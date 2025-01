Americanii de la Madrona, care au investit în UiPath și Amazon, au lansat noi fonduri de 770 milioane dolari, pentru companii tech

Firma americană de capital Madrona, cunoscută pentru investițiile sale în companii ca Amazon și UiPath, a lansat vineri două noi fonduri, în valoare totală de 770 de milioane de dolari, pentru business-uri de tehnologie.

Cele două noi fonduri Madrona sunt grupate astfel:

Fund X - va investi în aproximativ 30 de startup-uri de tehnologie. Fondul va acorda runde de finanțare de la nivel pre-seed până la serie A, ceea ce înseamnă, în mod normal, investiții de ordinul milioanelor de dolari, până la 15 milioane de dolari.

- va investi în aproximativ 30 de startup-uri de tehnologie. Fondul va acorda runde de finanțare de la nivel pre-seed până la serie A, ceea ce înseamnă, în mod normal, investiții de ordinul milioanelor de dolari, până la 15 milioane de dolari. Acceleration Fund IV - va investi în 12 companii de tehnologie mai avansate. Fondul va participa la runde de finanțare de serie B sau C, de zeci de milioane de dolari fiecare.

Madrona caută startup-uri în zona orașului său de origine, Seattle, precum și în Silicon Valley și Pacific Northwest, din SUA.

Ca tehnologii de interes, investitorii au menționat: Internet, SaaS (software ca serviciu), cloud și applied AI (aplicații inteligente).

„Noile fonduri vor valorifica impactul fără precedent al inteligenței artificiale aplicate, care abia începe să aibă un efect transformator asupra consumatorilor, firmelor și lumii înconjurătoare. Schimbările tehnologice și ale modelelor de afaceri au loc astăzi mai repede decât în ​​trecut. De peste două decenii, am contribuit la înființarea și construirea unor companii transformatoare, de tehnologie aplicată de machine learning și inteligență artificială, și vom valorifica această experiență prin noi investiții”, spun investitorii de la Madrona.

Cu o vechime de 30 de ani pe piața de capital, firma de investiții Madrona este cunoscută în primul rând pentru faptul că a fost printre primii investitori în Amazon. Actualul lider mondial al comerțului online a fost fondat în anul 1994, sub numele de Cadabra. În 1995, Jeff Bezos nu era nici pe departe cel mai bogat om din lume, ci se chinuia să găsească finanțări pentru startup-ul său, la Seattle. Atunci, Tom Alberg, șeful Madrona, a întrezărit potențialul librăriei online care avea să devină ceea ce este astăzi Amazon.com. „Nu știam mare lucru despre internet în '95, dar știam câte ceva datorită lui McCaw (Craig McCaw, pionier al telefoniei celulare - n.r.) și m-am gândit că era o afacere mare”, a rememorat în 2015 Tom Alberg, despre investiția sa în Amazon (sursa Geekwire.com). Puțin sub 1 milion de dolari a reușit atunci să strângă Jeff Bezos de la o serie întreagă de investitori, care au pus jos cecuri relativ mici, de 30.000 de dolari, în medie.

În iulie 2020, Madrona Ventures a participat și la o rundă de investiții de 225 de milioane de dolari acordată companiei IT româno-americane UiPath. Investiția a fost condusă de Alkeon Capital, iar la rundă au mai participat, printre alții, Sequoia Capital, Tencent, Accel și Tiger Global. Un an mai târziu, compania de automatizări software fondată la București (sub numele de DeskOver), de Daniel Dines și Marius Tîrcă, s-a listat pe Bursa de la New York.