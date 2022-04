Echipă de gaming cu un român în componență, în finala League of Legends European Championship 2022

O echipă de gameri, care are și un român în componență, a ajuns în finala de la Berlin a League of Legends European Championship 2022 (LEC), competiție europeană de League of Legends pentru profesioniști organizată de producătorul american de jocuri video Riot Games.

Duminică, 10 aprilie 2022, Echipa G2 Esports a ieșit învingătoare după meciul din finală împotriva celor de la Rogue, unde joacă de anul trecut și românul Odoamne (Andrei Pascu).

Echipele au jucat pentru prize pool-ul de 200.000 de euro, au anunțat organizatorii, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Echipa Rogue s-a remarcat în mod special în acest sezon, ajungând neînvinsă în finala din acest weekend unde a întâlnit G2 Esports, în fața căreia a pierdut cu 0 la 3. Drumul până în finală însă nu a fost cu siguranță ușor, de altfel, cotele estimate în fața favoritei Fnatic înainte de meciuri arătau șanse de sub 20% de câștig. Cu toate acestea, Rogue a învins în final pe Fnatic cu 3 la 2, după ce Fnatic a condus în primele meciuri cu 2-0, ajungând în finala LEC.

Echipa Rogue este formată din 4 jucători europeni, un korean și jucătorul român, Odoamne. Odoamne este membru Rogue din 2021 pe poziția de top lane, un rol care pune accentul performanței individuale încă de la începutul jocului. Campioni jucați în acest rol au o bună putere de luptă pe tot parcursul jocului și, dacă reușesc să obțină un avantaj devreme prin eliminarea oponenților, îl pot pivota pentru a crea un efect de bulgăre, devenind aproape de neoprit pentru restul jocului. Odoamne este al nouălea jucător din istoria LEC cu 1000 de kills (eliminări de oponenți), performanță atinsă pe 21 ianuarie 2022.

LEC este împărțit în două sezoane, Spring Split și Summer Split, și reunește cele mai bune 10 echipe din Europa, a căror performanță decide echipa care va reprezenta Europa la Worlds, campionatul modial de League of Legends, care are loc în toamna fiecărui an. Finala Worlds din 2021 a avut loc la Reykjavik, Islanda, și a fost urmărită de un număr record de 73 milioane de telespectatori concurenți.