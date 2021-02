Liste RUE cu aplicanții la Măsura 3: Punctajele obținute automat, cofinanțarea și alte criterii de departajare la granturile de 50.000-200.000 Euro pentru IMM

ONOAIE LUMINITA

Nu a fost o grila de punctaj corecta in conditiile in care majoritatea proiectelor au reusit sa ia 100 de puncte, iar criteriul de departajare sa fie ales procentul cofinantarii nu este corect in conditiile in care este o masura de ajutor de stat in contextul pandemiei de Covid-19 Aduce mai degraba a licitatie, cine da mai mult castiga!!! Concluzie: A reusit Ministerul Economiei sa gestioneze un program de ajutor de stat foarte bun in contextul dat, dar lista celor care au obtinut punctaj castigator nu este lista reala a castigatorilor intr-o tara normala la cap.