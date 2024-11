Legea prin care PFA, II și IF puteau deveni SRL sau altfel de societăți comerciale este neconstituțională

Legea prin care persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (II) și întreprinderile familiale (II) puteau deveni, în anumite condiții, societăți cu răspundere limitată (SRL) sau altfel de societăți comerciale, a fost declarată neconstituționale de către Curtea Constituțională a României (CCR).

„În ședința din data de 21 noiembrie 2024, Curtea Constituțională, în cadrul controlului de constituționalitate a priori, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate și a constatat că este neconstituțională, în ansamblul său, Legea pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale”, a anunțat CCR joi, printr-un comunicat de presă.

În luna octombrie, Camera Deputaților a adoptat această lege cu 242 de voturi „pentru” și 2 abțineri, așa cum am scris pe StartupCafe.ro. Conform acestei legi, persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (II) și întreprinderile familiale (IF) puteau opta, după minimum un an de funcționare, pentru modificarea formei de organizare în societate în una dintre formele prevăzute la art. 2 din Legea societăţilor nr. 31/1990:

societate în nume colectiv;

societate în comandită simplă;

societate pe acțiuni;

societate în comandită pe acțiuni,

societate cu răspundere limitată.

Pentru a opta să se transforme în societăți comerciale, PFA, II și IF ar fi trebuit să depună la oficiul registrului comerțului în a cărui rază teritorială urma să aibă sediul societatea următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare obținut conform OUG 44/2008;

b) actul constitutiv al societății și dovada efectuării vărsămintelor în temeiul actului constitutiv, cu excepția societăților cu răspundere limitată;

c) dovada sediului social;

d) certificatul de atestare fiscală;

e) codul de înregistrare în scopuri de TVA, după caz.

Societatea înființată astfel își menținea datele de identificare fiscală și codul de înregistrare în scopuri de TVA.

Iată ce spune acum Curtea Constituțională: