Antreprenor de origine română, implicat într-o achiziție de 42 milioane dolari, în SUA

Point Pickup Technologies, o companie americană de curierat B2B, fondată de antreprenorul de origine română Radu Florescu și americanul Tom Fiorita, a cumpărat platforma de e-commerce GrocerKey pentru 42 milioane de dolari.

Compania Point Pickup, dezvoltată integral de o echipă de programatori din România, a apărut în 2015 în Statele Unite și initial s-a poziționat ca un serviciu de livrări pe segmental B2C.

Odată cu achiziția GrocerKey, platforma digitală de curierat Point Pickup va permite comercianților cu amănuntul să ofere servicii de livrare same-day (în aceeași zi), scrie Tech Crunch.

Tom Fiorita, CEO-ul (director general) Point Pickup, spune că achiziționarea GrocerKey, o companie din Madison, Wisconsin, care furnizează servicii software de comerț electronic pentru magazinele alimentare, va ajuta comercianții să aibă acces la datele cumpărătorilor (precum cardul de credit).

De la începutul pandemiei COVID-19, micii întreprinzători au apelat la platforme precum Amazon pentru a-și vinde produsele și nu avut acces direct la clienții lor, spune Fiorita.

Astfel, GrocerKey va ajuta comercianții să își vândă singuri produsele: cumpărătorul va putea accesa site-ul seller-ului și va plasa comanda direct din platforma respectivă.

Point Pickup oferă servicii de livrare pentru aproape orice tip de produs: alimentar, mărfuri generale, farmacie etc. Platforma și-a extins activitatea în toate cele 50 de state americane și are o rețea de 350.000 de șoferi profesioniști.

Echipa care a gândit proiectul Point Pickup este formată din Andrei Popa, Head of Development în cadrul diviziei de digital a agenției Cheil | Centrade, și Mircea Alexandrescu, Director of Product. Ulterior s-au alăturat Andrei Popescu, Head of Infrastructure, și Giovani Sîrbu, Lead Developer, și, în cele din urmă, echipa a crescut la 15 oameni.