Tineri patroni: Prea puţini bani pentru Start-Up Nation

Patronatul Tinerilor Intreprinzători din România atrage atenţia Guvernului României asupra proiectului de buget pentru anul 2020. "Din creditele bugetare alocate pentru anul următor vor putea fi plătite doar o parte din deconturile beneficiarilor Start Up Nation editia 2".

Potrivit proiectului de buget propus pentru anul 2020, programul Start Up Nation Romania va avea in anul 2020 credite de angajament de 233 milioane lei si credite bugetare de 233 milioane lei.

Start Up Nation Romania este cel mai important program de creare si finantare a start-upurilor din Romania. Conform statisticilor primelor 2 editii, 50% dintre aplicanti au varsta de pana in 35 de ani. Acest program reprezinta singura sansa pentru majoritatea tinerilor intreprinzatori care vor sa demareze o afacere proprie, dar si o gura de aer pentru mediul de afaceri din Romania care necesita intinerire, digitalizare si inovare arată Patronatul Tinerilor Intreprinzători, într-un comunicat.

Din creditele bugetare alocate pentru anul 2020 vor putea fi platite doar o parte din deconturile beneficiarilor Start Up Nation editia 2. Amintim faptul ca doar la rectificarea bugetara din decembrie 2019 au fost alocate 300 de milioane pentru plata deconturilor depuse de beneficiari in cursul anului 2019. Majoritatea deconturilor se vor depune in ultimele 3 luni de implementare a planurilor de afaceri (mai-iulie 2020). Pentru a putea onora contractele de finantare si a putea face plata deconturilor, programul Start Up Nation trebuie sa aiba o alocare bugetara de 1,5 miliarde lei.

Neplata deconturilor la timp va avea un efect de domino care va impacta start-up-urile, furnizorii acestora, care nu-si vor primi banii la timp, dar si angajatii beneficiarilor. In acelasi timp, beneficiarii care au accesat creditul punte vor fi obligati in continuare sa plateasca dobanzi foarte mari pentru acesta, din cauza intarzierilor platilor din partea statului. Acest lucru va genera chiar falimentarea multor afaceri.

Din creditele de angajament alocate pentru anul 2020, va putea fi lansata o noua editie pentru un numar de 1165 de beneficiari, ceea ce inseamna o reducere drastica a programului, cu 88%. In contextul in care IMM-urile reprezinta motorul economiei, Start Up Nation a fost gandit drept cheia care porneste acel motor - mai susţine PITR.