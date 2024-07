Politehnica Timișoara despre impozitul progresiv: Ar putea duce la un exod al specialiștilor în străinătate / Va bulversa ingineria, IT-ul, construcțiile

Introducerea impozitului progresiv, fără o pregătire și o consultare adecvată, ar putea duce la un exod al specialiștilor din anumite domenii în străinătate, susține rectorul Universității Politehnica Timișoara (UPT), Florin Drăgan.

Introducere impozitului progresiv ar putea bulversa domenii precum inginerie, IT&C sau construcții, „care în trecutul apropiat au fost deja afectate prin reducerea scutirii de impozit”, se arată într-o analiză UPT transmisă StartupCafe.ro, miercuri.

În momentul de față, în România, sunt în derulare investiții importante în infrastructură și digitalizare, prin fonduri europene sau prin Planul Național de Redresare și Reziliență, susținte rectorul UPT. Astfel că piața are nevoie de specialiști în inginerie sau construcții, atât în mediul privat, cât și în sectorul public. În aceste domenii oamenii bine pregătiți, cu experiență, au salarii mari și vor fi cei mai afectați de un eventual impozit progresiv, mai spune acesta.

„Deciziile politice luate pe termen scurt afectează grav companiile care au nevoie de stabilitate pentru planificarea bugetelor și a investițiilor. Este necesară o consultare reală cu asociațiile patronale și organizațiile relevante pentru a lua decizii informate, bazate pe date certe. Mediul economic are nevoie de predictibilitate și stabilitate pentru a atrage și a păstra investițiile. Lansarea în spațiul public a unor scenarii de către politic probabil are un rol de a obișnui populația, dar daunează mediului economic. În plus, tot mai rar pare ca ne bazăm pe date certe, ceea ce clar nu e un mod de lucru din secolul XXI. Lipsa aceasta de dialog sau ignorarea semnalelor din mediul economic nu conduce la noi investiții", a atras atenția rectorul Universității Politehnica Timișoara.