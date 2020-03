Ce are de gând UE cu firmele mici și mijlocii: Startup Nations în Strategia pentru IMM

Și Uniunea Europeană va avea un „Startup Nations”, dar nu are mare legătură cu programul de finanțare Start-Up Nation făcut separat de România. Comisia Europeană și-a prezentat marți strategia specifică pentru firmele mici și mijlocii din toată Uniunea, inclusiv România, pentru dubla tranziție a acestora: trecerea către neutralitatea climatică și către poziția de lider în domeniul digital.

Noua „mantră” cu care a venit Comisia Europeană sub Ursula von der Leyen, este neutralitatea climatică a Uniunii Europene și iată că nici firmele mici și mijlocii din blocul comunitar nu sunt ocolite de elanul ecologist de la Bruxelles.

Comisia Europană susține că noua sa strategie pentru IMM are scopul de a ajuta aceste firme să conducă dubla tranziție (ecologistă și digitală). Aceasta presupune și asigurarea accesului la competențele potrivite - dă asigurări CE.

Pentru a consolida capacitatea IMM-urilor de a efectua această tranziție, Comisia Europeană anunță unele măsuri:

Va actualiza Rețeaua întreprinderilor europene, prin asigurarea participării în cadrul acesteia a unor consilieri specializați în domeniul durabilității.Va extinde centrele de inovare digitală la nivelul tuturor regiunilor din Europa pentru a le permite IMM-urilor să integreze inovațiile digitale. Se vor crea oportunități de voluntariat și de formare în domeniul tehnologiilor digitale.Pentru a facilita funcționarea IMM-urilor în cadrul pieței unice și în afara acesteia, Comisia propune măsuri menite să elimine obstacolele de natură reglementară și practică din calea comerțului sau a dezvoltării activităților, ca de exemplu intensificarea eforturilor pentru a asigura efectuarea rapidă a plăților, în special prin intermediul unui nou observator virtual, precum și prin soluționarea alternativă a litigiilor. Pentru a facilita cotarea la bursă a IMM-urilor în Europa, Comisia va sprijini, de asemenea, în cadrul componentei pentru IMM-uri a programului InvestEU, un fond pentru ofertele publice inițiale ale IMM-urilor. Se va consolida și spiritul antreprenorial al femeilor prin stimularea investițiilor în întreprinderi și fonduri conduse de femei. Comisia invită statele membre să se asigure că întreprinderile pot apela la un ghișeu unic pentru asistență. Obiectivul este ca Europa să devină locul ideal pentru a demara și a dezvolta o afacere.

Astfel, noua strategie a Uniunii Europene pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM) „urmărește să reducă birocrația și să ajute numeroasele IMM-uri din Europa să își desfășoare activitatea la nivelul întregii pieței unice și în afara acesteia, să obțină acces la finanțare și să contribuie la pregătirea tranziției digitale și verzi”, a mai spus Comisia Europeană, marți.

Ce înseamnă EU Startup Nations

Nu, nu are nicio legătură cu programul românesc Start-Up Nation, prin care statul oferea fonduri nerambursabile de la buget, în valoare de maximum 200.000 de lei fiecare, firmelor noi. Nu prea are legătură nici cu conceptul original Start-Up Nation, din Israel, în care acceleratoare, incubatoare de afaceri și fonduri de investiții au finanțat și au crescut startup-uri de tehnologie israeliene, care s-au extins la novel global sau au fost vîndute unor giganți IT, alimentând perpetuu „conducta” de idei de business în tehnologie.



Prin EU Startup Nations al Comisiei Europene, cei de la Bruxelles spun că vor „colabora cu statele membre în vederea stabilirii unui standard la nivelul UE” pentru ca cele 27 de țări din Uniune să împărtășească și să adopte „cele mai bune practici pentru a accelera dezvoltarea IMM-urilor și a întreprinderilor nou-înființate de înaltă tehnologie (startup-uri tech, cum ar veni- n.r.)”.

Comisia mai spune că printr-un indice "Europe Startup Nations" va monitoriza cele mai prietenoase politici naționale față de startup-uri (national start-up friendly policies) din cele 27 de țări membre UE.

„Pentru a asigura angajamentul politic față de aceste măsuri, un înalt reprezentant al UE pentru IMM-uri va garanta un parteneriat și o coordonare strânse cu statele membre prin intermediul reprezentanților naționali pentru IMM-uri, precum și cu autoritățile regionale și locale”, mai spun cei de la Bruxelles.

De asemenea, Comisia Europeană „va încuraja” țările UE, inclusiv România, sp aplice Single Digital Gateway (Poarta unică digitală) într-o manieră prietenoasă cu IMM-urile. Statele UE ar trebui să ofere IMM-urilor acces online simplu la informații, proceduri și servicii de asistență pentru toate întrebprile lor legate de mnodul în care se pot face afaceri peste granițe. Aici ar urma să fie incluse și sfaturi privind accesul IMM-urilor ca furnizori la achizițiile publice, precum și ca beneficiari de finanțări.

„Statele membre trebuie să-și conecteze (inter-link) serviciile într-un one-stop-shop pentru a oferi IMM-urilor răspunsuri coordonate la toate întrebpărrile lor privind aceste chestiuni” - se mai arată în comunicarea CE privind Strategia sa pentru IMM.

IMM-urile au un rol esențial în structura industrială a Europei, furnizând două din trei locuri de muncă, precum și în asigurarea succesului acestei noi abordări industriale.

Citește mai multe despre Strategia europeană industrială a UE pe site-ul oficial și consultă mai jos comunicarea oficială a CE pentru strategia pentru IMM-uri.