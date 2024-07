Clarificări ANAF la sistemul RO e-Transport

Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a publicat o listă cu întrebări și răspunsuri privind sistemul RO e-Transport, oferind, astfel, transporatorilor o serie de clarificări.

StartupCafe.ro a selectat 10 întrebări și răspunsuri oferite de ANAF privind sistemul RO e-Transport, dintr-o listă de 35 de astfel de clarificări.

Astfel, la întrebarea cine, când și cum solicită generarea UIT-ului pentru achizițiile intracomunitare, ținând cont de faptul că logisticienii externi nu avizează clientul român în momentul intrării pe teritoriul României, dar UIT-ul trebuie obținut la intrarea în țară, ANAF a răspuns:

O altă întrebare a fost dacă UIT trebuie înscris pe aviz de însoțire/factură. Potrivit ANAF, Codul UIT este înscris în mod obligatoriu pe documentul de transport, lizibil şi fără ştersături sau adăugări.

De asemenea, la întrebarea dacă o companie care comercializează cadouri (de tipul: cadouri Crăciun în care sunt incluse și produse cu risc (băuturi alcoolice) și produse fără risc (ciocolată, etc) se consideră că trebuie să raporteze transportul acestora în RO e-Transport? Dacă da, ce greutate netă și brută se va declara în platformă? Doar cea de la produsele cu risc din cadou sau și de la cele fără risc?, răspunsul a fost:

Iată alte clarificări oferite de ANAF:

Cum poate raporta în E-transport “furnizorul” în cazul unei livrări intracomunitare cu condiție de transport ExWorks? De exemplu: A vinde produsele lui B și B se ocupă de transportul acestora din România în celălalt stat membru. Cine declară în e-transport? A (furnizorul) sau B (cumpărătorul care are relația de transport)? Și dacă A declară, de unde are el informațiile despre transport?

„În cazul livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat (BRFR), art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative[1] (OUG nr. 41/2022), stabilește obligaţia declarării în Sistemul RO e-Transport în sarcina furnizorului din România. În cazul din exemplu furnizorul va declara transportul BRFR în RO e-Transport. Pentru aceasta furnizorul se va îngriji să intre în posesia datelor referitoare la numărul de înmatriculare a mijlocului de transport de la partenerul său comercial. Uzual, eliberarea bunurilor din gestiunea proprie este făcută de furnizor (sau de reprezentanții acestuia), ocazie în care acesta are posibilitatea de a intra în posesia datelor referitoare la numărul de înmatriculare al mijlocului de transport și după caz are chiar obligația de a completa respectivele date în documentele de transport”.