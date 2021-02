Reddit mai primește 116 milioane dolari la cea mai recentă rundă de finanțare

Platforma online Reddit, de conținut generat de utilizatori și dezbateri, crește cea mai recentă rundă de finanțare (serie E) cu 116 milioane de dolari și ajunge astfel la o investiție de 367 milioane de dolari, scrie TechCrunch.

Reddit a anunțat recent o rundă de finanțare de 250 milioane de dolari, investiție care a crescut la 367 milioane de dolari, iar compania intenționează să ajungă la 500 milioane de dolari în această rundă, potrivit sursei citate.

Această rundă de finanțare nu vine și cu o nouă evaluare, iar valoare Reddit râmâne la 6 miliarde de dolari.

Finanțarea de serie E urmează va fi folosită de Reddit pentru a-și dubla numărul de angajați în anul 2021 și pentru investiții strategice în conținut video, în reclame și în produse pentru consumatori, a precizat platforma. În prezent, Reddit are circa 400 de angajați.

Reddit a ieșit în evidență în perioada aceasta, în mijlocul „fenomenului” Gamestop, de pe bursă. Începând din ianuarie 2021, subreddit-ul r/wallstreetbets, care are 8,7 milioane de utilizatori, a declanșat un val masiv de achiziții de acțiuni la rețeaua de magazine de jocuri GameStop, determinând creșterea cotațiilor bursiere ale acestui lanț comercial care, altfel, era în declin. În urma acestui „short squeeze”, o serie întreagă de fonduri hedge, care speculau pe prăbușirea GameStop, au înregistrat pierderi mari.

Săptămâna trecută, însă, acțiunile Gamestop au scăzut puternic din nou.

Reddit găzduiește cel puțin 130.000 de astfel de subreddit-uri, un fel de formuri grupate pe arii de interes ale utilizatorilor.

Exponent al curentului UGC (user generated content - conținut generat de utilizatori) platforma online Reddit a fost fondată în iunie 2005 de Steve Huffman, Aaron Swartz și Alexis Ohanian (soțul tenismenei Serena Williams).

În cei aproape 16 ani de existență, compania a atras investiții de circa 800 de milioane de dolari.

Reddit este deținută în prezent de gigantul media Condé Nast, care are în portofoliu titluri ca Vogue, The New Yorker sau Vanity Fair.