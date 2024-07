GDPR la eFactura: Ministerul Finanțelor explorează ”modalități care să nu permită corelarea directă cu identitatea persoanei pentru care s-a emis factura”

Ministerul Finanțelor dă asigurări, vineri, că legislația e-Factura respectă GDPR, dar spune că „explorează modalități prin care datele cu caracter personal regăsite pe factura electronică să fie convertite într-o formă de identificare fiscală care să nu permită corelarea directă cu identitatea persoanei pentru care s-a emis factura”.

Precizările MF apar după ce un avocat specializat în protecția datelor personale a avertizat asupra riscului ca firmele care folosesc eFactura în mod opțional, în prezent, în relația cu consumatorii (B2C), să fie amendate în baza GDPR, dacă rețin pe factura electronică și codul numeric personal (CNP) al consumatorului.

„Trecerea CNP-ului pe factură este lipsită de temei legal, iar firmele care trec CNP-ul pe factură încalcă legislația privind protecția datelor și principiul minimizării datelor (art. 5 alin. 1) lit. c) GDPR). Potrivit acestui principiu, firmele trebuie să prelucreze doar datele care sunt necesare pentru atingerea unui scopul. Or, atât timp cât firmele pot identifica o persoană prin nume, prenume și adresă, prelucrarea CNP-ului pe factură va încălca principiul minimizării datelor, iar amenda pentru această contravenție poate ajunge până la 4% din cifra de afaceri. Ce e drept, în România, amenzile în temeiul GDPR nu depășesc decât în cazuri extreme 10.000 EURO, dar chiar și o amendă de câteva mii de euro poate fi considerabilă pentru un operator. Prin urmare, ce este de făcut? Ignorați ce spun anumite voci care îndeamnă la colectarea masivă a CNP-ului. Facturile pot fi emise în continuare pe bază de nume, prenume și adresă de domiciliu” - a explicat avocata Ruxandra Sava, pe site-ul Legal Up.