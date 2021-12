Top aplicații și jocuri pe Google Play și App Store în 2021

Google și Apple au anunțat care sunt cele mai bune aplicații și jocuri din 2021 în magazinele lor online, Google Play și App Store, dar și care sunt aplicațiile favorite, disponibile pe Wear OS (fosta aplicație Android Wear pentru smartwatch), Google TV, Apple Watch sau Apple TV.

Pe Google Play, Paramount+ a ieșit aplicația favorită a utilizatorilor, fiind câștigătoare la categoria „Users’ Choice 2021” (alegerea utilizatorilor din 2021). De celalată parte, jocul preferat al userilor a fost Garena Free Fire MAX.

Balance este cea mai bună aplicație din magazinul Google, iar cel mai bun joc este Pokémon UNITE.

În topul Google, cele mai bune aplicații pentru tablete sunt Canva, Concepts, Houzz. De cealaltă parte, cele mai bune aplicații pentru smartwatch sunt Calm, MyFintessPal și SleepCycle.

Pe Google TV, în 2021 cele mai bune aplicații sunt Disney+, ESPN și TUBI.

De asemenea, cele mai bune jocuri pentru tablete au fost desemnate Chicken Police — Paint it RED!, League of Legends: Wild Rift, My Friend Pedro: Ripe for Revenge, Overboard! și The Procession to Calvary.

Apple, top jocuri și aplicații

Aplicația anului pe iPhone este Toca Life World, de la Toca Boca, în timp ce pe iPad câștigătoare este LumaFusion, creată de LumaTouch.

De cealaltă parte, pe Mac, cea mai bună aplicație din 2021 este Craft, de la Luki Labs Limited, iar pe Apple TV, DAZN, creată de DAZN Group.

Carrot Weather, realizată de Grailr, este câștigătoarea din acest an pe Apple Watch.

La categoria jocuri, iPhone spune că cel mai bun joc al anului este „League of Legends: Wild Rift”, care se regăsește și în topul Google la „Best Competitive Games” din 2021.

Pe iPad, jocul anului este Marvel Future Revolution, de asemenea unul dintre câștigătorii Google Play la categoria „Best Competitive Games” din acest an, în timp ce pe Mac, Myst este câștigător.

Și pentru Apple TV a fost ales un câștigător, jocul Space Marshals 3 de la Pixelbite, iar la categoria „Apple Arcade Game of the Year” a fost desemnat „Fantasian”.

Apple a anunțat și care sunt aplicațiile cu impact asupra vieților oamenilor din punct de vedere social, personal și profesional în 2021 și a creat categoria Tendința Anului.

Apple, trendurile anului 2021 pe App Store