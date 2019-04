Roboții, americanii și ardelenii. VIDEO Interviu cu una dintre echipele de liceeni care va reprezenta Romania la Campionatul Mondial de Robotică - Smart Tech - StartupCafe.ro

Patru echipe de liceeni pasionați de robotică, de la licee din Hunedoara, Alba Iulia, Câmpulung Muscel și București vor concura pentru Romania la campionatul mondial de robotică FIRST Championship 2019 din Detroit, SUA. StartupCafe.ro a discutat cu echipa XEO, de la Colegiul Național ”Horia, Cloșca și Crișan”, din Alba Iulia, care în 2019 a ajuns în semifinală despre pregătirile pentru competiție și despre pasiunea pentru roboți.

Team XEO adună laolaltă 17 liceeni din clasele X-XII cărora Colegiul din Alba Iulia le-a pus la dispoziție un laborator unde, spun ei, se simt ca acasă. Printre șurubelnițe, rotițe, circuite electronice și servomotoare, echipa XEO vede, în felul ei, viitorul: roboții vor ajuta oamenii să facă muncile grele și repetitive iar ei, oamenii acelui viitor, vor fi mai liberi și mai creativi.

Unii dintre colegi îi admiră; alții îi privesc ca pe un grup de tocilari în preajma cărora nu prea ai avea chef să-ți petreci pauzele dintre ore. Au început acum trei ani dintr-o curiozitate; anul trecut s-au bătut în semifinale, fără complexele liceanului venit dintr-o țară mai sărăcuță, cu o echipă de robotică de la americani, organizatorii competiției First Championship.

Au în spate părinții, câțiva sponsori convinși cu multă bătaie de cap și alergătură iar alături un mic grup de profesori care le cultivă pasiunea pentru roboți și vede în ea exact ce trebuie: calea către o șansă mai bună în viață.

StartupCafe.ro a stat de vorbă, de la distanță, cu Alexandra, Cătălin și Maria, trei dintre membrii Team XEO. Vei afla din discuție cum au pornit, ce înseamnă robotica pentru ei, cum văd oportunitățile și spiritul de competiție. Și s-ar putea să ajungi la concluzia că, și datorită lor, mai avem o speranță...

StartupCafe.ro: Bun găsit Alexandra, Cătălin și Maria! Cine sunteți voi, de fapt, și ce înseamnă echipa voastră de robotică?

Alexandra: Bun găsit! Noi suntem o echipă de robotică de la Colegiul Național „Horia, Cloșca și Crișan” Alba Iulia și ne-am înființat acum 3 ani când a apărut în România concursul First Tech Challenge organizat de Nație prin Educație. La început, au fost doar câțiva elevi care au mers la o prezentare împreună cu un profesor de informatică și s-au hotărât să încerce și ei să facă o echipă de robotică. De atunci și până acum, am ajuns să ne dezvoltăm foarte mult pentru ca, în anul al doilea, să ajungem să câștigăm un premiu foarte mare al concursului, Inspire Award, care ne-a oferit șansa să participăm la campionatul mondial din Detroit, unde am ajuns în semifinale și a fost o experiență foarte frumoasă. Anul acesta, cu mult mai multe puteri și muncă am reușit să repetăm această performanță și urmează să ajungem, din nou, la Detroit, la campionatul mondial.

StartupCafe.ro: Câți membri sunteți în echipă?

Alexandra: Noi suntem 17 membri din clase difertie. Din clasa a X-a până în clasa a XII-a, toți profile de real, de matematică-informatică.

StartupCafe.ro: Aveți un profesor care vă coordonează?

Alexandra: Avem două profesoare, profesoarele noastre de informatică de la liceu, care ne coordonează și se ocupă mai mult de partea financiară și administrativă.

StartupCafe.ro: Ce fel de roboți faceți?

