Drepturi de autor: Ai pagină Facebook sau blog de firmă? Atenție la lungimea frazelor copiate din presă!

Parlamentarii vor să scurteze fragmentele maxime pe care le pot prelua copy-paste din presă firmele, pe paginile lor de Facebook sau pe bloguri, în scop comercial.

Vorbim despre Directiva europeană 790/2019 privind dreptul de autor şi drepturile conexe pe piaţa unică digitală. Acum, autoritățile române trebuie să dea o lege internă, care să transpună această directivă UE în legislația românească.

Anul acesta, Guvernul (Câțu, demis între timp) a apucat să facă un proiect de lege pentru transpunerea acestei directive. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe s-a dus la Parlament, să-și urmeze cursul legislativ normal. Senatorii au modficat deja proiectul de lege și l-au trimis la Camera Deputaților, care este forul decizional. Textul se află acum la comisiile Camerei.

Sunt multe schimbări interesante. Una dintre ele se referă la condițiile în care pot fi preluate și distribuite pe internet (rețele sociale, cum ar fi Facebook, pe bloguri etc.) articole din presă.

Printre altele, directiva UE prevede că pot fi folosite în scop comercial „extrase foarte scurte dintr-o publicație de presă”, fără acordul deținătorului dreprturilor de autor.

În proiectul său de lege, guvernul român a stabilit exact ce înseamnă „extrase foarte scurte” și anume maximum 200 de caractere. Apoi, senatorii au scurtat la 120 de caractere lungimea extrasului care poate fi distribuit în scop comercial, pe internet, fără acordul publicației de la care s-a preluat.

Practic, dacă va rămâne legea așa și după intervenția deputaților, o firmă nu va mai putea să preia fără acord, decât maximum 120 de caractere (litere și caractere speciale) dintr-un articol de presă, fără să plătească depturi de autor publicației.

Așa a ieșit din Senat textul propus:

„Art. 94, ind. 1, (1) Editorul unei publicații de presă are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice utilizarea online a propriilor publicații de presă de către prestatorii de servicii ai societății informaționale prin:

a) reproducerea directă sau indirectă, temporară sau permanentă, prin orice mijloc și sub orice formă, în totalitate sau în parte, precum și stocarea permanentă ori temporară a acesteia pe dispozitive de orice natură și în orice formă;

b) punere la dispoziția publicului, prin mijloace cu fir sau fără fir, prin internet, alte reţele de calculatoare sau prin orice alt procedeu similar, astfel încât acestea să poată fi accesate, în orice loc și în orice moment ales, în mod individual, de către public.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) nu se aplică în următoarele cazuri:

a) utilizarea publicațiilor de presă în scop privat sau necomercial de către utilizatori individuali;

b) actele de introducere de hyperlinkuri, precum și simplele fapte raportate în publicațiile de presă;

c) utilizarea unor cuvinte individuale sau a unor extrase foarte scurte, de maximum 120 de caractere, dintr-o publicație de presă, în măsura în care nu afectează eficacitatea drepturilor prevăzute la alin. (1), în sensul că, utilizarea extraselor respective nu duce la înlocuirea publicației de presă sau nu determină publicul să nu mai acceseze publicația de presă”.