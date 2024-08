FOTO Cum va arată hotelul de lângă Ateneu al One United Properties

Dezvoltatorul imobiliar românesc One United Properties va construi un nou hotel din București până în 2026, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Compania a primit autorizația de construire a hotelului Mondrian București și anunță începerea lucrărilor de amenjare.

Hotelu va avea 103 camere și suite. Fiecare cameră va fi echipată cu elemente high-tech, inclusiv iluminat ambiental, difuzoare Bluetooth și televizoare smart, susține compania.

De asemenea, hotelul va oferi servicii personalizate, spa și facilitățile de fitness.

„Suntem încântați să avansăm cu acest proiect special din portofoliul nostru, iar obținerea autorizației de construire ne permite să începem faza de construcție. Estetica modernă și îndrăzneață a hotelului, împreună cu decorul exuberant vor celebra cultura locală bogată a Bucureștiului, transformând Mondrian București într-un reper vizual al orașului. Ne așteptăm ca acest hotel unic să îmbunătățească întreaga experiență a oaspeților și să angreneze comunitatea culturală locală, poziționând Bucureștiul drept o destinație turistică specială. Echipa noastră dedică eforturi semnificative fiecărui aspect al proiectului, examinând meticulos fiecare detaliu pentru a ne asigura că Mondrian București se evidențiază ca o destinație cu adevărat unică în Capitală”, a declarat Riad Abi Haidar, partener și CEO al Diviziei de Hoteluri la One United Properties.

Data estimată pentru finalizarea hotelului este 2026. One United susține că hotelul va încorpora tehnologii inteligente și materiale ecologice, „consolidând angajamentul companiei față de sustenabilitate”.

„Acesta face parte din planurile companiei de regenerare urbană, revitalizând o zonă centrală din apropierea Ateneului Român, unde One United Properties a achiziționat anterior o construcție cu intenția de a o transforma într-un hotel”, spune compania.

Mondrian București face parte din portofoliul de restaurare al dezvoltatorului. Este vorba despre restaurarea a patru clădiri abandonate, care vor fi reintroduse în circuitul public sub denumirile de One Gallery, One Athénée, Mondrian București și One Downtown. Valoarea totală a acestui portofoliu a crescut la 260 de milioane de euro.

La începutul acestui an, One United Properties și compania Ennismore au semnat un parteneriat pentru deschiderea hotelului Mondrian din România.