Maria: În cadrul concursului, în fiecare an, ne este dată o temă nouă iar noi trebuie să construim un robot în baza acelei teme. Anul acesta, avem o temă spațială iar noi trebuie să încercăm să recreăm un rover care ar putea merge pe Marte, cum a fost și rover-ul Curiosity.

Ce este mai deosebit la acest concurs este că nu este doar despre roboți; te formează ca echipă, te formează ca o comunitate, te formează chiar și ca om. Anul acesta am reușit să creăm foarte multe evenimente în care noi ne-am spus cuvântul în comunitate și am dezvoltat mai mult cunoașterea despre educația STEM și despre toate activitățile STEM din comunitate. STEM însemnând Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică.

Alexandra: Anul trecut, în Detroit, când am ajuns în semifinale, am concurat împotriva campioanei mondiale actuale (n.r. – echipa SUA). A fost o onoare pentru noi să jucăm acel meci.

Maria: Am concurat cot la cot cu o echipă din Tîrgu-Jiu care ne este foarte dragă și ne-a ales, în semifinale, să concurăm împreună. Am câștigat, mi se pare, doar un meci din trei, dar noi suntem mândri de performanța asta.

”Noi ne strângem banii pentru tot”

StartupCafe.ro: Când v-ați apucat de acest club de robotică, cum ați început?

Maria: Un profesor de la noi de la școală a aflat despre o prezentare la Cluj, unde se prezenta concursul acesta care doar atunci a luat naștere în România, în 2016. Am fost câțiva elevi, am fost foarte curioși de ceea ce se întâmplă, foarte doritori, totul a părut foarte atractiv.

Am vorbit cu școala și am reușit să facem lucrul acesta să se întâmple. Școala ne-a dat un laborator în cadrul Centrului de informatică. De la organizatori am primit o trusă de scule, un kit în primul an și o imprimantă 3D, pe care o folosim pentru a ne printa eventualele piese.

Cătălin: Noi ne cumpărăm piese din America, toți banii venind de la sponsori și de la toți cei care vor să ne ajute cu așa ceva.

StartupCafe.ro: Și vă ajută?

Maria: Ne ajută... Mulți nu știu exact despre ce este vorba și nu este atât de cunoscut termenul de a avea o echipă de robotică ce concurează la anumite concursuri, care să se și întrețină singură. Un avantaj sau dezavantaj la noi este că noi ne strângem banii pentru tot – bannere, stickere, piese, transport. Tot ce ține de logistică, până la materiale promoționale. Noi facem rost de bani, școala ne ajută cum poate...

Managerul nostru financiar este, în principal, doamna noastră profesoară, care ne este și mentor. Dar, în principiu, toți, de pe toate departamentele, ne-am ocupat de a găsi sponsori – pe lângă ce aveam de lucru. Toată lumea căuta sponsori, pentru că e un beneficiu pentru toată echipa.

Alexandra: În același timp, ne-au ajutat foarte mult și părinții noștri, care s-au ocupat să vorbească cu firme, să ducă contracte. S-au implicat foarte mult în activitatea noastră.

StartupCafe.ro: Cam câte ore pe zi, pe săptămână, petreceți cu activitatea asta care înțeleg că e una extrașcolară, nu?

Maria: Depinde în ce perioadă suntem. Pe parcursul sezonului, petrecem minim 4 ore pe zi aici. Au fost zile în care am stat și peste 12 ore la laborator, de dimineață până seara, unde am muncit, mai ales înainte de competiții.

Alexandra: Dar o facem din plăcere.

Maria: Da.

Alexandra: Noi preferăm, decât să ieșim în oraș la o cafea sau să pierdem timpul acasă, să venim la laborator. Chiar dacă în momentul respectiv nu avem nimic de lucru, măcar suntem cu colegii noștri.

Maria: Da, si nu știi niciodată când îți vine vreo idee pe care o poți aplica. Și, ca echipă, chiar dacă suntem pe mai multe departamente – noi suntem formați din programatori, mecanici, persoane de PR și marketing, modelare 3D – toată lumea poate da sfaturi oriunde, toți ne implicăm, chiar dacă avem un singur topic.

