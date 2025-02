Grupul Superbet, cu sediul la București, obține o refinanţare în valoare de 1,3 miliarde EUR de la marile fonduri de investiții americane Blackstone şi HPS

Compania de pariuri și jocuri de noroc Superbet Group, cu sediul la București, a anunţat semnarea unui acord de refinanţare, în valoare de 1,3 miliarde de euro, cu marile fonduri de investiții americane Blackstone şi HPS Investment Partners.

Noul acord de refinanţare oferă grupului fondat de omul de afaceri Sacha Dragic o platformă financiară pentru următorii ani, menită să susţină strategia de creştere continuă - inclusiv extinderea pe piaţa din Brazilia, facilitarea unor opţiuni de fuziuni şi achiziţii (M&A) şi realizarea unor investiţii suplimentare în tehnologie, a menționat Superbet, într-un comunicat citat de News.ro.

„ Modelul de afaceri unic al Superbet integrează perfect investiţiile strategice făcute în tehnologie cu un portofoliu diversificat de produse digitale, aliniat cu tendinţele moderne în materie de consum ale jucătorilor. Mai mult, fundamentele financiare solide şi excelenţa operaţională asigură o platforma puternică pentru a putea accelera creşterea companiei noastre, având ca obiectiv expansiunea pe pieţe internaţionale cu potenţial ridicat” - a spus fondatorul Sacha Dragic, care în prezent exercită şi funcţia de co-CEO al Superbet Group.

„Viziunea noastră centrală este de a scala rapid, cu scopul de a deveni un lider global în industria de tehnologie şi divertisment, prin inovare la nivel de produs şi printr-o abordare centrată pe nevoile clienţilor. (...) Sunt foarte încrezător că acest moment definitoriu reprezintă un impuls puternic care ne va ajuta să ne atingem obiectivele ambiţioase”, a completat Jimmy Maymann, Co-CEO al grupului Superbet.

„Faptul că avem acum alături de noi doi investitori din categoria blue chip, Blackstone şi HPS Investment Partners, este un moment crucial în istoria companiei şi, având în vedere fundamentul financiar solid pe care îl deţine compania noastră, ne permite să ne continuăm procesul de extindere, fiind susţinuţi de poziţia unică pe care o deţinem în materie de tehnologie şi inovaţie în domeniul produselor digitale. Împreună cu partenerii noştri strategici de investiţii, Blackstone şi HPS Investment Partners, vom continua creşterea sustenabilă a businessului. Vom investi în tehnologii inovatoare, ne vom dezvolta ecosistemul de divertisment Superbet şi vom consolida un mediu de responsabilitate în jurul afacerii pe care o derulăm”, a spus, la rândul său, Hans-Holger Albrecht, preşedintele Consiliului de Administraţie al Superbet Group.

Fondat în anul 2008, Superbet este prezent în 12 ţări, având pieţe comerciale în România, Belgia, Polonia, Serbia şi Brazilia, precum şi hub-uri de tehnologie şi inovare de produs în Croaţia şi Spania.În 2019, Superbet a primit o investiţie strategică de 175 de milioane de euro de la Blackstone Inc., pentru a impulsiona extinderea companiei pe pieţele internaţionale.

Cei doi finanțatori americani sunt fonduri de investiții mari, la nivel internațional. Blackstone are active sub management (AUM) în valoare totală de peste 1.000 de miliarde de dolari. La rândul său, Investment Partners are active sub management în valoare totală de 148 de miliarde de dolari, iar în decembrie 2024, firma de investiții a semnat un acord prin care urmează să fie preluată de fondul american BlackRock, cel mai mare manager de active din lume, cu AUM de peste 11.000 de miliarde de dolari.