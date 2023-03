Firme românești de transport către Comisia Europeană: Amânarea aderării României la Schengen generează operatorilor pierderi imposibil de recuperat

Federația Operatorilor Români de Transport – F.O.R.T., care spune că reunește peste 3700 de firme de transport mărfuri și pasageri, a transmis Comisiei Europene și Parlamentului European o scrisoare prin care reclamă că amânarea aderării României la spațiul Schengen generează operatorilor din domeniu „pierderi imposibil de recuperat”, organizația patronală solicitând compensații europene pentru companiile afectate.

De asemenea, transportatorii români cer Comisiei Europene să aducă Austria în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru că Viena a blocat aderarea României la spațiul de liberă circulație în UE.

„În cazul in care solicitările noastre justificate vor fi ignorate va informam ca luam in calcul începerea unor acțiuni de protest la Bruxelles, Viena si București deoarece nimeni nu trebuie sa fie mai presus de Tratatele UE iar drepturile tuturor cetățenilor si agenților economici din Uniunea Europeana trebuie respectate, fără nicio discriminare” - avertizează transportatorii reuniți în FORT, în scrisoarea transmisă de FORT Robertei Metsola, președinta Parlamentului European, și Ursulei von der Layen, președinta Comisiei Europene.

Reamintim că, în decembrie 2022, România și Bulgaria au ratat din nou aderarea la Spațiul Schengen, ca urmare a votului negativ dat de Austria și Olanda în Consiliul Justiție și Afaceri Europene (JAI). Atunci, Austria s-a opus aderării României la Schengen. În schimb, Olanda ar fi vrut să primească România în zona Schenegn, dar fără Bulgaria, însă bulgarii s-au opus decuplării celor două țări candidate și atunci olandezii au votat și ei contra admiterii României și Bulgariei în spațiul european de liberă circulație.

Redăm mai jos scrisoarea transmisă de FORT Robertei Metsola, președinta Parlamentului European, și Ursulei von der Layen, președinta Comisiei Europene:

Federația Operatorilor Români de Transport – F.O.R.T. care reunește peste 3700 de companii de transport mărfuri si pasageri cu un număr de peste 40 000 de angajați si o cifra de afaceri de peste 3 miliarde euro, dorește sa isi exprime prin prezenta scrisoare profunda îngrijorare în legătură cu amânarea ilegala si nejustificata a aderării României la spațiul Schengen, ce afectează drepturile membrilor noștri, generând pierderi financiare nejustificate si imposibil de reparat.

Consideram ca votul Consiliului UE din data de 8 decembrie 2022 încalcă :

a) art. 4 din Tratatul de Aderare al României si Bulgariei la Uniunea Europeana deoarece nu a tinut cont de criteriile Schengen îndeplinite de Romania;

b) art. 2 din Tratatul Uniunii Europene deoarece a discriminat transportatorii romani in raport cu cei croați;

c) art. 4 din Tratatul UE care privește cooperarea loiala intre statele membre UE;

d) art. 13 din Tratatul UE care privește cooperarea loiala intre instituțiile UE;

e) art. 28 si art.56 din Tratatul UE care privesc libera circulație a mărfurilor si libera prestare a serviciilor in interiorul Uniunii Europene.

Aceste încălcări au fost semnalate si in petiția 004/2023 pe care o susținem, depusă la Parlamentul European de către Asociația pentru Energie Curată și Combaterea Schimbărilor Climatice.

Ca urmare a nerespectării Tratatelor UE, pierderea minima economica pe transport este de cel puțin 200 euro/transport. La aceste pierderi semnificative care sunt suportate de transportatori sau de consumatorii europeni se adaugă impactul de mediu si condițiile de munca la care sunt supuși conducătorii auto profesioniști care nu își pot satisface nevoi personale elementare pentru ca trebuie sa stea la coada.

Având in vedere toate elementele de mai sus va solicitam următoarele :

1. să vizitați zonele de frontiera pentru a lua act de condițiile inumane la care sunt supuși conducătorii auto profesioniști la punctele de intrare si ieșire din Romania;

2. acordarea de compensații financiare corespunzători pierderilor provocate financiare provocate de neaderarea la spațiul Schengen, in urma unui studiu independent de impact;

3. repunerea pe ordinea de zi a aderării României la Spațiul Schengen la următoarea ședința a Consiliului Justiție si Afaceri Interne sau începerea unei acțiuni la Curtea Europeana de Justiție împotriva Consiliului UE si a Austriei pentru veto-ul ilegal din data de 8 decembrie 2022.

In cazul in care solicitările noastre justificate vor fi ignorate va informam ca luam in calcul începerea unor acțiuni de protest la Bruxelles, Viena si București deoarece nimeni nu trebuie sa fie mai presus de Tratatele UE iar drepturile tuturor cetățenilor si agenților economici din Uniunea Europeana trebuie respectate, fără nicio discriminare.

Pentru orice date suplimentare va stăm cu plăcere la dispoziție.