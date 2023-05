Salamul de Sibiu și alte produse românești din carne de porc, permise pe piața americană

Producătorii români de salam de Sibiu și alte produse din carne de porc vor putea exporta și pe piața din SUA, în anumite condiții, după ce autoritățile americane de siguranță alimentară au stabilit că standardele legale în domeniu, din România, corespund exigențelor din Statele Unite.

„Ne bucurăm că salamul de Sibiu și alte produse românești din carne de porc vor ajunge în Statele Unite. Recent, Serviciul de Inspecție și Siguranță Alimentară (Food Safety and Inspection Service - FSIS) al U.S. Department of Agriculture a stabilit că legile, reglementările și sistemul de inspecție pentru siguranța alimentelor din România ating un nivel de protecție echivalent cu cel aplicat pe plan intern în Statele Unite, restabilind astfel eligibilitatea României de a exporta în SUA produse din carne de porc provenite din unități românești certificate” - a scris, pe Facebook, Ambasada SUA la București.