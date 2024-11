Lanțul românesc Stay Fit Gym deschide o nouă sală de fitness, cu o investiție de 3,5 milioane lei

Lanțul românesc de săli de fitness Stay Fit Gym, deținut majoritat de Morphosis Capital, fond de investiții susținut de UE, deschide un nou centru fitness în București, cu o investiție de aproape 3,5 milioane lei, conform unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Este vorba despre un nou centru deschis în Rahova. Acesta are o suprafață de circa 1.200 mp și include zone de fitness, antrenament funcțional, cardio și studiouri pentru clase de grup. Astfel, Stay Fit Fym ajunge, în total, la 47 de săli de fitness deschise la nivel național.

Investiția în amenajarea și deschiderea acestui centru s-a ridicat la aproximativ 3,5 milioane de lei.

De la începutul acestui an și până în prezent, firma a deschis 20 de centre de fitness, atât organic, cât și prin achiziții, în urma unor investiții totale de aproximativ 70 de milioane de lei. Până la finalul anului 2024, firma estimează să ajungă la 48 de centre, odată cu deschiderea unei noi locații în Ștefănești, planificată pentru luna decembrie.

În ianuarie 2025, Stay Fit Gym intenționează să deschidă alte două centre, atingând astfel pragul de 50 de locații.

„Extinderea accelerată pe care am realizat-o în ultimii aproximativ trei ani a fost un proces remarcabil, dar nu lipsit de provocări. Cele mai mari dificultăți au fost legate de convingerea proprietarilor de spații din centrele comerciale din țară să ne aleagă pe noi în detrimentul celorlalți jucători din piață. Totuși, odată ce am început să deschidem centre de fitness și au observat standardele ridicate pe care le respectăm, tot mai mulți dintre aceștia au venit către noi. Prin urmare, astăzi, avem semnate multiple contracte pe termen lung, inclusiv pentru locații care vor fi inaugurate atât în 2025, cât și în 2026 și 2027. Suntem rețeaua de fitness cu cele mai multe locații deschise în centre comerciale și parcuri de retail, ceea ce demonstrează încrederea partenerilor în modelul nostru de afaceri. Totodată, aceste colaborări îndelungate ne oferă siguranța și stabilitatea necesare pentru a continua expansiunea într-un mod sustenabil, menținând accentul pe calitate și accesibilitate pentru membrii noștri”, a declarat Marius Preodișteanu, cofondator și Head of Expansion al Stay Fit Gym.