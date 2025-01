Listă finanțări 2025: Startup Nation, da, Femeia Antreprenor 2025, ba. Programele de ajutoare IMM, în schița de buget 2025 a Ministerului Economiei

Schița bugetului de stat pe anul 2025 dezvăluie ce programe de finanțare pentru antreprenori urmează să mai fie bugetate în acest an, prin Ministerul Economiei: Startup Nation ediția a patra apare cu bugetul complet, dar pentru „Femeia Antreprenor” nu apare alocat un buget pentru o nouă sesiune, în 2025.

Ministerul Finanțelor a întocmit proiectul bugetului de stat pe anul 2025, iar sâmbătă Guvernul urmează să adopte proiectul de lege și să-l trimită la Parlament, care va lua decizia finală privind toate alocările statului.

Ce se poate vedea acum în schița de buget este provizoriu, dar ne oferă o imagine aproape certă privind programele de sprijin pentru antreprenori, derulate de Ministerul Economiei, Digitalizatării, Antrepreniatului și Turismului (MEDAT):

1. Startup Nation 4 și plățile din trecut

În schița de buget pe anul 2025, sunt pevăzute credite bugetare de 315 milioane de lei pentru plățile restante către antreprenorii care au făcut investiții în Startup Nation, ediția a 3-a (2022-2023). Tot la ediția trecută a SUN figurează și credite de angajament de 213 milioane de lei, care pot fi transformate în bani pentru plăți prin rectificare bugetară, în a doua jumătate a anului 2025.

Noul program Startup Nation, ediția a 4-a, care a fost început în 2024, urmează să se deruleze în 2025 cu credite de angajament de 346,7 milioane lei, care permit semnarea viitoarelor contracte de finanțare, acoperite și de credite bugetare în aceeași sumă, care permit și plățile.

Reamintim că programul Startup Nation 4 a fost prevăzut să fie decontat din fonduri europene, prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027, bugetul total ajungând la aproape 450 milioane EUR, dar e nevoie și de cofinanțare de la bugetul de stat.

Pe lângă granturile de câte 250.000 de lei pentru beneficiarii eligibili (tineri și alte categorii de beneficiari), din bugetul programului Startup Nation 4 vor trebui plătiți și furnizorii de cursuri de formare antreprenorială.

2. Femeia Antreprenor - buget pentru semnarea contractelor din trecut

Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul IMM are alocate, în schița de buget pe anul 2025, credite angajament de 220 de milioane de lei și zero credite bugetare. Creditele de angajament permit semnarea contractelor de finanțare, dar pentru plăți e nevoie ca angajamentele să fie transformate în credite bugetare, prin rectificare bugetară.

Cel mai probabil suma de 220 de milioane de lei va fi folosită pentru plățile din trecut, dar, așa cum arată acum schița de buget, plățile se vor putea face abia din semestrul al doilea, pentru că Guvernul va putea face rectificare bugetară din luna iulie încolo, în mod normal. Numai pe ediția lansată în anul 2024 sunt de făcut plăți de 200 de milioane de lei, proiectele depuse de antreprenoare nefiind evaluate încă, conform informațiilor pe care StartupCafe.ro le-a primit din rândul solicitanților.

De asemenea, ar mai fi de făcut plăți și pentru antreprenoarele din ediția 2022 a programului „Femeia Antreprenor”. „În prezent, Programul Femeia Antreprenor ediția 2022 se află în etapa de depunere și verificare a deconturilor, de certificare a cheltuielilor și de efectuare a plăților către beneficiari” - se menționază în fila de buget MEDAT pe anul 2025.

În schimb, faptul că programul nu are prevăzute credite de angajament mai mari, pe anul 2025, indică faptul că o nouă sesiune de înscrieri la programul „Femeia Antreprenor” nu a fost bugetată în acest an, ministrul concentrându-se pe plățile din trecut. Totuși, nu ar fi exclus ca, în a doua jumătate a anului, să se prevadă un buget pentru lansarea unei noi ediții, printr-o rectificare bugetară, dar sunt slabe șansele având în vedere restrângerile bugetare cu care se confruntă acum guvernul.

Reamintim că prin programul Femeia Antreprenor s-au acordat ajutoare de la bugetul de stat în valoare de până la 200.000 EUR pe firmă, pentru IMM-urile care au femei acționare.

3. ConstructPlus - 750 milioane lei, credite de angajament

Programul ConstructPlus, care prevede ajutoare de stat pentru producătorii de materiale de construcții, are alocate, în schița de buget 2025, credite de angajament de 750 milioane lei și zero credite bugetare (de plată).

