care sunt Diamond I sau Diamond IV, pe acolo, și zic „eu simt că dacă mă las de școală și am mai mult timp să mă joc League of Legends, pot să devin profesionist”.

Eu trebuie să le zic că e oarecum ca la noi la fotbal, e exact la fel, crezi că dacă dai cu piciorul în minge mai mult o să ajungi profesionist la fotbal? Sunt mii de copii sau mii de persoane în România care vor să ajungă profesioniști la fotbal și câți jucători sunt în Liga I? Sunt 20 de echipe, 11 jucători, sunt 220 de jucători profesioniști de fotbal în România, să zicem.

Și la noi e și mai rău. La noi, pe poziția mea, sunt doar 10 locuri de muncă pentru profesioniști. Și sunt milioane de jucători de League of Legends. Procentajul de ascensiune la jucător profesionist e undeva la 0.000001%. Și chestia asta trebuie să se întâmple pur și simplu natural pentru că nu consider că trebuie să faci sacrificii pentru chestia asta. Nu cred că trebuie să lași nimic la voia întâmplării doar pentru că tu ai un vis de a deveni jucător profesionist”.

Ce campioni din LoL urăște Odoamne?

Campioni de temut:

Veigar Zeri Volibear

Pe cine banezi mai des?

Irelia

Campion overpowered?

Ahri

Campion preferat?