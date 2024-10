Programul Femeia Antreprenor 2024: Concurență mare la ajutoarele IMM de max. 200.000 lei fiecare

Înscrierea online la programul de finanțare Femeia Antreprenor 2024 s-a închis în termenul anunțat inițial, cu o „luptă acerbă” între firmele care vor să ia ajutoarele de câte 200.000 de lei (circa 40.000 EUR) de la stat, până în ultima zi de aplicare.

În total, în perioada 30 iulie, de la ora 10.00 - 4 cotombrie, ora 20.00, s-au depus 6818 cereri de finanțare. Aceasta înseamnă o concurență de aproape 7 firme pe loc, la valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat.

(Intră pe pagina de transparență, pentru a-ți căuta firma, dacă ai aplicat! Lista reflectă ordinea în care s-au înscris firmele, care vor intra în evaluare și vor primi alte numere RUE pentru a putea fi incluse la finanțare în funcție de punctajul obținut, de criteriile de departajare la punctaje egale și de verificarea informațiilor înscrise în formularul de înscriere)

Antreprenoarele IMM s-au înscris până în ultimul moment. Vineri, 4 octombrie, ultima zi de înscrieri, firmele au depus 1.079 de cereri de finanțare.

În ultimul minut al sesiunii au reușit să se înscrie 3 firme:

ARDESIGN CO SRL

MAX COM OFFICE ACCOUNTING S.R.L.

SAFEBOX SRL

La această concurență, așa cum arată experiența de până acum, vor putea intra la finanțare doar firmele cu 100 de puncte, iar acestea vor fi departajate după următoarele criterii:

punctajul obţinut la criteriul aferent vechimii calitatii de asociat/actionar (secţiunea A din criteriile de evaluare); punctajul obţinut la criteriul aferent aportului propriu (secţiunea B din criteriile de evaluare); punctajul obținut la criteriul aferent menținerii locurilor de muncă (secţiunea D din criteriile de evaluare); punctajul obținut la criteriul aferent investiției în echipamente tehnologice (secţiunea E din criteriile de evaluare); valoarea exactă a profitului din exploatare aferent exercițiului financiar 2022*; valoarea exactă a Cifrei de Afaceri nete aferente exercițiului financiar 2022*; valoarea exactă a profitului din exploatare aferent exercițiului financiar 2023*; valoarea exactă a Cifrei de Afaceri nete aferente exercițiului financiar 2023*;

*La valori identice ale profitului din exploatare și cifrei de afaceri nete la 31.12.2023, va prevala data și ora înscrierii în program.

Grila de punctaj după care vor fi evaluate proiectele la „Femeia Antreprenor” 2024:

Bugetul alocat programului „Femeia Antreprenor”, pentru anul în curs, este de 200.000.000 lei, fiind estimat un număr de 1.000 de beneficiare.

Potrivit prcedurii oficiale, prin program se finanțează cererile de finanțare completate prin formularul de înscriere, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în următoarele condiții:

Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) – maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Ce urmează în programul Femeia Antreprenor 2024: extras din procedură

...................

5.4

(3) Admiterea la finanțare se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut la evaluarea formularelor de înscriere, la punctaje egale departajarea făcându-se în funcție de criteriile enumerate în Anexa 1 la prezenta procedură.

(4) Calcularea punctajului se face transparent, pe măsură ce este completat formularul conform Anexei 1 la procedura Programului.

(5) În maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de înscrieri și în conformitate cu punctajul obținut, aplicația electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE, iar ministerul va posta pe site listele aplicanților înscriși în ordinea numerelor RUE.

5.5. (1) Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative și a eligibilității este de 50 de puncte din maximum 100 de puncte posibile.

6. Verificarea și selecția beneficiarilor

(1) În scopul verificării solicitărilor și implementării Programului, în cadrul AIMMT se va constitui Unitatea de Implementare a Programului, denumită în continuare UIP, al cărei număr de persoane, atribuții și responsabilități vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terțiar de credite. Formularele de înscriere care intră în etapa de verificare vor fi stabilite în funcție de bugetul Programului și vor fi repartizate la AIMMT de care aparțin.

(2) Ministerul poate repartiza formularele de înscriere în vederea verificării acestora în așa fel încât volumul de verificări să fie uniform pentru toate cele trei AIMMT și/sau MEAT.