Având în vedere că programul figutează cu zero lei cheltuiți, în execuția pe anul 2024, creditele de angajament alocate în anul 2025 ar trebui să fie destinate contractelor de finanțare pentru firmele selectate în urma sesiunii din anul 2024 a programului. Pentru plățile efective e nevoie de credite bugetare, care vor putea fi obținute prin rectificare bugetară, din semestrul al doilea al anului 2025. Lista completă a firmelor care au depus proiecte în 2024, cu punctajele obținute, poate fi consultată AICI. Câteva dintre acestea, în ordinea punctajelor obținute, vor putea intra la finanțare.

Pe partea de credite de angajament, schița de buget prevede zero bani la acest program, în anul 2025, semn că Guvernul nu intenționează, momentan, să lanseze o nouă sesiune de înscrieri în schema ConstructPlus, sau cel puțin nu în prima jumătate a anului.

4. Microindustrializare 2025 - bugetul prevăzut în proiect

Programul national multianual de microindustrializare are schițat un buget de 10 milioane de lei credite bugetare și 50 de milioane de lei sub formă de credite de angajament.

Reamintim că ediția precedentă a programului Microindustrializare (2023-2024), a avut prevăzut un buget de 50 de milioane de lei, dar pentru a se face plăți către antreprenori e nevoie de credite bugetare. Or, acum vedem în schița de buget că cele 50 de milioane de lei alocate în 2025 sunt credite de angajament, care pot fi transformate în bani de plăți prin rectificare bugetară, din semestrul al doilea. Reamintim că prin ediția trecută a programului, au fost prevăzute ajutoare constînd în maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 500.000 lei din valoarea unui credit de învestiții contractat la instituția de credit parteneră. Valoarea creditului de investiții solicitat prin program pentru cheltuieli eligibile a fost de minimum 250.000 lei.

Programul Microindustrializare are, totuși, prevăzute și credite bugetare, de 10 milioane de lei, în 2025, dar în proiectul de buget se arată că 10 milioane de lei vor fi folosiți pentru o nouă ediție a programului, sub sloganul „Fabricat în România”. Obiectivu enunțat în proiectul de buget: „minimum 500 actionari/asociati anual isi dezvolta abilitatile antreprenoriale; minimum 500 actionari/asociati anual isi dezvolta abilitatile digitale; minimum 500 de noi locuri de munca create in economia romaneasca anual”.

Mai logic ar fi fost să fie alocați invers banii: credite de angajament de 10 milioane de lei și credite bugetare de 50 de milioane de lei, dar să vedem cum va arăta bugetul de stat la final, săptămâna viitoare.

5. Programul Comerț-Servicii - bugetul propus

Tot ca Microindustrializare, Programul de dezvoltarea activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piață are schițat un buget de 10 milioane de lei credite bugetare și 50 de milioane de lei sub formă de credite de angajament.

Este aceeași poveste ca la programul de Microindustrializare, pentru anul 2025 este prevăzut, în proiectul de buget, un program cu un cost de 10 milioane de lei, care își propune ca obiectiv: „minimum 500 actionari/asociati anual isi dezvolta abilitatile antreprenoriale; minimum 500 actionari/asociati anual isi dezvolta abilitatile digitale; minimum 500 de noi locuri de munca create in economia romaneasca anual”.

Reamintim că ediția precedentă a programului Comerț-Servicii (2023-2024), a avut prevăzut un buget de 50 de milioane de lei, dar pentru a se face plăți către antreprenori e nevoie de credite bugetare. Or, acum vedem în schița de buget că cele 50 de milioane de lei alocate în 2025 sunt credite de angajament, care pot fi transformate în bani de plăți prin rectificare bugetară, din semestrul al doilea. Prin ediția 2023-2024 a programului Comerț-Servicii, au fost prevăzute ajutoare constând în maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 500.000 lei din valoarea unui credit de învestiții contractat la instituția de credit parteneră. Valoarea creditului de investiții solicitat prin program pentru cheltuieli eligibile a fost de minimum 250.000 lei.

6. Creșterea competitivității produselor industriale românești

„Programul de crestere a competitivității produselor industriale românești” are prevăzut un buget de 5,2 milioane de lei.

Programul pentru creșterea competitivitatii produselor industriale va continua sa ofere ajutoare de minimis pentru sprijinirea dezvoltarii sustenabile a intreprinderilor din sectorul industriei prelucratoare, prin proiecte care se concentreaza pe:

„adaptarea cadrului de reglementare privind standardizarea in vederea favorizarii introducerii tehnologiilor Industriei 4.0 in Romania - modele comune de date, protocoale si interfete, interconectare transparenta, sigura si fiabila a dispozitivelor hardware,

implementarea si certificarea de sisteme de management (calitate, mediu, sanatate si securitate, raspundere sociala, securitatea informatiilor, printre altele), modernizarea si/sau dotarea si acreditarea laboratoarelor existente de analize si calibrare, atestarea voluntara a produselor etc.

asigurarea disponibilitătii si implementarea in industria romaneasca a standardelor europene si internationale va creste competitivitatea produselor romanesti si va deschide noi piete pentru acestea”.

