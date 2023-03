Expunerea companiei româno-americane UiPath la Silicon Valley Bank: „sub 100.000 dolari”

Compania româno-americană UiPath, lider modial în robotică software (RPA), a afirmat oficial că activele sale au o expunere mai mică de 100.000 de dolari la Silicon Valley Bank, bancă americană care s-a prăbușit, la finalul săptămânii trecute, fiind preluată în administrare de autorități.

„UiPath, Inc. este la curent cu închiderea Silicon Valley Bank și numirea Federal Deposit Insurance Corporation în calitate de administrator. Începând cu 10 martie 2023, expunerea activelor Companiei este mai mică de 100.000 USD cu SVB. Compania are o facilitate de credit cu SVB în baza căreia nu există sume restante la 10 martie 2023” - a raportat UiPath către investitori.

UiPath a fost fondată în anul 2005, la București, sub numele de DeskOver, la București, de către programatorul oneștean Daniel Dines. Absolvent al Facultății de Matematică din București (1990-1997, cu masterat), Dines lucrase 5 ani în SUA la Microsoft. Revenit în țară, a fondat firma DeskOver, când avea 33 de ani. Dines l-a recrutat pe Marius Tîrcă, un tânăr talentat, care era încă student la Politehnica bucureșteană, și l-a cooptat drept cofondator al companiei. În prezent, compania este listată de Bursa de la New York și are sediul central în metropola americană.

SVB, „open for business”

Noul lider al SVB le-a spus clienţilor, într-un mesaj de marţi, că banca pusă sub administrarea autorităţii de reglementare „este deschisă pentru afaceri” şi gata să primească şi să gestioneze depozite ale clienţilor, un apel pentru firmele de capital de risc şi alţi clienţi de tehnologie să se întoarcă acasă, a transmis, marți, CNBC, citat de News.ro.

„Dacă dumneavoastră, companiile din portofoliu sau firma dumneavoastră aţi mutat fonduri în ultima săptămână, vă rugăm să luaţi în considerare mutarea unora dintre ele înapoi, ca parte a unei strategii de diversificare a depozitelor securizate”, a scris Tim Mayopoulos, care a fost numit de Federal Deposit Insurance Corporation în funcţia de CEO a băncii, numită acum Silicon Valley Bridge Bank.

Într-un e-mail adresat clienţilor, care a fost postat şi pe site-ul web al SVB, Mayopoulos a spus bazei de clienţi a băncii că „deponenţii au acces deplin la banii lor”, adăugând că atât fluxurile noi, cât şi depozitele existente au fost pe deplin protejate de FDIC.

„Primul lucru pe care îl puteţi face pentru a sprijini viitorul acestei instituţii este să ne ajutaţi să ne reconstruim baza de depozite, atât lăsând depozite la Silicon Valley Bridge Bank, cât şi transferând înapoi depozitele rămase în ultimele câteva zile”, a scris Mayopoulos.

Peste 40 de miliarde de dolari au ieşit din SVB săptămâna trecută, deoarece startupurile şi fondurile de risc au fugit de instituţia în faliment imediat după informaţia că a vândut titluri de Trezorerie în valoare de 21 de miliarde de dolari, cu pierdere.

Eşecul SVB este al doilea ca mărime pentru o bancă din SUA, după prăbuşirea din 2008 a Washington Mutual.

Autorităţile de reglementare federale au intervenit în weekend, garantând că deponenţii nu vor suferi pierderi, deoarece contagiunea ameninţa să se răspândească şi la alte bănci.

În postare, Mayopoulos nu a specificat o limită pentru protecţia FDIC, în conformitate cu comentariile autorităţilor federale de reglementare conform cărora mecanismul de protecţie ar fi structurat ”într-un mod care îi protejează pe deplin pe toţi deponenţii”. FDIC este mandatată doar să asigure depozite în valoare de 250.000 de dolari per client.

Moody's: Falimentul SVB, impact limitat în Europa

Perturbările din sistemul bancar american în urma falimentului Silicon Valley Bank (SVB) urmează să aibă un impact limitat asupra instituţiilor europene - organizate diferit -, potrivit unei note publicate marţi de agenţia americană de rating Moody's, relatează AFP, citată de News.ro.

„Structura bancară americană limitează contagiunea”, subliniază Moody's, care a scăzut perspectiva sectorului bancar american de la ”stabilă” la ”negativă”.

Pentru a-şi justifica poziţia, agenţia evocă o proporţie mai importantă de depozte la Banca centrală din partea băncilor europene.

Invers, titlurile de creanţă reprezintă doar 12% din bilanţul băncilor din zona euro, faţă de 30% la băncile americane.

„Depozitele sunt probabll mai stabile în Europa, creşterea lor fiind mai puţin rapidă”, subliniază Moody's.

Banca Angliei şi Banca Centrală Europeană (BCE) au dezvoltat, de asemenea, mai bine accesul la lichidităţi în cazul unor tensiuni, potrivit agenţiei de rating.

De la începutul săptămânii, autorităţile europene şi-au multiplicat mesajele liniştitoare.

„Nu există contagiune directă, iar posibilitatea unui impact indirect este un lucru pe care trebuie să-l supraveghem, însă pentru moment nu vedem vreun risc semnificativ”, dădea asigurări comisarul european însărcinat cu Economia Paolo Gentiloni, luni, la Bruxelles, înaintea unei reuniuni a miniştrilor Finanţelor din zona euro.

O purtătoare de cuvânt a Băncii Franţei anunţa, la rândul său, că băncile franceze ”nu sunt expuse” băncii americane în faliment, la câteva ore după ce Bruno Le Maire dădea asigurări că nu vede vreun risc de contagiune.

Totuși, miercuri, la orele prânzului, banca elvețiană Credite Suisse a suferit o scădere a acțiuunilor de 28%, după ce președintele Băncii Naționale Saudite, care a cumpărat anul trecut un pachet de 10% din acțiunile Credit Suisse, a exclus să ofere băncii mai multă asistență financiară, iar prăbușirea băncii SVB a fost „bomboana de pe colivă” - notează HotNews.ro.

Indicele FTSE 100 (din UK) avea o scădere de 2,51%, Euronext 100 de 3,12%, CAC 40 din Franța -3,57%, Dax din Germania 3,1%, Swiss Market Index de 2,14%.

În România, după ce indicele principal BET a crescut în deschidere, s-a dus în jos la circa -1%.