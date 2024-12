„Robotul” cu inteligență artificială ChatGPT este folosit de 300 milioane utilizatori săptămânal

Sam Altman, directorul general al OpenAI, a anunţat că ChatGPT are 300 milioane utilizatori care folosesc chatbot-ul săptămânal, potrivit News.ro.

Anunţul, făcut la DealBook Summit organizat de The New York Times, vine la cinci luni după ce compania anunţa că ChatGPT are 200 milioane utilizatori.

„Avem utilizatori care trimit peste 1 miliard de mesaje pe zi către ChatGPT”, susţine Altman, fără să ofere alte detalii despre această afirmaţie.

ChatGPT a crescut rapid de când a fost lansat, în urmă cu doi ani, şi este cel mai popular „robot” conversațional în momentul actual.

La fel ca celelalte instrumente de inteligenţă artificială generativă, ChatGPT suferă de aşa-numitele „halucinaţii”, având momente în care pur şi simplu inventează informaţii.

Producătorul său, OpenAI, face investiţii majore în vederea extinderii infrastructurii şi creşterii numărului de utilizatori, fără a se grăbi să atingă profitabilitatea.

Conform unor surse, OpenAI şi-a propus ca până la finele anului viitor să ajungă la un miliard de utilizatori.