Un singur tip de încărcător, obligatoriu pentru toate telefoanele mobile - Parlamentul European a votat directiva

Toate telefoanele mobile care se vor vinde în Uniunea Europeană vor trebui să aibă același tip de încărcător, care să poată astfel să fie folosit indiferent de marca sau modelul de terminal, potrivit unui proiect de directivă europeană adoptat, marți, de Parlamentul European, dar documentul mai are nevoie și de aprobarea Consiliului UE.

Portul USB de tip C va fi noul standard pentru dispozitivele portabile și va asigura încărcarea dispozitivelor și transferuri de date la un înalt standard de calitate, conform proiectului de directivă. Cumpărătorii vor putea alege la achiziționarea unui dispozitiv nou dacă să cumpere sau nu și un dispozitiv de încărcare - a precizat Parlamentul European.

Noua propunere de lege UE a primit 602 voturi pentru, 13 împotrivă și 8 abțineri din partea europarlamentarilor reuniți în plen, La Strasbourg.

Directiva propusă recent de Comisia Europeană face parte dintr-un plan al Uniunii Europene de a reduce deșeurile electronice și de a le permite consumatorilor să facă alegeri mai durabile.

Principalele prevederi ale proiectului de directovă UE privind încărcătorul universal:

Pe măsură ce încărcarea fără fir va deveni mai răspândită, Comisia Europeană va trebui să armonizeze cerințele de interoperabilitate până la sfârșitul anului 2024, pentru a evita un impact negativ asupra consumatorilor și a mediului.

Astfel, va dispărea așa-numitul efect de „blocaj” tehnologic, prin care un consumator devine dependent de un singur producător.

Raportorul Parlamentului, Alex Agius Saliba (S&D, Malta), a declarat:

„Încărcătorul comun va deveni, în sfârșit, o realitate în Europa. Am așteptat peste zece ani adoptarea acestor norme, dar putem, în cele din urmă, să lăsăm în urmă multitudinea de încărcătoare. Această lege adaptată exigențelor viitorului permite dezvoltarea unor soluții inovatoare de încărcare în viitor și va aduce beneficii tuturor – de la consumatori frustrați la mediul nostru vulnerabil. Trăim vremuri dificile pentru politică, dar am demonstrat că UE are în continuare idei și soluții pentru a îmbunătăți viețile a milioane de oameni din Europa și pentru a inspira alte părți ale lumii să îi urmeze exemplul.”