Președintele CA al FNGCIMM: „Unii din IT au vrut să ne arate că pot distruge o aplicație foarte simplu. Românie plai cu flori”

Președintele Consiliului de Administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM, Cristian Păun, a explicat, vineri, blocarea site-ului de înscriere în programul de creditare pentru firme IMM Invest prin faptul că „unii din IT din exterior au vrut să arate că pot distruge o aplicație foarte simplu”. La rândul său, FNGCIMM a comunicat oficial că vineri nu a fost efectuată până la final nicio înscriere a vreunui potențial beneficiar, sesiunea urmând să se reia „în cel mai scurt timp, pas cu pas de la zero”.

Într-o conversație pe Facebook, Păun a explicat, imediat după blocarea site-ului de înscrieri IMM Invest România că aplicația online este realizată de angajații FNGCIMM și găzduită pe serverele fondului, dar instituția a precizat apoi că site-ul era găzduit pe serverele companiei Amazon.

„E pe serverele fondului. E făcută de oamenii de la IT din fond. Unii din IT din exterior au vrut să ne arate că pot distruge o aplicație foarte simplu. Au pus niște motoare să încarce automat cereri acolo. Vreo 300.000 de cereri în câteva secunde. Probabil că am tratat noi cu prea multă indulgență <<buna>> intenție a unora. Ok. S-a reușit blocarea serverului. Se va debloca. Vom securiza și mai mult. Probabil o să intre iar alții să ne arate că știu mai multă informatică decât oamenii de la fond. Și tot așa. Românie plai cu flori. În final vom reuși să colectăm niște cereri de finanțare și să le trimitem către bănci”, a scris Păun pe Facebook răspunzând unui comentariu.

Vineri dimineața, la scurt timp după lansarea oficială, aplicația de înscriere în programul IMM Invest România a picat.

Deja din primele minute, directorul FNGCIMM, Dumitru Nancu, a făcut apel la antreprenori să nu intre toți odată în aplicație, pentru a nu se bloca. „Sunt 150 de cereri pe secundă, se merge foarte greu. Toate aceste cereri se preia. Sunt 150 de cereri și 9.000 de conturi”, spunea Nancu după 20 de minute de la momentul în care s-a anunțat deschiderea sesiunii de înscrieri.

Directorul Nancu și președintele CA al FNGCIMM, Păun, precum și Florin Jianu, membru CA al Fondului, filmau o sesiune live pe Facebook în prima oră la momentul deschiderii sesiunii de înscriere.

Utilizatorii se tot plângeau pe Facebook că nu se pot înscrie, în timp ce directorul Nancu și președintele Păun explicau avantajele creditelor garantate și cu dobânzile subvențioate din cadrul programului IMM Invest România. Jianu îi întrerupea și le atrăgea atenția să rezolve situația blocajului de pe site.

Din când în când, directorul Nancu tot insista cu afluxul mare de cereri se vedeau la el pe site:

Degeaba, că lumea tot nu putea să finalizeze aplicația. La o solicitare oficială a StartupCafe.ro, o reprezentantă a FNGCIMM a comunicat că nimeni nu a putut să se înscrie în programul IMM Invest România.

„Au fost solicitări, au intrat, dar nu s-au înregistrat. Oamenii au încercat să se înregistreze, dar înregistrări în program nu s-au efectuat. Se fac investigații și sesiunea de înscriere se va relua când va fi foarte sigur tot procesul”, ne-a comunicat FNGCIMM, printr-o angajată a sa.

Cel ma probabil, sesiunea de înscriere în programul IMM Invest se va relua de la zero, marți.

FNGCIMM a transmis StartupCafe.ro un comunicat în care se plânge că vineri, de la ora 10, site-ul de înscreri la programul IMM Invest România a fost accesat de forte multe ori, simultan, dar și site-ul Fondului a avut aceeași evoluție de accesări, „printr-o stranie coincidență”.

Fondul dă asigurări că vineri niciun solicitant nu a finalizat înregistrarea în sistem, iar sesiunea se va relua de la zero. De asemenea, Fondul susține că sistemul nu este de tipul „primul venit-primul servit”, motiv pentru care oamenii nu ar trebui să forțeze înscrierea rapidă.

Azi 17.04.2020 ora 10.00, portalul www.imminvest.ro a fost deschis pentru inscrierea potentialilor beneficiari ai programului IMM INVEST ROMANIA.

Portalul a inceput sa fie accesat inca de la ora 5.30, a inregistrat o crestere graduala a numarului de utilizatori in jurul orei 8.30 ( 2.785 utilizatori) si asa cum se poate observa pe cele doua grafice de mai jos, la ora locala 10.00 ( GMT+3) , ora deschiderii oficiale a aplicatiei, a avut loc o crestere brusca a numarului de solicitari, care a atins un numar de 397.000 de accesari/minut, provenite din 132.000 de conexiuni.

Acest volum de trafic a blocat comunicarea dintre portal si beneficiari. Mai mult decat atat, printr-o stranie “coincidenta”, ambele site-uri, www.fngcimm.ro si www.imminvest.ro, s-au blocat in acelasi moment, cu toate ca sunt gazduite in locatii distincte, de catre provideri diferiti.

Dezvoltarea aplicatiei si testarile acesteia, au fost facute dupa cele mai inalte standarde de performanta. Pentru a intelege experienta utilizatorului, aplicatia a fost testata timp de 2 saptamani de catre salariatii FNGCIMM, care au creeat peste 1.700 de conturi de test. De asemenea, aplicatia a fost expusa unei perioade de testare publica, care s-a desfasurat pe parcursul a 14 zile, timp in care peste 1.650 de potentiali beneficiari ai programului, s-au inscris in regim de testare.

La finalul perioadei de proba, au fost efectuate teste de incarcare in conditiile unui trafic de 3 milioane de utilizatori intru-un interval de doua ore.

Cu toate acestea, in dimineata acestei zile, nici macar un singur beneficiar nu a putut sa se inregistreze, mai mult ambele site-uri care deserveau programul, asa cum am mentionat anterior, au fost blocate. Aceste elemente ne ridica suspiciuni intemeiate privind un posibil atac cibernetic sofisticat, iar in acest sens organele abilitate au fost sesizate.

Ne uitam cu incredere inainte si echipa FNGCIMM ii asigura pe toti antreprenorii, ca in cel mai scurt timp procesul de inscriere va fi reluat in parametri optimi, urmand ca toata procedura de inregistrare sa fie reluata, pas cu pas de la 0.

Toti beneficiarii vor beneficia de sanse egale de a se inscrie in program si subliniem ca principiul de inscriere in program NU este primul venit, primul servit. Aplicatia va ramane deschisa pana la sfarsitul acestui an, plafonul alocat fiind de 15 miliarde de lei.

Momentul reluarii deschiderii aplicatiei va fi anuntat din timp, pe site-ul www.fngcimm.ro, www.imminvest.ro si anuntat public printr-un comunicat de presa.

Mai trebuie retinut ca acesta platforma este un registru unic electronic prin care se analizeaza doar daca aplicantul este eligibil si are statut de IMM, dar nu reprezinta, acordul de finantare. Dupa inregistrare, aplicantul este directionat la banca selectata, finantatorul va face analiza solvabilitatii. Dupa analiza bancii, documentatia se retransmite la fond pentru a garantarea creditului.

Asiguram antreprenorii ca suntem pregatiti sa lucram in regim de permanenta, pentru a procesa toate solicitarile primite in termenul promis.