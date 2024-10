Black Friday 2024 ar putea aduce vănzări de jumătate de miliard EUR pentru comercianții din România. „Mare atenție la condițiile de vânzare în rate, prin intermediul IFN-urilor” (analiști)

Evenimentul Black Friday 2024 va aduce încasări de peste jumătate de miliard de EUR pentru comercianții din România, dar va scădea numărul de produse vândute față de anii trecuți, estimează o firmă de consultanță în afaceri.

„Pare un paradox, însă este un efect direct al inflației: avem cea mai mare creștere a prețurilor din UE”, se arată într-o analiză Frames.

În 2023, Black Friday a generat încasări de aproape 450 de milioane EUR (în toată luna noiembrie, atât în online, cât și în magazinele fizice), iar acum, în 2024, va atinge borna de 500 milioane EUR, estimează analiștii.

Black Friday a debutat deja în unele magazine, însă punctul culminant va fi pe 8 noiembrie, ziua în care cei mai mulți jucători din IT & C, fashion, food, beauty, home&deco, servicii etc., vor organiza campanii speciale de reduceri de prețuri.

„Creșterea vânzărilor de Black Friday are legătură, în mod direct, cu creșterile de prețuri de la precedentul eveniment de shopping care, pe unele sortimente, mai ales pe zona de fashion și beauty au depășit 20-30%. O cifră de afaceri mai mare nu înseamnă neapărat că firmele vor face profitul înregistrat în anii de boom economic, asta pentru că volumul mărfurilor vândute va fi, mai mult ca sigur, mai mic decât cel din anii trecuți”, arată analiza Frames.

Potrivit estimărilor analiștilor, comanda medie plasată de Black Friday va fi de aproximativ 500 de lei, cu 50 de lei peste cea din 2023.

Cele mai multe comenzi vor fi plasate în mediul online, pe site-urile principalilor jucător din piață. Aceștia se așteaptă ca, pe perioada Black Friday, să înregistreze vânzări de 3-4 ori mai mari decât într-o perioadă normală.

Estimările companiilor din zona de retail (fashion, IT&C, bricolaj, beauty, food etc.), cu care compania de consultanță colaborează, arată că în focusul vânzărilor de Black Friday 2024 se vor afla produsele de îmbrăcăminte și încălțăminte, alături de cele din zona de beauty.

Ce mai arată analiza:

„Focusul pe sărbătorile de iarnă va aduce un plus de vânzări și pentru produsele alimentare neperisabile necesare pentru masa de Crăciun, de la ingridientele pentru cozonac la băuturi și dulciuri.

„Având în vedere dinamica inflației, focusul majorității clienților va fi pe cumpărarea unor produse de care au cu adevărat nevoie sau despre care se gândesc să le cumpere acum până să se scumpească, de la îmbrăcăminte și încălțăminte pentru sezonul rece la alimente și băuturi pentru sărbătorile de Crăciun. Goana după promoții o vom vedea mai ales în zona produselor de larg consum, de la alimente la băuturi și mai puțin la electronice și electrocasnice acolo unde am trecut deja de vârful ciclului clasic de schimbare, odată la 8-10 ani, manifestat în principal în pandemie”, a declarat Adrian Negrescu, managerul Frames. Teama de scumpiri și Black Friday

La fel ca anul trecut, unul dintre principalii catalizatori ai cererii de Black Friday va fi teama de scumpiri, dincolo de fenomenul FOMO (fear of missing out/ teama de a rămâne pe dinafară). „Zilele trecute, un sondaj făcut de INS anunța că majoritatea companiilor se așteaptă la scumpiri în perioada următoare. Această teamă de scumpiri va face ca mulți români să încerce, de Black Friday, să cumpere ce au nevoie pentru sărbători, de la specialități culinare la cadouri de Moș Crăciun. Asta în condițiile în care prețurile vor crește, speculativ sau nu, în sezonul sărbătorilor de sfârșit de an”, arată analiza. Atenție la capcanele creditelor ieftine

Potrivit analiștilor, faptul că media achizițiilor per cumpărător nu va crește substanțial față de 2023 arată nu că prețurile au stagnat, ci că oamenii vor căuta produse mai ieftine, poate nu atât de valoroase sau importante ca în trecut. „Probabil multe dintre cadourile de Moș Crăciun vor fi mai mult simbolice în multe dintre familiile din România, în contextul scăderii puternice a puterii de cumpărare. Retailerii au înțeles acest fenomen și încearcă să extindă gama de produse vândute prin diverse strategii financiare și de marketing, iar cea mai relevantă este plata în rate fără dobândă. O varianță profitabilă pentru toată lumea – clienții își reduc povara financiară lunară generată de achiziția unui produs scump, iar retailerii fac vânzări nesperate pe produsele greu vandabile în condițiile economice din 2024”, spun experții.

„Mare atenție la condițiile de vânzare în rate, prin intermediul IFN-urilor. Creditele cu dobândă zero, dacă nu sunt plătite ratele la timp, pot atrage dobânzi uriașe. De asemenea, este important ca oamenii să citească cu atenție orice contract de creditare cu un IFN, pentru că este posibil să ascundă niște costuri surprinzătoare, de la cele de gestiune a creditului, la dobânzi împovărătoare pentru întârzierea ratei”, afirmă Negrescu.

„Faptul că poți lua un credit ușor, cu câteva clickuri, nu înseamnă că îl vei plăti la fel de ușor. Prea multe rate, prea multe obligații financiare în 2025 s-ar putea să fie o mare capcană, având în vedere provocările financiare din anul care urmează”, a mai spus acesta. Telefonul, instrumentul preferat de shopping

Pentru majoritatea clienților de Black Friday, telefonul va fi principala modalitate prin care vor face cumpărături de Black Friday 2024. Potrivit datelor Frames, trendul achizițiilor pe smartphone s-a extins semnificativ în ultimii ani. Dacă acum doi ani, comenzile de Black Friday de pe telefonul mobil le-au depășit pe cele de pe desktop (64.1%), în 2024 vor trece de nivelul de 70%. Aplicațiile principalilor jucători din piață vor face, probabil, cele mai mari vânzări. „Vestea bună, asociată Black Friday 2024, este că, în general, comportamentul de consum al clienților online s-a schimbat semnificativ. Oamenii nu mai cumpără neapărat după preț ci se uită și la istoricul de preț, la calitatea produselor, la timpul/costul de livrare și, foarte important, la posibilitatea de retur. Sunt elemente la care principalele platforme de shopping online au un mare atuu în 2024”, arată analiza. Potrivit Raportului European Ecommerce 2024, România se clasează pe locul 3 între statele membre UE din Europa Centrală și de Est în ceea ce privește valoarea comerțului electronic, după Polonia și Cehia. În 2023, comerțul electronic românesc de bunuri și servicii a atins valoarea de 10,6 miliarde de euro, reprezentând 3,32% din PIB, în creștere față de anul precedent (3,17% din PIB). Există un potențial semnificativ de extindere în adoptarea cumpărăturilor online, cu 50% din populație efectuând cel puțin o comandă online în 2023. Această statistică indică oportunități majore pentru dezvoltarea sectorului de comerț electronic, atrăgând interesul tot mai multor companii, atât locale, cât și internaționale. Pentru 2024, estimările din raport indică o creștere spre 10% a vânzărilor online de bunuri și servicii, sectorul urmând să ajungă la 11,7 miliarde de euro, echivalentul a 3,42% din PIB. Se anticipează că procentul populației care va efectua cumpărături online va ajunge la 55%, reflectând tendința de digitalizare și preferința tot mai mare a consumatorilor români pentru comerțul online”.

