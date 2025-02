„Coșmarul meu era că facem proiectul și n-o să-și descarce nimeni aplicația” – directoarea unei bănci din TOP 10 în România

Prima bancă digitală românească, Salt Bank, a anunțat că a ajuns în top 10 bănci după numărul de clienți pe piața din România, dar CEO-ul acestui neobank, Gabriela Nistor, a mărturisit că, pe parcursul implementării aplicației bancare, s-a temut că oamenii nu-și vor descărca pe telefoane aplicația odată dezvoltată.

„Am ajuns în top 10 bănci după numărul de clienți. Și asta ni s-a părut o recunoaștere extraordinară pentru noi. E adevărat că noi am pornit bine, am făcut o aplicație frumoasă, dar coșmarul meu, de-a lungul implementării, era că o să facem proiectul și n-o să-și descarce nimeni aplicația. Dar uite că am terminat anul trecut cu aproape 400.000 de clienți și acum avem peste 400.000 de clienți, oameni care cred că ne plac. Suntem în top 10 bănci din România, cred că suntem pe locul 8 sau 7, mai sunt niște integrări de bănci și numărăm să vedem pe ce loc vom ajunge” – a spus Nistor, duminică, într-o conferință de presă.

Lansată în primăvara anului 2024, printr-o investiție a Băncii Transilvania, Salt Bank este considerată prima bancă românească 100% digitală. Astfel, intră automat în competiție cu aplicația londoneză Revolut, care funcționează în Uniunea Europeană sub o licență bancară obținută în Lituania. Revolut spune că a ajuns acum la 4 milioane de utilizatori doar în România, dar românii de la Salt Bank evidențiază că aplicația londoneză avea în primul ei an de funcționare circa 300.000 de utilizatori, sub numărul de clienți pe care neobank-ul românesc îl are acum, în primul său an de activitate.

„Am întrebat câți clienți avea Revolut după primul an și ChatGPT mi-a zis: 300.000. Și m-am dus să văd raportul anual și au avut 300.000 de clienți după un an. Și Starling Bank și Monzo (bpnci digitale britanice – n.r.), după primul an, au avut mai puțini clienți decât avem noi acum, la mai puțin de un an. Toate aceste trei neobănci au pornit de la o piață de 60 de milioane de oameni, adică de trei ori cât România, și uite că suntem, la momentul ăsta, peste și, atunci când vom împlini un an, o să anunțăm o cifră mai rotundă, sper” – a mai spus Gabriela Nistor.

La începutul anului 2025, Salt Bank a lansat trei funcționalități noi în aplicație, prezentate, în conferință, de directorul adjunct Robert Anghel: