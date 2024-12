Banca digitală românească Salt Bank, cu 330.000 de clienți, evită crypto, dar va introduce tranzacții cu acțiuni în aplicație

Banca digitală Salt Bank, considerată primul neobank românesc, a ajuns la peste 330.000 de clienți în primele 8 luni de funcționare și urmează să introducă și opțiuni de investiții în acțiuni, prin intermediul aplicației de mobil, dar evită să aducă și tranzacții cu criptomonede.

Chestionată de StartupCafe.ro în privința posibilității de a oferi tranzacții crypto, Gabriela Nistor, CEO al Salt Bank, a subliniat că banca digitală românească nu intenționează să introducă un astfel de serviciu.

În schimb, Salt Bank urmează să introducă în aplicație, din ianuarie 2025, opțiunea de investiții în fonduri mutuale și, din trimestrul al doilea, investiții în acțiuni pe bursele externe, iar în viitor utilizatorii vor putea investi și pe Bursa de Valori București (BVB).

Referitor la securitate și prevenirea fraudelor, directoarea Salt Bank a precizat că aplicația financiară beneficiază de protecție tehnică înaltă, dar banca digitală va aborda și problema informării utilizatorilor, pentru ca aceștia să nu cadă în capcana escrocilor care cer date bancare prin apeluri telefonice.

În doar 8 luni de la lansare, Salt Bank, primul neobank românesc, a atras peste 330.000 de clienți. Peste jumătate dintre aceștia (53%) provin din orașele mari din România precum București, Cluj, Timișoara, Iași, Constanța sau Brașov, aproape 3 din 10 au venituri medii pe gospodărie mai mari de 15.000 de lei și folosesc Salt Bank preponderent pentru plăți la supermarketuri, restaurante sau călătorii.

Banca digitală românească își propune să atingă pragul de 1 milion de utilizatori în următorii 3 ani, mizând pe „diferențierea clară în segmentul serviciilor bancare prin agilitatea specifică unui fintech și abordarea prietenoasă, centrată pe utilizator”, potrivit unui comunicat transmis StartupCafe.ro.

„Finalul de an aduce un bilanț – reper pentru următoarea noastră etapă de dezvoltare. Încă din primele 10 zile am reușit să atragem peste 100 de mii de clienți, iar în prezent suntem peste targetul asumat la lansare, clienți bine profilați și poziționați socio-demografic, iar aceste realizări confirmă apetitul pieței pentru servicii bancare digitale, adaptate nevoilor de azi. Am creat prima bancă românească 100% digitală, recent recunoscută internațional prin distincția „Best Use of Tech in Retail Banking” obținută în cadrul Banking Tech Awards 2024 la Londra. Toate acestea confirmă potențialul inovațiilor noastre în sectorul bancar digital, validând promisiunea noastră de la lansare și traiectoria noastră în continuare: Banking, dar cum vrei tu”, a mai spus Gabriela Nistor, directoarea Salt Bank.