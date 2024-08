BNR a redus, miercuri, dobânda-cheie

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis, miercuri, reducerea dobânzii-cheie cu 0,25 puncte procentuale.

Astfel, BNR a decis reducerea dobânzii-cheie la 6,5% pe an, de la 6,75% pe an, începând cu data de 8 august 2024, potrivit unui comunicat de presă.

„Având în vedere ameliorarea semnificativă a perspectivei apropiate a inflației în raport cu prognoza precedentă, dar și în condițiile incertitudinilor încă ridicate asociate previziunilor pe orizontul mai îndepărtat de timp, Consiliul de administrație al BNR a hotărât reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an, de la 6,75% pe an, începând cu data de 8 august 2024”, a motivat banca centrală decizia.

BNR a mai anunțat reducerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,5% pe an, de la 7,75% pe an, și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,5% pe an, de la 5,75% pe an, precum și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Rata anuală a inflației a continuat să se reducă în iunie 2024, coborând la 4,94%, sub nivelul prognozat, de la 5,12% în luna mai, susține sursa citată, „ca urmare a scăderilor de dinamică consemnate de inflația de bază și de prețul combustibililor, contrabalansate parțial ca impact de creșterea prețului gazelor naturale”.

Totodată, în iunie, față de luna martie, rata anuală a inflației s-a diminuat cu 1,67 puncte procentuale (de la 6,61%), ca efect al ieftinirii energiei întrimestrului II, îndeosebi a gazelor naturale, „sub influența modificărilor legislative aplicate începând cu luna aprilie, precum și pe fondul continuării scăderii dinamicii prețurilor alimentelor”, mai arată banca centrală.

„Principalele cotații ale pieței monetare interbancare au scăzut în prima decadă a lunii iulie sub impulsul reducerii de către BNR a ratei dobânzii-cheie și a ratelor dobânzilor la facilitățile permanente, iar apoi au rămas constante. Randamentele pe termen lung ale titlurilor de stat s‑au reînscris în debutul lunii și s-au menținut ulterior pe o traiectorie general descrescătoare – relativ în linie cu evoluțiile din economiile avansate și din regiune –, în contextul așteptărilor revizuite ale investitorilor privind traiectoria ratei dobânzii Fed, cu impact și asupra apetitului global pentru risc. În această conjunctură, cursul de schimb leu/euro a cunoscut o corecție descendentă în prima parte a lunii iulie și a rămas apoi relativ stabil, pentru ca spre finele intervalului să urce la valorile mai înalte prevalente în trimestrul II, pe fondul creșterii volatilității pe piețele financiare internaționale, inclusiv ca urmare a escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu”, se arată într-un comunicat al Băncii.

BNR mai arată că rata anuală a creditului acordat sectorului privat s-a mărit la 6,7% în iunie, de la 5,7% în luna mai, „în condițiile în care componenta în lei a continuat să-și accelereze creșterea, în principal pe seama evoluțiilor de pe segmentul societăților nefinanciare, iar ritmul celei în valută și-a prelungit traiectoria ușor ascendentă, dar fluctuantă. Pe acest fond, ponderea componentei în lei în creditul acordat sectorului privat a crescut la 69,1% în iunie, de la 68,8% în mai”.