6.1. (1) Verificarea veridicității informațiilor înscrise în formularul de înscriere, a completării tuturor câmpurilor, a codului CAEN Rev 2 eligibil, inclusiv a legăturii activelor achiziționate cu fluxul activităților/subactivităților care sunt necesare desfășurării activităților codului CAEN pentru care se solicită finanțare, a încadrării în categoria IMM, a declarațiilor asumate de aplicant, se realizează de către UIP din cadrul AIMMT/MEAT și conduce la admiterea cererii de finanțare din formularul de înscriere sau la respingerea acesteia.

(2) Verificarea formularelor de înscriere (Anexa 1 la procedură) se va face în ordinea numărului RUE și în limita bugetului aprobat. Peste limita bugetului aprobat, verificarea formularelor de înscriere se efectuează în cazul în care aplicanții admiși la finanțare în limita bugetului depun cerere-tip de renunțare totală/parțială la finanțare, în cazul în care AIMMT/MEAT constată că solicitanții nu transmit acordul de finanțare semnat în termenul specificat, în situația unei suplimentări a bugetului alocat Programului, precum și în alte situații în care bugetul permite acest lucru.

(3) În cazul admiterii cererii de finanțare aferentă formularului de înscriere se va emite Decizie privind acceptarea de principiu la finanțare. Aplicanții au obligația de a urmări permanent contul din aplicație și informațiile referitoare la Program postate pe site-ul ministerului pentru a se asigura de respectarea termenelor procedurale. Ulterior primirii Deciziei privind acceptarea de principiu la finanțare, aplicanții nu pot înstrăina părți sociale/ acțiuni ale societății într-un procent mai mare de 49%, sub sancțiunea respingerii la finanțare.

(4) În cazul în care acestea sunt necesare, se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Solicitare clarificare. Răspunsurile la clarificări se încarcă și transmit în aplicație în termen de 5 zile de la primirea solicitării de clarificare. Netransmiterea în termen a clarificărilor solicitate conduce la respingerea proiectului.

(5) În cazul în care, în urma analizei formularului de înscriere, se constată neconcordanțe cu prevederile procedurale sau legale, sau faptul că informațiile declarate de solicitant în formularul on-line nu sunt complete/corecte/reale/coerente, solicitantul va primi Decizie privind respingerea la finanțare. De asemenea, dacă, în urma verificărilor, se constată că punctajul real al solicitantului este inferior celui generat automat de aplicație, solicitantul va primi Decizie privind respingerea la finanțare transmisă automat în contul său din aplicație. Dacă, în urma verificărilor, se constată că punctajul real al solicitantului este superior celui generat automat de aplicație, solicitantul va rămâne cu punctajul acordat de aplicație.

(6) Aplicanții care au obținut punctaj și ordine la finanțare conform criteriilor selectate la înscriere, trebuie să respecte punctajele asumate prin formularul de înscriere. Dacă punctajele nu sunt respectate, AIMMT va diminua suma solicitată, astfel încât să se respecte punctajele obținute. În cazul în care nu este posibilă respectarea punctajului prin redimensionare, dosarul va fi respins la finanțare.

6.2. În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, în situația în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim, acesta poate transmite prin intermediul aplicației AIMMT de care aparține, o contestație, în termen de 5 zile calendaristice de la data transmiterii actului administrativ pentru neîndeplinirea condițiilor din punct de vedere administrativ și al eligibilității, veridicității și conformității celor înscrise în formularul de înscriere on-line cu documentele justificative depuse.

6.3. Contestația va cuprinde:

• datele de identificare ale solicitantului;

• obiectul contestației;

• motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația;

• dovezile pe care se întemeiază;

• semnătura reprezentantului legal.

Contestația se poate formula în orice etapă de implementare (verificare, semnare acord de finanțare, verificare decont, certificare cheltuieli, efectuare plăți, monitorizare).

6.4. Pentru soluționarea contestațiilor, se va constitui o Comisie de contestație din cadrul AIMMT, formată din membrii care nu au participat la procesul de verificare al formularului de înscriere pentru care s-a depus contestație.

6.5. Termenul de soluționare este de 10 zile lucrătoare de la data primirii contestației. Comunicarea soluționării contestației se va face prin intermediul aplicației informatice.

6.6 (1) Pentru aplicanții acceptați în urma verificărilor administrative și de eligibilitate în limita bugetului alocat măsurii, aplicația informatică va genera acord de finanțare (Anexa nr. 6) care se va regăsi în contul din aplicația electronică. Acordurile de finanțare vor fi semnate în limitele creditelor de angajament alocate fiecărui ordonator de credite și vor intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.

