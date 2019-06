VIDEO Ai da 600 de euro pentru un somn liniștit? Un startup olandez a creat Somnox, robotul care te ajută să (a)dormi

Patru ingineri preocupați de problema insomniilor au creat un dispozitiv inteligent/smart care promite insomniacilor un somn mai sănătos. Somnox, ”primul robot din lume” pentru somn, după cum îl descriu creatorii, a fost prezentat pieței globale la marele târg de tehnologie din SUA, CES 2019, după două campanii de crowdfunding încheiate cu finanțări de jumătate de milion de dolari.

Dispozitivul seamănă cu un fel de pernă, în formă de alună, pe care utilizatorul o poate lua în brațe când vrea să adoarmă. Cutia care conține componentele electronice, senzorii și bateria e învelită într-o husă dintr-un material textil asemănător cu cele folosite la stratul de confort de la saltele. Husa poate fi înlocuită iar producătorii spun că poate fi curățată în mașina de spălat.

Ce este Somnox, cum funcționează, cât costă

Odată pornit, robotul simulează un ritm de respirație cu o cadență mai lentă decât ritmul obișnuit de respirație. ”Dispozitivul ajută utilizatorul să-și încetinească treptat respirația și, prin reducerea ritmului cardiac și a tensiunii arteriale, să se relaxeze și să adoarmă mai ușor”, susțin creatorii.

Pe lângă simularea unui ritm adecvat de respirație, utilizatorul poate seta robotul, printr-o aplicație, să redea muzică sau sunete relaxante, special create pentru dispozitiv de Manglemoose, o companie specializată în producție muzicală și de sunet.

”Dovezile științifice arată că muzica poate fi eficientă în îmbunătățirea calității somnului la adulții cu simptome de insomnie. Muzica în surdină stimulează undele cerebrale lente, ceea ce duce la o stare semi-hipnotică sau meditativă care reduce foarte mult starea de stres și favorizează relaxarea”, se arată în descrierea oficială a funcționalităților robotului.

Somnox este deja pe piață și se vinde cu 599 de euro în magazinul online propriu, în câteva rețele de magazine din Olanda și Germania dar la reselleri din SUA, Canada sau UK. Husele de schimb, în două culori, deocamdată, costă 49 de euro. Creatorii au ambiția să ajungă cu produsul la 100.000 de utilizatori, în următorii 5 ani, ceea ce ar însemna o medie de 2000 de dispozitive vândute, pe an.

Cum au dezvoltat produsul: finanțare, producție

Cei patru ingineri - Wouter, Julian, Job and Stijn – au început colaborarea cu patru ani în urmă la Universitatea Tehnologică din Delft, Olanda. ”Am experimentat efectele privării de somn prin familie și prieteni. Ca ingineri de robotică, am vrut să ajutăm membrii familiei noastre să se odihnească mai bine, cu ajutorul tehnologiei și am decis să dezvoltăm ceva care ar face diferența”, spun creatorii dispozitivului.

Un an mai târziu, în 2016, după o întâlnire cu unul dintre cele mai active incubatoare pentru startup-uri de tehnologie din Europa, Yes!Delft, au dat drumul la proiect și au început să pregătească prima campanie de crowdfunding, pe Kickstarter în 2017, pentru demonstrarea conceptului și primul prototip funcțional.

O a doua campanie, de finanțare a producției, s-a derulat pe Indiegogo, în 2018 și, după prezentarea de la CES 2019, robotul a intrat oficial la vânzare, pe piață.

Campanii Crowfunding

Kickstarter: 225.000 USD, 500 de susținători, campanie finalizată

Indiegogo: 282.000 USD, 600 de susținători, campanie finalizată

Interesantă pentru dezvoltarea produsului a fost colaborarea cu Auping, o veche afacere de familie olandeză specializată în producția de saltele care, potrivit creatorilor, s-a implicat atât în design, alegerea materialelor pentru husă, cât și la realizarea câtorva dintre prototipuri.

Startup-ul vinde prin magazinul online propriu dar, în 2019, a intrat cu produsul și în rețeaua comercială Auping - un alt beneficiu al colaborării cu producătorul de saltele -, în magazinele din rețeaua Smartech, prezentă în câteva țări din vestul Europei și în două magazine tech specializate din Canada și Statele Unite. Un alt canal de distribuție este o rețea olandeză de dispozitive medicale, Medipoint.

Știai că: