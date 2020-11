O platformă digitală de curierat pentru companii realizată de IT-şti români a primit o finanțare de 30 milioane dolari

Point Pickup Technologies, o platformă digitală americane de curierat B2B, dezvoltată integral de o echipă de programatori din România, a primit o finanțare de 30 de milioane de dolari de la Brown Brothers Harriman & Co. (BBH), una dintre cele mai vechi și mai mari bănci private din Statele Unite.

Finanțarea va fi utilizată pentru dezvoltarea și îmbunătățirea tehnologiei și serviciilor, ajutând compania să răspundă unei cereri tot mai mari și mai diversificate. Point Pickup a crescut de șase ori în ultimele luni, iar perspectivele sunt extrem de optimiste, în contextul în care piața livrărilor online se dezvoltă exponențial, iar Point Pickup este una dintre puținele platforme de acest fel care oferă servicii la scară largă, spun reprezentanţii platformei.

Ideea dezvoltării Point Pickup a apărut în 2015 în Statele Unite, compania fiind fondată de Radu Florescu și Tom Fiorita. Startup-ul s-a poziționat inițial ca un serviciu de livrări pe segmentul B2C.

Odată înregistrați pe aplicație, utilizatorii persoane fizice puteau livra un colet în cel mai scurt timp, cu ajutorul unuia dintre șoferii înscriși în platfomă. Trei ani mai târziu, platforma a atras interes susținut din partea companiilor, ceea ce a determinat business-ul să pivoteze rapid către modelul B2B.

Provocarea de a oferi servicii de curierat marilor retaileri și lanțuri de magazine din Statele Unite a adus platforma la un nou nivel de creștere, moment în care o echipă nouă, 100% românească, a preluat dezvoltarea tehnologiei și a produsului.

Echipa de bază, care a gândit proiectul în ansamblul său, a fost formată din Andrei Popa, Head of Development în cadrul diviziei de digital a agenției Cheil | Centrade, și Mircea Alexandrescu, Director of Product. Ulterior s-au alăturat Andrei Popescu, Head of Infrastructure, și Giovani Sîrbu, Lead Developer, și, în cele din urmă, echipa a crescut la 15 oameni.

În scurt timp, platforma și-a extins activitatea în toate cele 50 de state americane, integrând primii clienți mari, respectiv companii din Fortune 500 precum lanțurile de retail Walmart, Target, Albertsons sau Kroger.

„Cred că succesul platformei și satisfacția companiilor cu care lucrăm reflectă modul nostru de lucru proactiv și flexibil”, spune Andrei Popa. „Giganții din retail schimbă regulile peste noapte pentru a răspunde oricărei mișcări din piață și a rămâne competitivi. Prin urmare, tehnologia pe care o dezvolți ca să oferi servicii acestor companii trebuie să fie cu un pas în fața imprevizibilului. Nu îți permiți să dezvolți o funcție care răspunde strict unor cerințe punctuale. Trebuie să anticipezi și să iei în calcul un întreg spectru de direcții și scenarii posibile. Și cred că acesta este unul dintre punctele forte specifice IT-știlor români. Nu ne limităm doar la disciplina execuției, a codului, ci dezvoltăm și o disciplină în viziune. Or, dacă la finalul lui 2019 spuneam că am trecut prin doi ani de provocări continue, începutul pandemiei a schimbat total definiția provocării pentru noi toți”.

În ultimele luni, piața americană de livrări la domiciliu (store-to-home) a explodat, anumite segmente raportând peste noapte volume chiar de trei ori mai mari, fiind necesare optimizări ‘din mers’ la nivel de sisteme, procese și raportări de date. Contextul a atras schimbări în procedurile de livrare și comportamentul clientului, apariția de reguli noi și, mai ales, restricții. Toate aceste schimbări au trebuit integrate în timp record în platforma și aplicațiile Point Pickup.

„Experiența COVID-19 a contribuit și ea la modul în care ne vom concentra strategia de creștere în urma acestei runde de investiții”, continuă Andrei Popa. „Urmărim să avem mai multe resurse dinamice (atât la nivel de echipă, cât și de tehnologie) ce pot fi realocate pentru a răspunde rapid schimbării în scenarii de criză. Infrastructura din cloud trece, de asemenea, printr-o serie de upgrade-uri, urmărind, de exemplu, să facem pași către Inteligența Artificială pentru Operațiunile IT (AIOps), să optimizăm algoritmii de autoscalare pe baza experienței și a tiparului de creștere la care ne-a supus 2020. Însă principalele direcții pentru următoarea perioadă post-finanțare sunt extinderea componentelor bazate pe date (data-driven) și a zonei de analiză predictivă (predictive analytics), dezvoltarea de automatizări concentrate pe îmbunătățirea performanței și gradului de satisfacție a clienților, precum și un upgrade major în zona de experiența utilizatorului (User Experience). De asemenea, ne așteptăm foarte curând să facem primii pași pentru integrarea cu furnizorii de vehicule autonome pentru livrări”.