(2) Aplicanții vor intra în aplicație, vor descărca acordul de finanțare, îl vor semna cu semnătură electronică, îl vor reîncărca semnat și îl vor transmite în aplicație împreună cu dovada cofinanțării (extras de cont bancar, scrisoare de aprobare a creditului sau contract de credit), în maximum 20 zile de la data primirii deciziei privind admiterea la finanțare, sub sancțiunea respingerii la finanțare.

(3) După semnarea acordului de către ordonatorul terțiar de credite și reîncărcarea în aplicație a acordului semnat de ambele părți, instituția de credit parteneră selectată de către aplicant la înscriere va putea vizualiza documentul semnat.

(4) Beneficiarii eligibili declarați admiși vor deschide conturi curente distincte la instituția de credit parteneră, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea Programului pe perioada de derulare a acestuia. Plata tuturor cheltuielilor eligibile în cadrul Programului se va realiza exclusiv din contul distinct deschis de beneficiar la instituția de credit parteneră.

(5) În cazul în care AIMMT constată că solicitanții admiși la finanțare nu încarcă dovada cofinanțării sau nu semnează acordul de finanțare în termenul prevăzut de prezenta procedură, aceștia vor primi decizie de respingere la finanțare, transmisă automat în contul aferent aplicației informatice.

(6) MEAT prin AIMMT, va transfera în contul/conturile de tranzit deschis/deschise la instituțiile de credit partenere, cu rol de agenții de implementare, bugetele reprezentând ajutor de minimis.

(7) Acordul de finanțare va fi reziliat și ajutorul financiar nerambursabil acordat, împreună cu dobânzile aferente, vor fi recuperate și în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate în cadrul acordului nu sunt folosite conform scopului destinat, precum și în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate (cu excepția activităților de închiriere) sau înstrăinate, sub orice formă prevăzută de legislația în vigoare, sau se instituie asupra lor o forma de garanție reală, oricând pe perioada de valabilitate a acordului de finanțare semnat de părți.

(8) Pentru solicitanții care solicită credit acordat de instituțiile de credit partenere se acceptă instituirea garanției de către banca parteneră (credit punte sau credit de cofinanțare), cu acceptul AIMMT.

(9) Acordurile de finanțare în cadrul Programului se încheie pe o perioadă de maximum 5 ani, începând cu data intrării în vigoare a acestora.

(10) În termen de maximum 12 luni de la momentul intrării în vigoare a acordului de finanțare, dar nu mai târziu de 10.11.2025, beneficiarul are obligația efectuării tuturor cheltuielilor ( achiziția activelor, prestarea integrală a serviciilor, plata integrală a acestora) și încărcării și transmiterii în aplicația informatică a cererii rambursare (Anexa 7), a facturilor, documentelor de plată, prevăzute în anexa nr. 7 la prezenta procedură și a documentelor justificative care însoțesc cererea de rambursare, în caz contrar ajutorul nefiind acordat.

(11) După depunerea cererii de rambursare, AIMMT poate solicita clarificări. Răspunsurile la clarificări se încarcă și transmit în aplicație în termen de 5 zile de la primirea solicitării de clarificare. În cazuri excepționale, în care beneficiarii nu au putut respecta termenul de transmitere a răspunsului la clarificări din motive independente de voința acestora, care pot fi dovedite prin documente, la solicitarea beneficiarului, AIMMT poate retransmite solicitarea de clarificare la care beneficiarii au obligația de a răspunde într-un nou termen de 5 zile de la primire. Netransmiterea în acest nou termen a clarificărilor solicitate conduce la respingerea proiectului.

(12) Beneficiarii care au obținut punctaj și ordine la finanțare conform criteriilor selectate la înscriere, trebuie să respecte punctajele minime asumate prin formularul de înscriere. Dacă punctajele nu sunt respectate, AIMMT va diminua suma aprobată astfel încât să se respecte punctajele asumate, sau, după caz, va respinge cererea de rambursare.

(13) În situația neefectuării cheltuielilor, sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea anexă la acordul de finanțare (Anexa 6), beneficiarul nu primește finanțare pentru acestea.

(14) Pentru fiecare tip de cheltuială efectuată, la momentul transmiterii electronice a cererilor de rambursare se anexează toate documentele justificative conform Anexei 7 la procedura Programului.

