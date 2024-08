OpenAI semnează un acord cu gigantul media Condé Nast (The New Yorker, Vogue, Wired)

OpenAI semnează un acord care permite antrenarea modelelor de inteligență artificială cu articolele din publicații ca The New Yorker, Vogue, GQ sau Wired, potrivit TechCrunch.

În urma acordului, compania de inteligență artificială va permite afișarea articolelor din publicațiile gestionate de Condé Nast și, totodată, antrenarea modelelor de inteligență artificială ca ChatGPT și noul prototip SearchGPT cu acestea, potrivit sursei citate.

Termenii parteneriatului nu au fost dezvăluiți. Într-un memorand adresat personalului, directorul general al Condé Nast, Roger Lynch, a sugerat că acordul „pe mai mulți ani” va implica un fel de plată din partea OpenAI.

„Ne angajăm să colaborăm cu Condé Nast și alți editori de știri pentru a ne asigura că, pe măsură ce inteligența artificială joacă un rol mai mare în descoperirea și livrarea de știri, aceasta menține acuratețea, integritatea și respectul pentru jurnalismul de calitate”, a declarat Brad Lightcap, director operațional (COO) al OpenAI, într-un anunț de pe pagina oficială a companiei.

OpenAI a încheiat până acum parteneriate cu mai multe surse media, printre care Associated Press, Axel Springer, The Atlantic, Dotdash Meredith, Financial Times, LeMonde, NewsCorp, Prisa Media, TIME, Vox Media și alții.