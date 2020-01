Românii au cheltuit peste 95 de milioane euro cu Revolut în decembrie

Vic Visan

Revolut este o țeapă. Am folosit si recomandat fervent Revolut pana ieri. Am facut plata catre o prietena care are doua numere de telefon. Se pare ca pe numarul pe care am trimis banii a fost folosit ilegal de alta persoana. Prietena mea a notificat acum 5 luni Revolut de aceasta problema si a trimis facturi care sa dovedeasca ca este numarul ei de telefon. Nu au facut nimic si acel numar continua sa primeasca bani ilegal. Problema este ca numarul de telefon eate adresa unde trimiti banii dar ei zic ca nu verifica detinatorul numarului.Apoi am citit o.sumedenie de probleme pe care le au avut cu tranzactii fraudulente cat si cu conturi blocate. FERITI-VA!