Acțiunile unei companii românești de transport mărfuri, incluse în indicii FTSE Russell pentru Piețe Emergente

Acțiunile unei companii românești de transport de mărfuri vor fi incluse în indicele bursier FTSE Global All Cap, potrivit unui comunicat de presă al Bursei de Valori București (BVB) transmis StartupCafe.ro, luni.

Acțiunile transportatorului dunărean de mărfuri Transport Trade Services (TTS ) vor fi incluse în indicii FTSE Global All Cap, la categoria Small Cap. Astfel, România va avea, începând cu luna septembrie, 9 companii incluse în indicii FTSE Global All Cap.

TTS este listată la bursă din iulie 2021, cu o capitalizare care ajunge în prezent la 1,45 miliarde de lei și, potrivit BVB.

„Includerea acțiunilor TTS în indicii FTSE Global All Cap validează strategia noastră pe piața de capital bazată pe țintirea lichidității și pe adaptarea comunicării la nevoia de informație a participanților la piață, abordarea noastră având în vizor cei doi factori determinanți pentru calitatea unei acțiuni: încrederea în companie și lichiditatea în piață. Rezultatele nu s-au lăsat așteptate. În perioada iulie 2023 – iunie 2024 valoarea totală a tranzacțiilor cu acțiuni TTS a depășit 427 milioane lei, creștere spectaculoasă al cărei prim efect a fost promovarea în indicii MSCI Frontier și MSCI Romania (care includ doar companii MidCap și LargeCap). Și astăzi ne bucurăm să primim confirmarea includerii în luna septembrie a acțiunilor TTS în indicii FTSE Global All Cap. Acum doi ani de zile investitorii ne spuneau frecvent: «Ne place TTS, dar acțiunile nu au lichiditate». I-am ascultat, și sperăm că astăzi sunt mulțumiți de ceea ce am realizat”, a declarat Gabriel Țecheră, Corporate Governance & IR Director în cadrul TTS.

Astfel, România va fi prezentă în indicii FTSE Global All Cap cu 9 companii: Banca Transilvania (TLV), Electrica (EL), Hidroelectrica (H2O), MedLife (M), Nuclearelectrica (SNN), OMV Petrom (SNP), One United Properties (ONE), Teraplast (TRP) și TTS (TTS).

„TTS se va alătura, în curând, clubului de companii românești din diverse sectoare de activitate reprezentative pentru economia României și prezente în indicii FTSE Russell pentru Piețe Emergente, ca dovadă a activităților susținute ale TTS de a-și crește lichiditatea acțiunilor. Pentru BVB în particular, și pentru piața de capital în general, această nouă includere dovedește, încă o dată, atractivitatea pieței românești pentru investitorii instituționali globali. Bineînțeles, ne dorim să vedem tot mai multe companii listate la bursă prezente în indici internaționali și perspectivele oferite de proiectele pe care le avem în derulare ne pot aduce rezultatele așteptate”, Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori București.