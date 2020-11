Google România lansează un program de sprijinire a angajatorilor şi angajaţilor cu ajutorul tehnologiei

Inițiativa Grow Romania with Google este construită pe 3 direcții:

Susținerea IMM-urilor să-și crească afacerile , prin resurse și programe gratuite, precum și instrumente digitale care să le permită să ajungă la cât mai mulți clienți. Programe incluse: Google pentru IMM-uri și Exportă cu Google

Dezvoltarea competențelor digitale , prin oferirea de cursuri și certificări disponibile tuturor pentru dezvoltarea carierei. O a doua componentă este susținerea educației prin instrumente digitale gratuite. Programe incluse: Google Atelierul Digital și Google for Education.

Susținerea inovației: Google contribuie la creșterea ecosistemului de startup-uri românești și accelerează inovația în Inteligență Artificială și Cloud, pentru o productivitate crescută. Programe incluse: Google for Startups și AI pentru România

Mai multe informații și anunțuri viitoare pot fi găsite pe site-ul inițiativei: g.co/GrowRomania

Grow Romania with Google este calibrată la ‘noul normal’ generat de pandemie: programe de pregătire exclusiv online, platforme pentru sprijinirea companiilor în activitatea online, educație online și accent pe inovație și AI. Pentru implementarea acestor programe, Google a încheiat parteneriate cu autorități guvernamentale (Ministerul Educației, Ministerul Economiei și Mediului de Afaceri), asociații (Consiliul IMM-urilor, Camere de Comerț), dar si alte entități (universități, ONG-uri, și acceleratoare de startup-uri).

„Grow Romania with Google este o continuare, extindere și adaptare a programelor Google derulate de România în cei 10 ani de când a fost deschis biroul local. Cea mai amplă inițiativă întreprinsă este Atelierul Digital, începută în 2016 și prin care Google a pregătit peste 200,000 profesioniști și companii în domeniul competențelor digital. Prin programele inițiativei Grow with Google vom accelera acest ritm, iar până la finalul anului viitor ne propunem să ajutăm 100.000 de români și companii să găsească locuri de muncă, să se digitalizeze și să crească”, a declarat Dan Oros, Head of Marketing Google Romania.

„Criza creata de pandemie a accelerat utilizarea tehnologiei: acum tehnologia poate atenua impactul crizei. Scopul principal al noului nostru plan Grow Romania with Google este sprijinirea țării pentru a-și accelera redresarea economică și transformarea digitală. Se bazează pe angajamentele noastre anterioare și este un efort comun care nu poate fi făcut decât împreună. Noile abilități, noi instrumente și noi obiceiuri ne ajută deja să navigăm în viitor. Sunt încrezatoare să văd acest plan extins în următoarele săptămâni.”, a adăugat Elisabeta Moraru, Country Manager, Google.