Ce trebuie să știe firmele din România despre beneficiile salariale: Avantaje fiscale și taxe (consultanți)

Firmele din România pot oferi diverse beneficii salariale angajaților lor, de la cadouri simbolice, la prime în bani, vouchere sau acțiuni, potrivit unei companii de consultanță fiscală și financiară care explică, într-o analiză transmisă StartupCafe.ro, ce trebuie să știe angajatorii din punct de vedere fiscal despre aceste beneficii.

Avantajele salariale scutite de impozit și contribuții sunt mai atractive pentru angajatori, deoarece optimizează costurile cu salariile pentru firme, potrivit analizei. Aceste beneficii permit firmelor să ofere pachete salariale competitive fără a crește semnificativ costurile totale.

Pe de altă parte, beneficiile care sunt asimilate veniturilor salariale și, prin urmare, sunt subiect de impozit pe venit de 10% și contribuții sociale, sunt mai puțin utilizate de companii în pachetele salariale, deoarece cresc costurile totale pentru angajatori.

„Este important pentru angajatori să găsească un echilibru între oferirea de beneficii atractive pentru angajați și menținerea costurilor salariale la un nivel optim”, conform analizei.

„Conform articolului 76 din Codul Fiscal, pentru a putea fi considerate neimpozabile și totodată pentru a rămâne scutite de contribuții sociale, anumite beneficii salariale trebuie să se încadreze într-un plafon individual, în timp ce alte venituri trebuie să fie expres prevăzute în Regulamentul Intern/ Contractul Colectiv de Muncă. Adițional, există o categorie aparte de avantaje salariale neimpozabile (precum indemnizația de mobilitate, contravaloarea hranei acordată de angajator salariaților proprii, abonamentele medicale, contribuțiile la un fond de pensii facultative, contravaloarea serviciilor turistice și/ sau de tratament, etc.), care în plus de plafonul individual, acordate împreună trebuie să se încadreze și într-un plafon global de 33% din salariul de bază, pentru a-și păstra tratamentul fiscal avantajos. Dacă o companie dorește să acorde mai multe beneficii din această categorie, suma totală nu trebuie să depășească 33% din salariul de bază al angajatului. Angajatorul are libertatea de a stabili ordinea în care aceste beneficii sunt incluse în plafonul lunar neimpozabil, însă este important ca această ordine să fie clar specificată într-un document intern al companiei, pentru a asigura transparența și respectarea prevederilor legale”, a menționat Cătălina Călinescu, Partner, HR & Payroll, Forvis Mazars în România.