7. Program-mamut pentru digitalizare - 2,6 miliarde lei

Schița de buget pentru MEDAT prevede și un program-mamut denumit „Sprijinirea transformării digitale a societatii si economiei”, care este destinat în primul rând digitalizării administrației publice, dar sunt menționate și obiective care privesc huburi de inovație pentru firme private.

Bugetul prevede credite de angajament de 2,6 miliarde de lei și credite bugetare de 2,4 miliarde de lei.

„Principalul obiectiv al digitalizarii este de a contribui la transformarea profunda a economiei, a administratie ipublice si societatii, cresterea performantelor si eficientei in sectorul public, prin crearea unor noi tipuri de valoare bazata pe digitalizare, inovatii si tehnologii digitale. Pe termen lung, impactul strategic va conduce la o sinergie intre elementele-cheie care definesc ecosistemul digital al României, iar obiectivul strategic este de a crea un context propice inovatiei, progresului economic si social”, potrivit proiectului de buget.

Un alt obiectiv strategic menționat aici este este acela de „a face din mecanismul specific productie – adoptie de inovatii si tehnologii, o practica relevanta si curenta in Romania.

De asemenea, se urmărește „dezvoltarea competentelor digitale ale cetatenilor Romaniei: Asigurarea unui cadru de planificare a interventiilor statului ca raspuns la provocarea adusa de tranzitia economiei la Industria 4.0, precum si dezvoltarea competentelor digitale ale unor grupuri tinta cheie: functionarii publici (ale caror competente digitale reprezinta un factor de succes pentru implementarea e-guvernarii), angajatilor din IMM-urile care au planuri de digitalizare, precum si dezvoltarea competentelor digitale de baza ale cetatenilor apartinand unor grupuri vulnerabile din mediul rural si mic urban”.

În fine, se prevede și „sustinerea digitalizarii si a inovarii digitale in mediul privat: Stimularea inovării în mediul privat prin sustinerea formarii si scalarii Hub-urilor de Inovare Digitala”.

8. Programul de incoming - ajutoare pentru firmele care aduc turiști străini în România

Programul „Sustinerea operatorilor din turism pentru dezvoltarea turismului de incoming in Romania” are alocat un buget de 5 milioane lei în anul 2025.

Reamintim că în anii trecuți, prin programul de incoming, s-au prevăzut ajutoare de 40 euro pentru fiecare turist străin care a achiziționat și plătit, în anul anterior depunerii, printr-o agenție organizatoare de turism de incoming în România, direct sau printr-un partener extern, un sejur turistic sau circuit de cel puțin 4 nopți de cazare în România. Suplimentar erau prevăzuți 2 euro pentru fiecare noapte petrecută în plus, peste cele 4, în cadrul aceluiași sejur sau circuit turistic.

9. Incubatoare tehnologice si de afaceri

Programul national multianual de infiintare si dezvoltare incubatoare tehnologice si de afaceri are prevăzut pentru anul 2025 un buget de 4,5 milioane lei.

Pogramul își propune să sprijine infiintarea incubatoarelor de afaceri pentru studenti in universitati, in conlucrare cu partenerii locali (autoritati publice, companii care activeaza pe piata locala).

Obiectivul principal al schemei de minimis il constituie infiintarea si dezvoltarea a 10 incubatoare de afaceri pentru studenti in parteneriat cu universitati si autoritati publice locale, care sa gazduiasca start-up-uri romanesti infiintate de studenti in domeniile de pregatire ale universitatilor si care vor oferi intreprinderilor diverse servicii si facilitati cu costuri reduse.

Minimum 500 studenti isi dezvolta abilitatile antreprenoriale; minimum 500 studenti anual isi dezvolta abilitatile digitale; minimum 500 de noi locuri de munca create in economia romaneasca anual.

Absențe din lista de programe naționale bugetate pentru MEDAT:

Lipsește din schema de buget a MEDAT un program denumit SME Eco-Tech . Anul trecut, Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei au anunțat că pregăteau, pentru anul 2025, acest program de finanțare a firmelor private mici și mijlocii din România, cu un buget total de 289 milioane lei, susținut din fonduri elvețiene.

. Anul trecut, Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei au anunțat că pregăteau, pentru anul 2025, acest program de finanțare a firmelor private mici și mijlocii din România, cu un buget total de 289 milioane lei, susținut din fonduri elvețiene. Un alt program derulat anterior este cel de Accelerare a dezvoltării IMM, dar în proiectul actual de buget nu apare o nouă sesiune de înscrieri la finanțare, pentru anul 2025.

