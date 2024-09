Patronatul software colaborează cu Hub-ul de inovare digitală pentru creșterea IMM-urilor inovatoare din județele Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava, Vaslui

Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii a semnat un parteneriat instituțional cu singurul hub european de inovare digitală din regiunea Nord Est - Digital Innovation Zone (DIZ), pentru a consolida „eforturile de stimulare a inovației la nivel regional” - a anunțat, joi, ANIS, printr-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Obiectivele acestui parteneriat vizează derularea de activități comune și proiecte pentru dezvoltarea unei comunități tehnologice inovatoare în regiunea Nord-Est a României, a stimulării și sprijinirii IMM-urilor inovatoare din regiune, inclusiv a startup-urilor și a companiilor de tip spin-off, dar și a instituțiilor publice în vederea digitalizării, prin oferirea de soluții test-before-invest (demonstrații de tehnologii).

Totodată, cele două entități se angajează să organizeze evenimente de instruire și networking, să ofere oportunități de acces la finanțare și să încurajeze operațiunile de export ale companiilor din regiune.

Regiunea Nord-Est cuprinde județele Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui.

Corina Vasile, director executiv al ANIS, subliniază importanța acestui parteneriat:

„România a fost pentru mulți ani un important jucător în industria IT din Europa Centrală și de Est. Am reușit să ne construim în acești ani mai mulți piloni pe care industria și-a bazat dezvoltarea, pornind de la resursa umană cu înaltă calificare, până la calitatea serviciilor IT oferite și experiență dezvoltată prin implementarea de proiecte mari pe numeroase piețe internaționale. E timpul ca România să migreze tot mai mult către dezvoltarea de produse proprii, inovatoare și scalabile. De aceea, prin fiecare inițiativă cu care putem încuraja industria să inoveze facem un pas în plus în această direcție care va asigura pe termen lung competitivitatea României pe plan regional”.