StartupCafe.ro: Colegii din liceu cum vă văd?

Alexandra: Mulți se bucură pentru noi, ne felicită, mai ales prietenii noștri, sunt mândri de noi... mai auzim și: „tocilarii de la robotică”.

StartupCafe.ro: Ce echipe ați găsit la competiții, din ce țări, care sunt buni, și de care voi – nu să vă temeți, dar la care să vă uitați cu îngrijorare.

Cătălin: În primul rând, sunt echipele din America, ce evident că au și avantaj, având în vedere că și concursul se organizează la ei...

Alexandra: ...și participă de mulți ani acolo.

Maria: Concursul există, la ei, de 30 de ani, iar la noi de 3.

Alexandra: În același timp, nu ne e frică de echipe. Noi, mai mult ne împrietenim cu ele. Tot concursul se bazează pe prietenie și pe termenul „gracious profesionalisme”, care înseamnă să fii bun cu cei din competiție, cu cei din jurul tău...adică ești mult mai bine văzut dacă ajuți adversarul decât dacă ești individualist.

Maria: Alte echipe îngrijorătoare ar fi chiar echipele din România cu care participăm în SUA, pentru că România se află pe locul II. După SUA, România e cea care are cele mai multe echipe. Aici a crescut enorm nivelul.

StartupCafe.ro: În țară, ce licee sunt mai bune, cu care v-ați întâlnit în competiții și care au ce să arate când e vorba de robotică?

Alexandra: În mare parte, sunt liceele din București care au și posibilități mai multe de sponsori, au o deschidere mai mare, dar ne-a surprins să vedem că și alte licee din țară, spre exemplu, de la Hunedoara, de la Sibiu, de la Târgu Jiu au echipe foarte bune de robotică și se descurcă foarte bine în concurs.

Maria: Nu ne putem baza pe faptul că e Capitală sau nu.

”Ne luptăm să obținem ce ne dorim.”

StartupCafe.ro: Înțeleg că în aprilie plecați, nu? Când trebuie să ajungeți în America?

Alexandra, Cătălin: În 22 Aprilie...

Și cum v-ați organizat, aveți cu ce să vă duceți? Aveți bani de deplasare, de cazare, câte zile stați?

Maria: Momentan, încercăm cât mai mult să strângem sponsori. A fost o goană, în ultima săptămână, să mergem la firme, fiecare cât putea să dea – cât poate o firmă din Alba Iulia sau firme mai mari de la noi.

Momentan, suntem cu biletele plătite. Mai avem de plătit cazarea și eventualele materiale pe care trebuie să le ducem: piese și multe alte lucruri. Ne chinuim puțin să mai strângem niște sponsorizări ca să le obținem.

StartupCafe.ro: Câți bani vă mai trebuie ca să vă duceți acolo relaxați și să vă gândiți doar la competiție și să nu stați cu alte griji pe cap?

Maria: Încercăm să ne facem și materialele de care avem nevoie, în funcție de câți bani putem obține. Biletele de avion au fost 72.000 lei. Mai avem cazareas-o plătim, care din câte știu este în jur de 5.000 de lei, apoi vin materialele promoționale. În State se construiesc și standuri la care fiecare își primește vizitatorii sau jurații care vin să te viziteze să te întrebe de parcursul tău. Sunt cheltuieli destul de mari și de aceea este un concurs destul de complex pentru noi. Facem ce putem și ne luptăm să obținem ce ne dorim.

StartupCafe.ro: Mulți se tem că roboții o să îi lase fără locuri de muncă, o să preia controlul, în viață, o să ne controleze tot. Suntem înconjurați de tehnologie și deja începem să ne temem. Voi ce credeți?

Cătălin: Lucrul acesta e foarte posibil să se întâmple... și să nu se întâmple. Dispar locuri de muncă, vor apărea altele, oricum, care vor avea legătură cu construcția roboților, sau cu softul, sau cu orice altceva.

