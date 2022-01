Conferințele How to Web pentru startup-uri au un nou CEO

Conferințele anuale de tehnologie și startup-uri How to Web, de la București, unele dintre cele mai importante evenimente de gen din Europa Centrală și de Est, are un nou CEO.

Alexandru Agatinei a preluat din ianuarie 2022 poziția de CEO a How to Web, de la fondatorul Bogdan Iordache, care a asigurat interimatul în perioada 2020-2022.

Alexandru activează în How to Web din iunie 2019 și a coordonat până acum programele pentru startup-uri. Înainte, a mai lucrat la Rubik Hub și la compania de audit Mazars. El este licențiat în Administrarea Afacerilor la Facultatea de Administrație și Afaceri a Universității București.

Între timp, How to Web caută oameni să-și crească echipa:

Organizat anual la București, începând din anul 2011, How to Web este unul dintre cele mai așteptate evenimente de startup-uri și tehnologie din Europa Centrală și de Est. În cadrul conferințelor sunt invitați investitori și mentori din toată lumea, iar startup-urile concurează pentru finanțări de la business angels de sute de mii de euro, în competiția Startup Spotlight.

În 2021, competiția Spotlight a fost organizată doar în format online, din cauza pandemiei COVID-19 care a dat peste cap și How to Web. Marele premiu a fost câștigat de Alpha AR, startup din Estonia care dezvoltă o soluție deep tech bazată pe Inteligența Artificială (AI) pentru a facilita crearea de conținut 3D într-un mod ușor și scalabil. Estonienii au obținut astfel o investiție de 350.000 de euro.

Programul Spotlight este realizat în parteneriat cu Google for Startups și companii ca Fitbit, KPMG România, Mastercard România, Microsoft România și altele.