(15) În sensul prezentei măsuri se consideră că:

• valoarea decontată reprezintă valoarea fără TVA.

• beneficiarii au voie să schimbe la decont caracteristicile echipamentelor/utilajelor cu caracteristici mai performante, dar cu păstrarea denumirii și cel puțin a operațiilor pe care le efectua echipamentul inițial.

• beneficiarul poate schimba locația implementării proiectului numai cu notificarea prealabilă AIMMT.

(16) Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri în cadrul Programului vor fi certificate prin vizita la fața locului sau on-line a reprezentanților instituției bancare partenere sau a reprezentanților AIMMT/MEAT. Reprezentanții instituției de credit partenere/ AIMMT/MEAT vor face verificări la fața locului sau on-line, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

(17) În situația în care, la momentul certificării, se constată lipsa parțială sau totală a bunurilor achiziționate prin program, sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea anexă la acordul de finanțare (Anexa 6), sau nu sunt noi și puse în funcțiune, după caz, beneficiarul nu primește finanțare pentru acestea;

(18) În cazul în care beneficiarii eligibili renunță la finanțare pentru una sau mai multe cheltuieli pentru care UIP din cadrul AIMMT a transmis solicitanților acordul de finanțare, aceștia au obligația de a transmite la AIMMT cererea-tip de renunțare totală/parțială la finanțare, conform Anexei nr. 9 la prezenta procedură, cu respectarea punctajelor minime pentru care a obținut ordinea la finanțare.

6.7. (1) Plata acordurilor de finanțare se va face conform Convenției de colaborare încheiată de minister cu instituția/instituțiile de credit parteneră/partenere. Ajutorul de minimis se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis de către instituția parteneră pentru gestionarea Programului, prin unitățile teritoriale ale acesteia, după primirea de către instituția parteneră a acordului de utilizare a ajutorului de minimis din partea AIMMT.

(2) Virarea efectivă a AFN către beneficiar se face după primirea de către instituția parteneră a acordului de plată, în contul deschis la instituția parteneră.

(3) Nu se admit compensări între valorile unitare ale activelor cuprinse în acordul de finanțare (Anexa 6). Nu se admit compensări între beneficiarii și furnizorii lor.

6.8. Ajutorul de minimis va fi eliberat beneficiarilor care au efectuat cheltuielile eligibile, în conformitate cu acordul de finanțare semnat între părți (Anexa 6).

6.9. Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea intrării în vigoare a acordului de finanțare, nu sunt eligibile, cu excepția facturilor aferente consultanței pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentei măsuri și pentru implementare, precum și cheltuiala cu semnătura electronică.

6.10. Pentru plățile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb BNR de la data publicării în Monitorul Oficial al României a ordinului de ministru pentru aprobarea prezentei proceduri de implementare.

6.11. Toate termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează conform Codului de procedură civilă.

6.12. (1) Decontarea se face într-o singură tranșă, conform mecanismului decontării cererilor de rambursare pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a cheltuielilor aferente facturilor transmise. Dacă nu se respectă punctajele obținute aferente criteriilor selectate la înscriere pentru care s-a obținut punctaj și ordinea RUE, se redimensionează valoarea totală a proiectului, astfel încât condiția aferentă acestor punctaje minime să fie îndeplinită. În cazul în care nu este posibilă respectarea punctajelor minime prin redimensionare, dosarul va fi respins la finanțare.

(2) Mecanismul decontării cererilor de rambursare este următorul:

• După primirea facturilor, recepția activelor, prestarea integrală a serviciilor contractate și efectuarea integrală a plăților, beneficiarul transmite în aplicația informatică cererea de rambursare și documentele justificative aferente acesteia, conform anexei 7.

• AIMMT efectuează verificarea documentelor și, în cazul în care sunt aprobate cheltuielile, banca este notificată și programează vizita de certificare a cheltuielilor. După efectuarea certificărilor și întocmirea procesului verbal de certificare, banca/AIMMT îl încarcă în aplicația informatică, în termen de maxim 3 zile lucrătoare, împreună cu fotografiile obligatorii aferente. AIMMT întocmește acordul de plată și îl încarcă în aplicația informatică. Banca parteneră virează beneficiarului valoarea cheltuielilor eligibile aprobate spre rambursare, în termen de 7 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct disponibil, deschis pe numele beneficiarului la unitățile băncii partenere pentru care a optat beneficiarul.