Alexandra: Singurul lucru pe care oamenii îl au și roboții nu sunt emoțiile, sentimentele. În același timp, sunt și locuri de muncă ce necesită chestiunea aceasta, spre exemplu un psiholog, un consultant...

Maria: Roboții nu au creativitate. Da, o să întâmple ca roboții să înlocuiască destul de multe locuri de muncă, dar locuri de muncă destul de grele pentru o ființă umană, să le facă.

Alexandra: Spre exemplu, într-o fabrică....

Maria: ... sau munca din construcții. Un robot îl poți pune la cât efort vrei atâta vreme cât merge și ai energie pe care să i-o dai, dar pe un om nu îl poți pune, mai mult de câteva ore, să facă o treabă destul de grea.

Alexandra: În momentul în care se strică un robot, tot ai nevoie de un om care să vină să-l repare.

StartupCafe.ro: Din toată experiența de 3 ani de zile cu competiții, cu tot procesul de învățare, povestiți-mi fiecare câte o întâmplare care v-a impresionat cel mai mult.

Alexandra: Eu sunt de părere că este foarte frumos cum ni s-a format echipa, pentru că toți avem personalități diferite. Probabil, dacă nu exista concursul ăsta și echipa asta de robotică, mulți dintre noi nu ne-am fi împrietenit niciodată. Am trecut prin atâtea momente, atâtea întâmplări, încât am ajuns să fim ca o familie și asta a avut un impact foarte mare asupra mea și m-a făcut să țin la echipă ca la a doua mea familie. Îmi pasă mult de ea și cred că acesta este lucrul care m-a influențat cel mai mult, din toată competiția.

Cătălin: Nu cred că poate să există un singur moment care să te marcheze și să fie ”wow!”. Nu! Toate momentele care există și care vor fi doar te fac să te simți mult mai bine, având în vedere că ești aici, cu oamenii aceștia.

Maria: Eu am câteva momente, toate sunt trăite alături de ei și care m-au făcut să mă simt onorată că am parte de așa ceva. Au fost toate lacrimile de fericire pe care eu le-am vărsat pe parcursul a două sezoane, de când particip eu. Unul a fost când am reușit să văd o idee, un vis, un proiect realizat și materializat. Acesta a fost la XEOtalks, eveniment la care am făcut mai multe conferințe, am chemat 15 echipe din toată țara, care au venit la Alba Iulia. Au fost cu noi, am oferit speakeri minunați cărora le mulțumim. Îmi amintesc că eu stăteam pe scaun și urmăream toată activitatea și mă asiguram să meargă totul ca pe roate; și am avut un moment de respiro și am zis: Uau, chiar se întâmplă! E aici! Tot ce am organizat e aici...Momentele în care noi am câștigat sau fiecare mic câștig în care eram toți....

Alexandra: ..și nu ne puteam opri din plâns de fericire și nu ne venea să credem...

Maria: .. este o experiență complexă, uneori poate fi și dură, dar merită tot.

Team XEO este formata din:

•Mentori: Carmen Palcu, Laura Mureșan, Alexandru Drăguș

•Membrii echipei: Bogdan David, Ionuț Hada, Claudiu Neamțu, Alexandra Jurca, Maria Antonella Serafino, Oana Naghiu, Denisa Florea, Mădălina Rusan, Darius Corpodean, Mihai Mermezan, Alexandru Ghișa, Alex Leterna, Alexandru Șerban, Andrei Besoiu, Cătălin Rus, Robert Șofrac, Daniel Toader

Celelalte echipe calificate la campionatul mondial FIRST Championship 2019 din Detroit, SUA, sunt:

WATT’s UP , de la Colegiul Național “ Dinicu Golescu” Câmpulung Muscel

Quantum Robotics , de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București

RobotX HD, de la Colegiul Național de Informatică “Traian Lalescu” din Hunedoara.

