Ministru fondurilor UE: 1,3 milioane de români vor beneficia de cursuri de recalificare și reintegrare în câmpul muncii

Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, a anunțat astăzi că 1,3 milioane de persoane din zone dezavantajate vor beneficia de cursuri de recalificare și reintegrare în câmpul muncii. Partenerii eligibili din acest apel pot fi Camerele de Comerţ şi Industrie, organizaţii patronale, organizaţii sindicale, asociaţii şi fundaţii, furnizorii acreditaţi de servicii specializate, furnizorii autorizaţi de cursuri de formare profesională şi universităţile, însă beneficiarii fondurilor europene au obligaţia să integreze în câmpul muncii cel puţin 30% dintre cursanţi.

„ Programul acoperă 8 regiuni. 1,3 milioane de beneficiari vor avea acces la formele de sprijin. E vorba de cursurile de recalificare pentru cei care au suferit de închiderea minelor din aceste zone. Minim 30% dintre cursanți vor fi reintegrați în câmpul muncii. Am urmărit că aceste cursuri de recalificare profesională să își producă efectul de reintegrare în câmpul muncii”, a explicat Marcel Boloş.

Potrivit ministrului, angajatorii vor primi o subvenție de 2250 pentru fiecare angajat, timp de un an. Pe lângă asta, absolvenții cursurilor de recalificare vor primi o primă de integrare sub forma de echipamente de muncă.

„Angajatorii vor beneficia de o subvenție în valoare de 2250 de lei pentru fiecare angajat, pe o perioadă de un an zile. Nu există un număr maxim de angajați pe care acesta poate să îi integreze. Am propus un pachet de măsuri integrat, nu avem în vedere doar calificarea, ci și echipamentele de lucru și subvenționarea angajatorului. Nu am fixat o tipologie a cursurilor, beneficiarii vor decide în funcție de nevoile fiecărei zone ― croitorie, confecționare de mobilă și altele”, a menționat Marcel Boloș.