Mare lanț de săli de fitness din România cumpără un nou centru sportiv în Cluj

Un lanț de săli de fitness din România achiziționează un nou centru sportiv și ajunge la o rețea de 40 de săli fitness deschise la nivel național.

Stay Fit Gym preia integral un nou centru de fitness din Florești, județul Cluj, deținut de Best Gym Society, potrivit unui comunicat de presă transmis luni redacției StartupCafe.ro. În urma achiziției, rețeaua de săli de fitness ajunge la 40 de centre deschise în România.

Firma se află într-un proces de dezvoltare după intrarea în acționariat a Morphosis Capital, fond de investiții susținut de UE, în decembrie 2021.

„Preluarea noului centru marchează atingerea bornei de 40 de centre de fitness în România, evidențiind ritmul accelerat de expansiune al Stay Fit Gym. În cadrul centrului din Florești, vom furniza abonaților, pe lângă zona de fitness, și antrenamente funcționale și clase de grup, la fel ca în toate centrele noastre. Cererea pentru clasele de grup se află pe un trend ascendent constant, în acest fel reușind să construim comunități puternice în jurul acestora. Vom continua strategia noastră de creștere în toate regiunile țării, prin deschiderea de centre în orașele cu o populație de peste 50.000 de locuitori, atât în mod organic, cât și prin achiziții, atunci când centrele vizate îndeplinesc criteriile noastre privind facilitățile și locația”, a declarat Alexandru Lascăr, CEO al Stay Fit Gym.

„La momentul investiției inițiale în companie, planul nostru viza creșterea rețelei de la 7 centre de fitness la 35 de centre în cinci ani. După implicarea activă în această industrie, am realizat potențialul mult mai mare de dezvoltare, astfel încât am îndeplinit acest obiectiv în numai doi ani și jumătate. Acest ritm de creștere accelerat reprezintă o reușită inclusiv la nivel regional, la acest moment Stay Fit Gym fiind compania de fitness cu cea mai agresivă dezvoltare din Europa Centrală și de Est. De asemenea, o motivație suplimentară pentru parteneriatul cu Stay Fit este reprezentată de componenta de sustenabilitate, în centrele de fitness ale rețelei fiind realizate 3 milioane de antrenamente anual, ceea ce are un impact semnificativ asupra societății și sănătății oamenilor”, a declarat Adrian Netea, Investment Director, Morphosis Capital.

Suprafață noului centru este de aproximativ 1.400 mp și se află în clădirea Nova Center. În următoarea perioadă, vor fi realizate investiții pentru amenajarea locației.

Acesta este cel de-al doilea centru al rețelei din județul Cluj, după Stay Fit Central Cluj, deschis în luna martie a acestui an. În plus, compania are în plan inaugurarea unui nou centru în Cluj până la finalul lui 2024.

În acest an, Stay Fit Gym a deschis 12 centre de fitness care au ajuns la o investiție totală de peste 30 de milioane de lei. În prezent, firma deține centre sportive în 20 de localități din țară.

Firma are în plan să ajungă până la finalul anului 2024 la 50 de centre de fitness deschise în România și la 50.000 de abonați.

În 2023, Stay Fit Gym a înregistrat venituri de 41 de milioane de lei, dublu față de 2022. Pentru acest an, lanțul de săli fitness vizează venituri de aproximativ 76 de milioane de lei.