eJobs: Angajații vor putea obține informații despre salariile colegilor din firmă

Cu mai puțin de un an și jumătate înainte ca piața salariilor să devină în mod oficial transparentizată în Uniunea Europeană, inclusiv în România, firmele și ceilalți angajatori încep să se pregătească pentru momentul în care toate job-urile vor avea salariul specificat în anunțul de angajare, arată platforma de recrutare eJobs, într-o analiză transmisă, joi, publicației StartupCafe.ro.

Analiza eJobs face referire la Directiva europeană 970 /2023, de consolidare a aplicării principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare între bărbați și femei prin transparență salarială și mecanisme de asigurare a respectării legii. România și celelalte state UE trebuie să asigure intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma directivei europene până la 7 iunie 2026.

În prima lună a anului 2025, a fost înregistrată o creștere a numărului de job-uri pentru care angajatorii au afișat salariul, pe platforma de recrutare menționată. Astfel, începând cu luna ianuarie, din cele 31.000 de poziții postate de angajatori pe eJobs.ro, 40% au avut salariul menționat în anunțul de angajare. Procentul depășește media anuală a anului trecut, când nu mai mult de 35% dintre joburi aveau salariul publicat.

„Până la mijlocul anului 2026, toate grilele salariale va trebui să fie publice, potrivit directivei Comisiei Europene. În plus, angajații vor avea posibilitatea să obțină informații și despre veniturile colegilor lor. Abia acum începem să vedem mișcări reale în acest sens și, pe măsură ce ne apropiem de momentul iunie 2026, vedem că angajatorii iau măsurile necesare pentru a face „aclimatizarea” mai ușoară. 2025, până la acest moment, cel puțin, este primul an în care vedem că s-a depășit pragul de 35% în ceea ce privește procentul joburilor cu salariul specificat în anunțul de angajare”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.