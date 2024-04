Chinezii de la Huawei au dat în judecată România după ce le-a fost interzisă participarea la rețelele 5G

Compania chineză Huawei a dat în judecată statul român după ce i-a respins cererea de autorizare pentru echipamentele de infrastructură 5G, potrivit Profit.ro.

Măsura luată de gigantul chinez vine după ce pe 21 februrarie 2024 Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) i-a respins solicitarea pentru utilizarea echipamentelor sale în rețelele 5G din România, decizie publicată în Monitorul Oficial.

Acum, Huawei Technologies SRL, Huawei International Co. Limited, Huawei Technologies Hungary KFT și Huawei International CO. LTD au dat în judecată CSAT, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și pe prim-ministrul României, solicitând anularea acestei decizii. Dosarul este înregistrat la Curtea de Apel București.

De ce a interzis România echipamentele Huawei în rețelele 5G

Potrivit deciziei semnate de premierul Marcel Ciolacu, cererea pentru obținerea autorizării privind utilizarea echipamentelor Huawei în rețelele 5G a fost respinsă din motive ce țin de riscuri la adresa securității naționale, conform HotNews.ro.

Astfel, solicitarea companiei a fost respinsă „ca urmare a evaluărilor realizate de către instituțiile cu responsabilități în domeniu, din perspectiva riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților la adresa securității naționale și apărării țării și prin raportare la obligațiile asumate de statul român în cadrul cooperării la nivelul organizațiilor internaționale din care România face parte, al Uniunii Europene și al parteneriatelor strategice bilaterale”, se arată în decizia dată în februarie și publicată în MO.

Amintim că la sfârșitul lunii august 2023, Huawei, vizată de restricții pe piețe europene de tehnologii 5G, a anunțat că a semnat cu rivalii suedezi de la Ericsson un acord global de licențiere încrucișată, care acoperă pe termen lung brevetele esențiale pentru o gamă largă de tehnologii, printre care și cele legate de comunicațiile de generația a cincea (5G).

Conform unui comunicat transmis anul trecut redacției StartupCafe.ro, acordul Huawei-Ericsson acoperă vânzările companiilor de infrastructură de rețea și dispozitive de consum, oferind ambelor părți acces global la tehnologiile standardizate, brevetate reciproc, privind tehnologii ca 3GPP, ITU, IEEE și IETF pentru 3G, 4G și 5G.