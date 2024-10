Ciolacu: Mă tatuez pe mână! Nu se mărește TVA-ul. Nu va crește nicio cotă unică

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, că nu se va mări taxa pe valoare adăugată (TVA) și a precizat, de asemenea, că nu va crește cota unica.

El a fost întrebat dacă cotele reduse de TVA ar creşte la 19%.

Premierul a mai fost întrebat dacă celelelate cote de TVA , în afară de medicamente şi alimente, ar putea creştere de la 5% sau 9 % la 19%.

„Dacă dumneavoastră credeţi că vreun guvern are atâta minte sau un prim-ministru să crească cota la lemne de la 5 la 19 şi să-i aducă un venit suplimentar la bugetul statului consolidat de 10 milioane, vă spun eu, nu te duci la Comisie şi spui ”Domnule, uitaţi eu am crescut la lemnele de foc de la 5 la 19. Şi ce venituri aţi avut domnul Ciolacu? Domnule, am rupt, am avut 10 milioane”. Este exclus acest lucru”, a mai declarat Marcel Ciolacu.